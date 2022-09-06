https://ukraina.ru/20220906/1038464299.html

Потери ВСУ при "контрнаступлении" могут спровоцировать протесты на Украине - военкор

Потери ВСУ при "контрнаступлении" могут спровоцировать протесты на Украине - военкор - 06.09.2022 Украина.ру

Потери ВСУ при "контрнаступлении" могут спровоцировать протесты на Украине - военкор

Украинская армия за неделю потеряла, по разным оценкам, от двух до четырех тысяч человек. Если даже ВСУ потеряли за неделю до тысячи человек, это может спровоцировать протесты на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков

2022-09-06T06:37

2022-09-06T06:37

2022-09-06T06:37

новости

контрнаступление

всу

потери

украина

протест

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В украинском сегменте соцсетей пишут некрологи офицерам и солдатам ВСУ, просят помочь найти пропавших без вести. По разным оценкам, за неделю украинская армия могла потерять до четырех тысяч убитыми. Потери даже до тысячи человек - это очень много, убежден Сапоньков. За два года Второй чеченской кампании потери российской группировки составили пять тысяч человек.Подразделение считается неспособным к обороне при потере до 30% личного состава, неспособным атаковать - при 10% потерь. Если бы при "контрнаступлении" ВСУ потеряли бы две тысячи человек, то противник не проявлял бы активности, предположил Сапоньков, но он все равно отчаянно атакует.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220831/1038291009.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, контрнаступление, всу, потери, украина, протест