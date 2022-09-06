Потери ВСУ при "контрнаступлении" могут спровоцировать протесты на Украине - военкор
Украинская армия за неделю потеряла, по разным оценкам, от двух до четырех тысяч человек. Если даже ВСУ потеряли за неделю до тысячи человек, это может спровоцировать протесты на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
В украинском сегменте соцсетей пишут некрологи офицерам и солдатам ВСУ, просят помочь найти пропавших без вести. По разным оценкам, за неделю украинская армия могла потерять до четырех тысяч убитыми. Потери даже до тысячи человек - это очень много, убежден Сапоньков. За два года Второй чеченской кампании потери российской группировки составили пять тысяч человек.
"Есть версия, что это "наступление" было затеяно для отвлечения общества от внутренних разборок и внутренних проблем. Если это правда, то эти потери могут быть поводом для протеста. Хотя, я не знаю, будет ли он спровоцирован снизу", - предположил Сапоньков.
Подразделение считается неспособным к обороне при потере до 30% личного состава, неспособным атаковать - при 10% потерь. Если бы при "контрнаступлении" ВСУ потеряли бы две тысячи человек, то противник не проявлял бы активности, предположил Сапоньков, но он все равно отчаянно атакует.
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