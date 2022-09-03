В США рассказали о превращении страны в "банановую республику" - 03.09.2022 Украина.ру
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В США рассказали о превращении страны в "банановую республику"
В США рассказали о превращении страны в "банановую республику" - 03.09.2022 Украина.ру
В США рассказали о превращении страны в "банановую республику"
Существуют три признака, что страна является "банановой республикой" и все три применимы к сегодняшним Соединённым Штатам. Такое утверждение содержится в статье, опубликованной на днях в американской газете American Thinker
2022-09-03T17:42
2022-09-03T17:42
новости
сша
сми
дональд трамп
рецессия
антипрививочники
covid-19
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1038415804.jpg?1662216157
Автор статьи ссылается на определение "банановой республики", автором которого является сатирик Сол Лакман, согласно которому тремя признаками такого государства являются беззаконие, языковые манипуляции и политические гонения.В качестве примера языковых манипуляций автор называет, среди прочего, "переписывание" значения слова "рецессия" и утверждения властей страны о том, что "никогда прежде американцы не были столь богаты"."Политическими гонениями", по мнению автора, являются предъявляемые экс-президенту страны Дональду Трампу обвинения, "которые бы ни за что не осмелились выдвинуть против [Билла] Клинтона, [Джо] Байдена, [Джорджа] Буша или [Барака]Обамы".К "беззаконию" автор статьи относит "антинаучные приказы" о вакцинации и масочный режим, вводившийся в некоторых частях США во время пандемии COVID-2019.
https://ukraina.ru/20211124/1032734192.html
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5
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452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, сми, дональд трамп, рецессия, антипрививочники, covid-19
Новости, США, СМИ, Дональд Трамп, рецессия, антипрививочники, COVID-19

В США рассказали о превращении страны в "банановую республику"

17:42 03.09.2022
 
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Существуют три признака, что страна является "банановой республикой" и все три применимы к сегодняшним Соединённым Штатам. Такое утверждение содержится в статье, опубликованной на днях в американской газете American Thinker
Автор статьи ссылается на определение "банановой республики", автором которого является сатирик Сол Лакман, согласно которому тремя признаками такого государства являются беззаконие, языковые манипуляции и политические гонения.

Почти 80% американцев считают, что мы живем при двухуровневом правосудии: для одних одни законы, для других — другие. А недавний опрос Института Гэллапа зафиксировал рекордно низкий уровень доверия ко всем трем ветвям федерального правительства — Верховному суду (25%), президенту (23%) и Конгрессу (7%)

Дж. Шурк
Автор газеты American Thinker
В качестве примера языковых манипуляций автор называет, среди прочего, "переписывание" значения слова "рецессия" и утверждения властей страны о том, что "никогда прежде американцы не были столь богаты".
"Политическими гонениями", по мнению автора, являются предъявляемые экс-президенту страны Дональду Трампу обвинения, "которые бы ни за что не осмелились выдвинуть против [Билла] Клинтона, [Джо] Байдена, [Джорджа] Буша или [Барака]Обамы".
Скриншот видео Украина.ру
24 ноября 2021, 18:57
Националисты обвиняют антипрививочников в «российском следе», но сами против вакцинацииСегодня, 24 ноября, под Верховной Радой прошел очередной митинг против принудительной вакцинации от COVID-19. Изначально организатором акции выступило движение противника обязательной вакцинации Остапа Стахива "Права человека", которого ранее суд во Львове отправил на два месяца под арест.
К "беззаконию" автор статьи относит "антинаучные приказы" о вакцинации и масочный режим, вводившийся в некоторых частях США во время пандемии COVID-2019.
 
НовостиСШАСМИДональд ТрампрецессияантипрививочникиCOVID-19
 
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17:42В США рассказали о превращении страны в "банановую республику"
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