Итальянские правые потребовали от Брюсселя возместить потери, связанные с антироссийскими санкциями - 04.09.2022 Украина.ру
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Итальянские правые потребовали от Брюсселя возместить потери, связанные с антироссийскими санкциями
Итальянские правые потребовали от Брюсселя возместить потери, связанные с антироссийскими санкциями - 04.09.2022 Украина.ру
Итальянские правые потребовали от Брюсселя возместить потери, связанные с антироссийскими санкциями
Власти Евросоюза должны возместить Италии потери, связанные с антироссийскими санкциями, заявил 4 сентября лидер правоцентристской партии "Лига" Маттео Сальвини телеканалу RTL
2022-09-04T18:49
2022-09-04T18:49
новости
санкции
италия
евросоюз
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Он подчеркнул, что, с одной стороны выступает за санкции, но, с другой, не уверен в их эффективности. Наиболее яркой иллюстрацией является резкое повышение цен на газ, считает он.Таким образом, он повторил мысль, которая все чаще приходит к европейским политикам оппозиции и журналистам: от антироссийских санкций страдает не российская экономика, а экономика стран-покупателей энергоресурсов из России.
https://ukraina.ru/20220904/1038429644.html
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новости, санкции, италия, евросоюз
Новости, Санкции, Италия, Евросоюз

Итальянские правые потребовали от Брюсселя возместить потери, связанные с антироссийскими санкциями

18:49 04.09.2022
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГлава партии "Лига Севера" Маттео Сальвини на пресс-конференции в Симферополе.
Глава партии Лига Севера Маттео Сальвини на пресс-конференции в Симферополе. - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Власти Евросоюза должны возместить Италии потери, связанные с антироссийскими санкциями, заявил 4 сентября лидер правоцентристской партии "Лига" Маттео Сальвини телеканалу RTL
Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре.
Он подчеркнул, что, с одной стороны выступает за санкции, но, с другой, не уверен в их эффективности. Наиболее яркой иллюстрацией является резкое повышение цен на газ, считает он.
Таким образом, он повторил мысль, которая все чаще приходит к европейским политикам оппозиции и журналистам: от антироссийских санкций страдает не российская экономика, а экономика стран-покупателей энергоресурсов из России.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
12:17
"Россия купается в деньгах": французский журналист заявил, почему санкции на руку РФДоходы России в нефтегазовой сфере только растут благодаря антироссийским санкциям Запада, заявил французский журналист, специалист в экономике Франсуа Ленгле в эфире RTL 3 сентября
 
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Заголовок открываемого материала
19:00Зеленская разозлила Европу, попытка использовать журналистов. Итоги 4 сентября на Украине
18:58"Едва справляются": британский журналист рассказал о последствиях санкций для жителей королевства
18:49Итальянские правые потребовали от Брюсселя возместить потери, связанные с антироссийскими санкциями
18:02Кадыров заявил о масштабном наступлении в ДНР
17:52Песков назвал единственную возможную тему для переговоров с Киевом
17:38Житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ
16:45С ВСУ покончено? Военный эксперт о том, когда Румыния введет войска в Молдавию и что ждет Приднестровье
16:19Чем Россия ответит на "холодный душ" ЕС? Камкин о запрете на выдачу виз
16:17Скандал у торговцев оружием, порно, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 4 сентября
16:16Стреляют одной рукой. Военный эксперт о том, как Россия подготовила мощнейший удар по ВСУ
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15:38Военный эксперт рассказал, как русские "ноны" и КА-52 раскрошили технику ВСУ под Херсоном
15:15Политолог Суздальцев рассказал, как Зеленский организовал эффективную атаку на Россию
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13:29Суздальцев объяснил, что будет, если Россия заведет свой "Моссад" для отстрела украинских террористов
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