https://ukraina.ru/20220903/1038415804.html

В США рассказали о превращении страны в "банановую республику"

В США рассказали о превращении страны в "банановую республику" - 03.09.2022 Украина.ру

В США рассказали о превращении страны в "банановую республику"

Существуют три признака, что страна является "банановой республикой" и все три применимы к сегодняшним Соединённым Штатам. Такое утверждение содержится в статье, опубликованной на днях в американской газете American Thinker

2022-09-03T17:42

2022-09-03T17:42

2022-09-03T17:42

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covid-19

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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1038415804.jpg?1662216157

Автор статьи ссылается на определение "банановой республики", автором которого является сатирик Сол Лакман, согласно которому тремя признаками такого государства являются беззаконие, языковые манипуляции и политические гонения.В качестве примера языковых манипуляций автор называет, среди прочего, "переписывание" значения слова "рецессия" и утверждения властей страны о том, что "никогда прежде американцы не были столь богаты"."Политическими гонениями", по мнению автора, являются предъявляемые экс-президенту страны Дональду Трампу обвинения, "которые бы ни за что не осмелились выдвинуть против [Билла] Клинтона, [Джо] Байдена, [Джорджа] Буша или [Барака]Обамы".К "беззаконию" автор статьи относит "антинаучные приказы" о вакцинации и масочный режим, вводившийся в некоторых частях США во время пандемии COVID-2019.

https://ukraina.ru/20211124/1032734192.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, сми, дональд трамп, рецессия, антипрививочники, covid-19