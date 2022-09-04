https://ukraina.ru/20220904/1038426090.html

Верещук пригрозила жителям освобожденный территорий тюрьмой

Верещук пригрозила жителям освобожденный территорий тюрьмой - 04.09.2022 Украина.ру

Верещук пригрозила жителям освобожденный территорий тюрьмой

Вице-премьер Украины Украина Верещук заявила, что жителям освобожденных территорий, который примут участие в референдумах, может грозить до 12 лет лишения свободы. Об этом она сообщила 3 сентября в эфире единого телемарафона

2022-09-04T09:50

2022-09-04T09:50

2022-09-04T09:50

новости

референдум

запорожская область

ирина верещук

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Верещук уточнила, что тем, кто не имеет возможности "эвакуироваться", нужно просто не ходить на референдум. Участие в нем украинские власти расценят как "коллаборантство", а участникам может грозить до 12 лет тюрьмы конфискацией имущества.Также она отметила, что украинский закон предусмотрит наказание за "принуждение к участию в референдуме".Ранее мэр Бердянска Александр Сауленко заявил, что голосование по статусу Запорожской области пройдет на ее освобожденных территориях в сентябре. Власти Запорожской области называли в качестве даты референдума 11 сентября. Также 11 сентября в качестве даты проведения референдума называл глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

https://ukraina.ru/20220825/1038117301.html

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новости, референдум, запорожская область, ирина верещук