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Военный эксперт Евсеев рассказал, как РФ будет освобождать Николаев от нацистов киевского режима
Военный эксперт Евсеев рассказал, как РФ будет освобождать Николаев от нацистов киевского режима - 03.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт Евсеев рассказал, как РФ будет освобождать Николаев от нацистов киевского режима
России нужно, чтобы Черноморский флот полностью блокировал Николаев с моря, чтобы Запад не смог оказывать киевскому режиму помощь и военные преступники не смогли сбежать из города, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-09-03T06:15
2022-09-03T06:15
2022-09-03T06:15
николаев
украина
россия
новости
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При этом, по его мнению, российским военнослужащим брать Николаев, как и Одессу, придется с земли, а не с моря, а для этого надо форсировать Южный Буг.России нужен укрепленный плацдарм, с которого она могла бы наступать в сторону Николаева, чтобы полностью отрезать коммуникации, добавил эксперт.Он подчеркнул, что артиллерия противника должна быть уничтожена и только после этого можно будет приступать к штурму Николаева.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220902/1038362143.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
николаев, украина, россия, новости
Военный эксперт Евсеев рассказал, как РФ будет освобождать Николаев от нацистов киевского режима
России нужно, чтобы Черноморский флот полностью блокировал Николаев с моря, чтобы Запад не смог оказывать киевскому режиму помощь и военные преступники не смогли сбежать из города, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
При этом, по его мнению, российским военнослужащим брать Николаев, как и Одессу, придется с земли, а не с моря, а для этого надо форсировать Южный Буг.
России нужен укрепленный плацдарм, с которого она могла бы наступать в сторону Николаева, чтобы полностью отрезать коммуникации, добавил эксперт.
Нам очень важно, чтобы Черноморский флот полностью блокировал Николаев с моря, чтобы не было оказано никакой помощи, и чтобы представители нацистских формирований и другие военные преступники не смогли сбежать из города. Помимо того, Черноморский флот может наносить ракетные удары и артиллерийские удары по вооруженным объектам на берегу.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
Он подчеркнул, что артиллерия противника должна быть уничтожена и только после этого можно будет приступать к штурму Николаева.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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