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Теракты Украины на освобожденных территориях: расстрелы, взрывы, отравления

Теракты Украины на освобожденных территориях: расстрелы, взрывы, отравления - 07.09.2022 Украина.ру

Теракты Украины на освобожденных территориях: расстрелы, взрывы, отравления

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины по защите народов Донецкой и Луганской Народных... Украина.ру, 07.09.2022

2022-09-07T11:57

2022-09-07T11:57

2022-09-07T12:02

эксклюзив

теракт

освобождённые регионы украины

убийства

запорожская область

херсон

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины по защите народов Донецкой и Луганской Народных Республик. В результате операции под контроль российских вооруженных сил перешла Херсонская область, часть Запорожской и часть Харьковской областей. Киевский режим, не в состоянии вернуть утраченные территории, перешел к тактике террора, устраивая покушения на граждан Украины, которые сотрудничают с ВС РФ и работают в военно-гражданских администрациях, сформированных после освобождения городов.Накануне, 6 сентября в Бердянске было совершено покушение на коменданта города Артёма Бардина. Его автомобиль был взорван в центре города возле администрации. Местные власти сообщают, что Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии.Некоторые СМИ сообщали о смерти Бардина, но член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг эти слухи. Он сообщил, что коменданту Бердянска ампутировали ноги. Он по-прежнему находится в критическом состоянии из-за большой кровопотери.22 мая в результате теракта пострадал мэр Энергодара Андрей Шевчик. Террористы взорвали подъезд, где жила его мать, когда он заходил в подъезд. От этого взрыва пострадал не только сам Шевчик, но и двое его охранников. Взрывное устройство было заложено в электрощит и пострадать мог любой, вошедший в подъезд. Заместитель начальника главного управления МВД по Запорожской области Алексей Селиванов рассказал Украина.ру, что накануне взрыва правоохранителям удалось задержать группу украинских диверсантов из пяти человек, которые готовили покушение на Шевчика.18 июня в Херсоне террористы предприняли попытку убить главу регионального управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Самодельная бомба взорвалась неподалеку от его машины, Соболев получил довольно серьезные ранения.Через несколько дней, 22 июня, другой взрыв прогремел в Чернобаевке. Целью покушения стал глава военно-гражданской администрации Юрий Турулёв. Чиновник, по счастливой случайности, был лишь легко ранен.В конце же июня в Херсоне был убит сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко. Диверсанты подорвали его машину, Савлученко скончался на месте. В отличии от других чиновников, он, по утверждению главы ВГА Владимира Сальдо, не имел отношения ни к военной, ни к административной работе, занимался только делами молодежи.В Харьковской области, в ПГТ Великий Бурлук, 11 июля диверсантам удалось покушение на главу администрации поселка Евгения Юнакова. Чиновник находился в своем автомобиле, когда террористы взорвали его. Он погиб на месте.Также 11 июля было совершено покушение на жизнь главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. По пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. Покушение удалось предотвратить благодаря местным жителям и саперам ВС РФ, однако 5 августа террористам, все же, удалось добраться до него. Министерство обороны России был установлен факт отправления боевыми отравляющими веществами, а чиновника госпитализировали. Он находится в медикаментозной коме, проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве.В эти дни была совершена неудачная попытка покушения на главу военно-гражданской администрации Мелитопольского района в Запорожской области Андрея Сигуту. Террористы обстреляли его домовладение, однако сам Сигута не пострадал. Преступник был ликвидирован при задержании, оказав вооруженное сопротивление.В Новой Каховке 6 августа было совершено покушение на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гуру. Его расстреляли из пистолета у дома, где жил чиновник. Непосредственно после покушения Гуру госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он умер во время транспортировки в Крым.В канун государственного праздника киевские власти устроили покушение на главу Департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина. Он получил контузию и множественные ранения в результате взрыва. Рогов сообщил, что Телегин госпитализирован и проходит лечение в больнице.В День независимости Украины 24 августа в ПГТ Михайловка Запорожской области в результате теракта был убит глава местной ВГА Иван Сушко. Террористы взорвали его автомобиль, подложив устройство под водительское сиденье. Известно, что Сушко был в машине со своей приемной дочерью. Она получила незначительные ранения.Спустя два дня 26 августа украинские террористы подорвали автомобиль замначальника ГАИ Бердянска Александра Колесникова. Он умер от ранений, полученных в результате взрыва. Взрывное устройство диверсанты закрепили на дереве у забора оздоровительного центра "Криворожский горняк", в котором проживают беженцы из Мариуполя. По счастливому стечению обстоятельств, никто их них не пострадал. Сам же Колесников оказался на месте взрыва случайно, по утверждению пресс-службы мэрии города.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, теракт, освобождённые регионы украины, убийства, запорожская область, херсон