Антонов рассказал, какие сейчас настроения военнослужащих в армии РФ на фронте - 06.09.2022 Украина.ру
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Антонов рассказал, какие сейчас настроения военнослужащих в армии РФ на фронте
Антонов рассказал, какие сейчас настроения военнослужащих в армии РФ на фронте - 06.09.2022 Украина.ру
Антонов рассказал, какие сейчас настроения военнослужащих в армии РФ на фронте
Российские военные держат фронт и наступают на противника. В армии нет тяжелых настроений, рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в интервью Украина.ру
2022-09-06T05:30
2022-09-06T05:30
новости
вс рф
настроения
россия
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Настроение российских военных сейчас боевое. Упадка нет, армия идет вперед, а где-то стоит в обороне и держится, рассказал Антонов.России нужно усиливать численность группировки, "и все будет тогда замечательно — будем идти вперед до полной победы", добавил Антонов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220903/1038407530.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, вс рф, настроения, россия
Новости, ВС РФ, настроения, Россия

Антонов рассказал, какие сейчас настроения военнослужащих в армии РФ на фронте

05:30 06.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские военные держат фронт и наступают на противника. В армии нет тяжелых настроений, рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в интервью Украина.ру
Настроение российских военных сейчас боевое. Упадка нет, армия идет вперед, а где-то стоит в обороне и держится, рассказал Антонов.
Я не так давно вернулся из Запорожской области, мы с бойцами общались, бойцы понимают и сложные задачи, и то, что кроме них эту задачу выполнить некому. Спокойно держат фронт, а где надо — наступают. Никаких сложных, тяжелых настроений в армии нет.
Ростислав Антонов интервью
Ростислав Антонов
депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль"
России нужно усиливать численность группировки, "и все будет тогда замечательно — будем идти вперед до полной победы", добавил Антонов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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