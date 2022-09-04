https://ukraina.ru/20220904/1038435166.html

Итальянские правые потребовали от Брюсселя возместить потери, связанные с антироссийскими санкциями

Итальянские правые потребовали от Брюсселя возместить потери, связанные с антироссийскими санкциями - 04.09.2022 Украина.ру

Итальянские правые потребовали от Брюсселя возместить потери, связанные с антироссийскими санкциями

Власти Евросоюза должны возместить Италии потери, связанные с антироссийскими санкциями, заявил 4 сентября лидер правоцентристской партии "Лига" Маттео Сальвини телеканалу RTL

2022-09-04T18:49

2022-09-04T18:49

2022-09-04T18:49

новости

санкции

италия

евросоюз

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Он подчеркнул, что, с одной стороны выступает за санкции, но, с другой, не уверен в их эффективности. Наиболее яркой иллюстрацией является резкое повышение цен на газ, считает он.Таким образом, он повторил мысль, которая все чаще приходит к европейским политикам оппозиции и журналистам: от антироссийских санкций страдает не российская экономика, а экономика стран-покупателей энергоресурсов из России.

https://ukraina.ru/20220904/1038429644.html

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2022

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новости, санкции, италия, евросоюз