https://ukraina.ru/20220906/1038442963.html

Антонов рассказал, какие сейчас настроения военнослужащих в армии РФ на фронте

Антонов рассказал, какие сейчас настроения военнослужащих в армии РФ на фронте - 06.09.2022 Украина.ру

Антонов рассказал, какие сейчас настроения военнослужащих в армии РФ на фронте

Российские военные держат фронт и наступают на противника. В армии нет тяжелых настроений, рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в интервью Украина.ру

2022-09-06T05:30

2022-09-06T05:30

2022-09-06T05:30

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Настроение российских военных сейчас боевое. Упадка нет, армия идет вперед, а где-то стоит в обороне и держится, рассказал Антонов.России нужно усиливать численность группировки, "и все будет тогда замечательно — будем идти вперед до полной победы", добавил Антонов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220903/1038407530.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, настроения, россия