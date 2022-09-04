https://ukraina.ru/20220904/1038435166.html
Итальянские правые потребовали от Брюсселя возместить потери, связанные с антироссийскими санкциями
Итальянские правые потребовали от Брюсселя возместить потери, связанные с антироссийскими санкциями - 04.09.2022 Украина.ру
Итальянские правые потребовали от Брюсселя возместить потери, связанные с антироссийскими санкциями
Власти Евросоюза должны возместить Италии потери, связанные с антироссийскими санкциями, заявил 4 сентября лидер правоцентристской партии "Лига" Маттео Сальвини телеканалу RTL
2022-09-04T18:49
2022-09-04T18:49
2022-09-04T18:49
новости
санкции
италия
евросоюз
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Он подчеркнул, что, с одной стороны выступает за санкции, но, с другой, не уверен в их эффективности. Наиболее яркой иллюстрацией является резкое повышение цен на газ, считает он.Таким образом, он повторил мысль, которая все чаще приходит к европейским политикам оппозиции и журналистам: от антироссийских санкций страдает не российская экономика, а экономика стран-покупателей энергоресурсов из России.
https://ukraina.ru/20220904/1038429644.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, санкции, италия, евросоюз
Итальянские правые потребовали от Брюсселя возместить потери, связанные с антироссийскими санкциями
Власти Евросоюза должны возместить Италии потери, связанные с антироссийскими санкциями, заявил 4 сентября лидер правоцентристской партии "Лига" Маттео Сальвини телеканалу RTL