Верещук пригрозила жителям освобожденный территорий тюрьмой - 04.09.2022 Украина.ру
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Верещук пригрозила жителям освобожденный территорий тюрьмой
Верещук пригрозила жителям освобожденный территорий тюрьмой - 04.09.2022 Украина.ру
Верещук пригрозила жителям освобожденный территорий тюрьмой
Вице-премьер Украины Украина Верещук заявила, что жителям освобожденных территорий, который примут участие в референдумах, может грозить до 12 лет лишения свободы. Об этом она сообщила 3 сентября в эфире единого телемарафона
2022-09-04T09:50
2022-09-04T09:50
новости
референдум
запорожская область
ирина верещук
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Верещук уточнила, что тем, кто не имеет возможности "эвакуироваться", нужно просто не ходить на референдум. Участие в нем украинские власти расценят как "коллаборантство", а участникам может грозить до 12 лет тюрьмы конфискацией имущества.Также она отметила, что украинский закон предусмотрит наказание за "принуждение к участию в референдуме".Ранее мэр Бердянска Александр Сауленко заявил, что голосование по статусу Запорожской области пройдет на ее освобожденных территориях в сентябре. Власти Запорожской области называли в качестве даты референдума 11 сентября. Также 11 сентября в качестве даты проведения референдума называл глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
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новости, референдум, запорожская область, ирина верещук
Новости, референдум, Запорожская область, Ирина Верещук

Верещук пригрозила жителям освобожденный территорий тюрьмой

09:50 04.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРегиональные выборы на Украине
Региональные выборы на Украине - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Вице-премьер Украины Украина Верещук заявила, что жителям освобожденных территорий, который примут участие в референдумах, может грозить до 12 лет лишения свободы. Об этом она сообщила 3 сентября в эфире единого телемарафона
Все это фарс и цирк. Но для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, -- это на самом деле статья Уголовного кодекса. Поэтому я призываю, в который раз призываю, эвакуироваться всех, кто может.
Верещук уточнила, что тем, кто не имеет возможности "эвакуироваться", нужно просто не ходить на референдум. Участие в нем украинские власти расценят как "коллаборантство", а участникам может грозить до 12 лет тюрьмы конфискацией имущества.
Также она отметила, что украинский закон предусмотрит наказание за "принуждение к участию в референдуме".
Ранее мэр Бердянска Александр Сауленко заявил, что голосование по статусу Запорожской области пройдет на ее освобожденных территориях в сентябре. Власти Запорожской области называли в качестве даты референдума 11 сентября. Также 11 сентября в качестве даты проведения референдума называл глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Пресс-конференция главы ДНР Д. Пушилина - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 16:13
"Никаких сомнений быть не должно": Турчак высказался о референдумахРеферендумы о вхождении республик Донбасса в состав Российской Федерации пройдут, и ни у кого не должно быть сомнений в этом, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сообщает "Газета.ru" 25 августа
 
НовостиреферендумЗапорожская областьИрина Верещук
 
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