Потери ВСУ при "контрнаступлении" могут спровоцировать протесты на Украине - военкор - 06.09.2022 Украина.ру
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Потери ВСУ при "контрнаступлении" могут спровоцировать протесты на Украине - военкор
Потери ВСУ при "контрнаступлении" могут спровоцировать протесты на Украине - военкор - 06.09.2022 Украина.ру
Потери ВСУ при "контрнаступлении" могут спровоцировать протесты на Украине - военкор
Украинская армия за неделю потеряла, по разным оценкам, от двух до четырех тысяч человек. Если даже ВСУ потеряли за неделю до тысячи человек, это может спровоцировать протесты на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
2022-09-06T06:37
2022-09-06T06:37
новости
контрнаступление
всу
потери
украина
протест
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1038464299.jpg?1662435421
В украинском сегменте соцсетей пишут некрологи офицерам и солдатам ВСУ, просят помочь найти пропавших без вести. По разным оценкам, за неделю украинская армия могла потерять до четырех тысяч убитыми. Потери даже до тысячи человек - это очень много, убежден Сапоньков. За два года Второй чеченской кампании потери российской группировки составили пять тысяч человек.Подразделение считается неспособным к обороне при потере до 30% личного состава, неспособным атаковать - при 10% потерь. Если бы при "контрнаступлении" ВСУ потеряли бы две тысячи человек, то противник не проявлял бы активности, предположил Сапоньков, но он все равно отчаянно атакует.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220831/1038291009.html
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, контрнаступление, всу, потери, украина, протест
Новости, контрнаступление, ВСУ, потери, Украина, протест

Потери ВСУ при "контрнаступлении" могут спровоцировать протесты на Украине - военкор

06:37 06.09.2022
 
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Украинская армия за неделю потеряла, по разным оценкам, от двух до четырех тысяч человек. Если даже ВСУ потеряли за неделю до тысячи человек, это может спровоцировать протесты на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
В украинском сегменте соцсетей пишут некрологи офицерам и солдатам ВСУ, просят помочь найти пропавших без вести. По разным оценкам, за неделю украинская армия могла потерять до четырех тысяч убитыми. Потери даже до тысячи человек - это очень много, убежден Сапоньков. За два года Второй чеченской кампании потери российской группировки составили пять тысяч человек.
"Есть версия, что это "наступление" было затеяно для отвлечения общества от внутренних разборок и внутренних проблем. Если это правда, то эти потери могут быть поводом для протеста. Хотя, я не знаю, будет ли он спровоцирован снизу", - предположил Сапоньков.
Подразделение считается неспособным к обороне при потере до 30% личного состава, неспособным атаковать - при 10% потерь. Если бы при "контрнаступлении" ВСУ потеряли бы две тысячи человек, то противник не проявлял бы активности, предположил Сапоньков, но он все равно отчаянно атакует.
Полный текст интервью читайте здесь
Артиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 13:04
Разрекламированное контрнаступление ВСУ обошлось Киеву гибелью 1,7 тыс. военныхУкраинские войска попытались возобновить наступление на Николаева-Криворожском и других направлениях. Попытка провалилась, противник понес значительные потери. Об этом 31 августа сообщили в Минобороны России
 
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