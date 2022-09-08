"Опыт духовных покровителей из прошлого": донецкий журналист объяснил истоки украинского терроризма - 08.09.2022 Украина.ру
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"Опыт духовных покровителей из прошлого": донецкий журналист объяснил истоки украинского терроризма
"Опыт духовных покровителей из прошлого": донецкий журналист объяснил истоки украинского терроризма - 08.09.2022 Украина.ру
"Опыт духовных покровителей из прошлого": донецкий журналист объяснил истоки украинского терроризма
Украина.ру, 08.09.2022
2022-09-08T19:22
2022-09-08T19:22
новости
терроризм
украина
прошлое
рамиль замдыханов
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Утром 8 сентября член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об очередном теракте со стороны украинских диверсантов. В Мелитополе был взорван штаб организации "Мы вместе с Россией". В результате взрыва никто не пострадал.Ранее мы сообщали, что киевский режим, не в состоянии вернуть утраченные территории, перешел к тактике террора, устраивая покушения на граждан Украины, которые сотрудничают с ВС РФ и работают в военно-гражданских администрациях, сформированных после освобождения городов.Донецкий журналист и блогер Рамиль Замдыханов высказал свое мнение в комментарии для Украина.ру.– Я точно не профильный специалист по борьбе с терроризмом… С другой стороны, я вот что скажу: что вообще говоря, когда всё началось, то все люди более или менее ориентирующиеся в ситуации, либо наблюдающие за ситуацией последние восемь лет, они говорили о том, что Украина обязательно будет прибегать к терроризму.Ну, во-первых, этническая неотличимость такого среднестатистического украинца от среднестатистического жителя России, это ведь не какие-то там восточные народности, когда идёт человек с какой-то ассирийской бородой, характерным разрезом глаз, акцентом и так далее, и правоохранители понимают, что давайте его хотя бы проверим на всякий случай, а там разберёмся, что да как.А тут совершенно неотличимый человек, говорит, как мы, выглядит, как мы, действует, как мы, поэтому такая обезличенность даёт большие козыри для того, чтобы к этому терроризму прибегнуть. Плюс опыт, который сакрализируется и пестуется, опыт их духовных покровителей из прошлого, которые, собственно говоря, и создавали это вот движение проукраинское просто на фундаменте терроризма.И я вот помню в 2012 году мне попалась песня на YouTube, в которой вот просто они кичатся тем, как… Сюжет песни и клипа на украинском языке примерно такой: люди из леса, вот эта банда оуновцев*, выходит из лесу и вешает работника, перешедшего на сторону советской власти либо учителя. Показаны его сапоги, висящие в воздухе, и они довольные, они опять уходят в лес, и вот этот опыт расправы над мирным человеком просто кажется им совершенно достойным...*Деятельность организации запрещена в РФ
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новости, терроризм, украина, прошлое, рамиль замдыханов
Новости, терроризм, Украина, прошлое, Рамиль Замдыханов

"Опыт духовных покровителей из прошлого": донецкий журналист объяснил истоки украинского терроризма

19:22 08.09.2022
 
© Рамиль Замдыханов Рамиль Замдыханов интервью
Рамиль Замдыханов интервью
© Рамиль Замдыханов
Читать в
Утром 8 сентября член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об очередном теракте со стороны украинских диверсантов. В Мелитополе был взорван штаб организации "Мы вместе с Россией". В результате взрыва никто не пострадал.
Ранее мы сообщали, что киевский режим, не в состоянии вернуть утраченные территории, перешел к тактике террора, устраивая покушения на граждан Украины, которые сотрудничают с ВС РФ и работают в военно-гражданских администрациях, сформированных после освобождения городов.
Донецкий журналист и блогер Рамиль Замдыханов высказал свое мнение в комментарии для Украина.ру.
Я точно не профильный специалист по борьбе с терроризмом… С другой стороны, я вот что скажу: что вообще говоря, когда всё началось, то все люди более или менее ориентирующиеся в ситуации, либо наблюдающие за ситуацией последние восемь лет, они говорили о том, что Украина обязательно будет прибегать к терроризму.
Ну, во-первых, этническая неотличимость такого среднестатистического украинца от среднестатистического жителя России, это ведь не какие-то там восточные народности, когда идёт человек с какой-то ассирийской бородой, характерным разрезом глаз, акцентом и так далее, и правоохранители понимают, что давайте его хотя бы проверим на всякий случай, а там разберёмся, что да как.
А тут совершенно неотличимый человек, говорит, как мы, выглядит, как мы, действует, как мы, поэтому такая обезличенность даёт большие козыри для того, чтобы к этому терроризму прибегнуть. Плюс опыт, который сакрализируется и пестуется, опыт их духовных покровителей из прошлого, которые, собственно говоря, и создавали это вот движение проукраинское просто на фундаменте терроризма.
И я вот помню в 2012 году мне попалась песня на YouTube, в которой вот просто они кичатся тем, как… Сюжет песни и клипа на украинском языке примерно такой: люди из леса, вот эта банда оуновцев*, выходит из лесу и вешает работника, перешедшего на сторону советской власти либо учителя. Показаны его сапоги, висящие в воздухе, и они довольные, они опять уходят в лес, и вот этот опыт расправы над мирным человеком просто кажется им совершенно достойным...
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