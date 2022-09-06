https://ukraina.ru/20220906/1038442963.html
Антонов рассказал, какие сейчас настроения военнослужащих в армии РФ на фронте
Антонов рассказал, какие сейчас настроения военнослужащих в армии РФ на фронте - 06.09.2022 Украина.ру
Антонов рассказал, какие сейчас настроения военнослужащих в армии РФ на фронте
Российские военные держат фронт и наступают на противника. В армии нет тяжелых настроений, рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в интервью Украина.ру
2022-09-06T05:30
2022-09-06T05:30
2022-09-06T05:30
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Настроение российских военных сейчас боевое. Упадка нет, армия идет вперед, а где-то стоит в обороне и держится, рассказал Антонов.России нужно усиливать численность группировки, "и все будет тогда замечательно — будем идти вперед до полной победы", добавил Антонов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220903/1038407530.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, настроения, россия
Антонов рассказал, какие сейчас настроения военнослужащих в армии РФ на фронте
Российские военные держат фронт и наступают на противника. В армии нет тяжелых настроений, рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в интервью Украина.ру