https://ukraina.ru/20220901/1038316293.html

День знаний, обстрел Энергодара, попытка захвата ЗАЭС. Главное на Украине на утро 1 сентября

День знаний, обстрел Энергодара, попытка захвата ЗАЭС. Главное на Украине на утро 1 сентября - 01.09.2022 Украина.ру

День знаний, обстрел Энергодара, попытка захвата ЗАЭС. Главное на Украине на утро 1 сентября

Школьники подконтрольных Украине территорий Северной Таврии будут учиться дистанционно, учителя на освобождённых территориях получают угрозы. С утра ВСУ начали обстрел Энергодара и попытались захватить Запорожскую АЭС

2022-09-01T09:58

2022-09-01T09:58

2022-09-01T10:20

хроники

эксклюзив

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Школьники Запорожья будут учиться в онлайн-режиме, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.«Учёба в наших городских школах будет проходить в дистанционном формате. Такое желание выразили 76 процентов опрошенных родителей, а их, в свою очередь, поддержали школьные педагогические советы. Окончательное решение о форме обучения в условиях действия военного положения согласовала Запорожская областная военная администрация. При этом в течение года форма организации образовательного процесса может изменяться в зависимости от условий безопасности в городе и регионе и от состояния обустройства укрытий. Учитывая это, хочу напомнить, что в июле из бюджета территориальной общины было выделено 34 миллиона гривен (около 56 млн руб. — Ред.) на обустройство шестидесяти одного простейшего укрытия в образовательных учреждениях города», — отметил Куртев.Он также привёл статистические данные по количеству школьников в регионе.«По предварительным данным, в школах города начнут обучение более шестидесяти шести тысяч детей, в том числе и те, которые с начала войны выехали за пределы Запорожья. Среди учеников — пять с половиной тысяч первоклассников и три тысячи детей из семей внутренне перемещенных лиц. Вообще, хочу сказать, что по сравнению с прошлым годом количество классов предварительно уменьшилось почти на семьдесят единиц», — заявил Куртев.Он указал, что учебные заведения Запорожья полностью обеспечены педагогическими кадрами и сейчас количество педагогов, выехавших за пределы города и Украины, постепенно уменьшается. Кроме того, отметил Куртев, в запорожские образовательные учреждения, устраиваются и эвакуированные в Запорожье.Тем временем на освобождённых территориях Северной Таврии украинские диверсанты угрожают учителям.«Им выбивают стекла. Им жгут машины. Им постоянно угрожают — главным образом бывшие директора, сбежавшие в Европу. Охраны педагогам пока не дают, а условия — сами видите. Мы по факту начинаем строить образование с нуля. Первый этап, который начинается 1 сентября, будет очень и очень непростым», — рассказала в комментарии «Взгляду» начальник департамента образования и науки военно-гражданской администрации Херсонской области Татьяна Кузьмич.Журналисту Юрию Васильеву она пояснила, что опасается называть имена учителей из-за возможной расправы украинских диверсантов. Однако нашлись учителя, которые не побоялись назвать себя и рассказать об угрозах.«"Тікай, ЗСУ вже близько". Ну, такого много, однотипного. На втором месте — "Мы за тобой следим, знаем, где ты ходишь". Угрозы учителям идут от бывших директоров, от бывшего руководства городским образованием, от бывших друзей-коллег. В общем — от бывших в широком смысле», — рассказал директор школы №55 Херсона Елена Савина.Она также рассказала о том, как Украина пытается сорвать учебный процесс.«Классные руководители по указу бывших директоров давят на родителей — в группах, в чатах. Как только один из родителей в чате выходит не то что на пророссийскую — на нейтральную позицию, его тут же начинают клевать. Откуда знаю? Да я же повсюду, вы что. Не так, так скриншотами... Не хочу вас обманывать, красивые картины давать. Но если пока она не очень красива, пока мы не знаем... Знаю, что многие хотят возвращаться, отдавать детей в школы. Как получится в итоге — посмотрим», — отметила Савина.Кроме того, Украина выплачивает деньги тем учителям, которые саботируют образовательный процесс. А тем, кто соглашается работать в школах, украинские власти угрожают уголовным преследованием и расправами.Несмотря на это, 1 сентября в Северной Таврии школы начали свою работу.Обстрел ЭнергодараРано утром ВСУ начали вести огонь по Энергодару.«Зафиксировано минимум два прилета в жилые кварталы в центре города», — сообщил корреспондент РИА «Новости».Позже член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал фото и видео последствий обстрелов.«Сегодня с 5:30 украинские каратели ведут массированный артобстрел жилых районов Энергодара На данный момент: 2 взрыва в районе дачи НСО, 4 взрыва на ДК "Современник", получил повреждения приемный покой СМСЧ, зафиксирован пожар в детских садах №14, №15, сильные повреждения в жилом доме по адресу: ул. Воинов-Интернационалистов, д.8. <...> По меньшей мере трое мирных жителей погибли, один пострадал», — сообщил Рогов в своём Telegram-канале в 08:35.Позже он сообщил из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок — сработала аварийная защита.В 09:25 Рогов уточнил и количество пострадавших от обстрелов.«В результате обстрела Энергодара боевиками Зеленского, по меньшей мере, двое мирных жителей погибли, пять человек ранены, из них один ребёнок находится в очень тяжёлом состоянии с проникающей травмой бедра», — указал он.Примечательно, что сегодня в Энергодар должна прибыть миссия МАГАТЭ, которая планирует проинспектировать Запорожскую АЭС. Обстрелы ВСУ свидетельствуют: Украина хочет любой ценой не допустить проверяющих на станцию.При этом, как сообщило министерство обороны России, ВСУ попытались штурмовать Запорожскую АЭС.Попытка захвата станцииУтром 1 сентября, в 09:07 Минобороны РФ сообщило о попытке захвата Запорожской АЭС.«Сегодня около 06:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», — сообщило Минобороны России.Примечательно, что видео с вертолётами в Энергодаре появились и в украинских Telegram-каналах.Также в сообщении упомянули и обстрелы ВСУ.«Кроме того, с 8:00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока», — указывалось в сообщении.В Минобороны отметили, что провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

https://ukraina.ru/20220831/1038309276.html

https://ukraina.ru/20220831/1038299758.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив