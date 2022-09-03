В США рассказали о превращении страны в "банановую республику"
Существуют три признака, что страна является "банановой республикой" и все три применимы к сегодняшним Соединённым Штатам. Такое утверждение содержится в статье, опубликованной на днях в американской газете American Thinker
Автор статьи ссылается на определение "банановой республики", автором которого является сатирик Сол Лакман, согласно которому тремя признаками такого государства являются беззаконие, языковые манипуляции и политические гонения.
Почти 80% американцев считают, что мы живем при двухуровневом правосудии: для одних одни законы, для других — другие. А недавний опрос Института Гэллапа зафиксировал рекордно низкий уровень доверия ко всем трем ветвям федерального правительства — Верховному суду (25%), президенту (23%) и Конгрессу (7%)
В качестве примера языковых манипуляций автор называет, среди прочего, "переписывание" значения слова "рецессия" и утверждения властей страны о том, что "никогда прежде американцы не были столь богаты".
"Политическими гонениями", по мнению автора, являются предъявляемые экс-президенту страны Дональду Трампу обвинения, "которые бы ни за что не осмелились выдвинуть против [Билла] Клинтона, [Джо] Байдена, [Джорджа] Буша или [Барака]Обамы".
24 ноября 2021, 18:57Националисты обвиняют антипрививочников в «российском следе», но сами против вакцинацииСегодня, 24 ноября, под Верховной Радой прошел очередной митинг против принудительной вакцинации от COVID-19. Изначально организатором акции выступило движение противника обязательной вакцинации Остапа Стахива "Права человека", которого ранее суд во Львове отправил на два месяца под арест.
К "беззаконию" автор статьи относит "антинаучные приказы" о вакцинации и масочный режим, вводившийся в некоторых частях США во время пандемии COVID-2019.