Военный эксперт Евсеев рассказал, как РФ будет освобождать Николаев от нацистов киевского режима - 03.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220903/1038382874.html
Военный эксперт Евсеев рассказал, как РФ будет освобождать Николаев от нацистов киевского режима
Военный эксперт Евсеев рассказал, как РФ будет освобождать Николаев от нацистов киевского режима - 03.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт Евсеев рассказал, как РФ будет освобождать Николаев от нацистов киевского режима
России нужно, чтобы Черноморский флот полностью блокировал Николаев с моря, чтобы Запад не смог оказывать киевскому режиму помощь и военные преступники не смогли сбежать из города, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-09-03T06:15
2022-09-03T06:15
николаев
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102222/91/1022229165_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_fd007bb5fdfef5ffd0e582dd5643b434.jpg
При этом, по его мнению, российским военнослужащим брать Николаев, как и Одессу, придется с земли, а не с моря, а для этого надо форсировать Южный Буг.России нужен укрепленный плацдарм, с которого она могла бы наступать в сторону Николаева, чтобы полностью отрезать коммуникации, добавил эксперт.Он подчеркнул, что артиллерия противника должна быть уничтожена и только после этого можно будет приступать к штурму Николаева.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220902/1038362143.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102222/91/1022229165_75:0:1206:848_1920x0_80_0_0_dc7c79c76cfbae4a2c0ff31a7ca2331b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
николаев, украина, россия, новости
Николаев, Украина, Россия, Новости

Военный эксперт Евсеев рассказал, как РФ будет освобождать Николаев от нацистов киевского режима

06:15 03.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / Olexandr17Николаев порт
Николаев порт - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© commons.wikimedia.org / Olexandr17
Читать в
России нужно, чтобы Черноморский флот полностью блокировал Николаев с моря, чтобы Запад не смог оказывать киевскому режиму помощь и военные преступники не смогли сбежать из города, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
При этом, по его мнению, российским военнослужащим брать Николаев, как и Одессу, придется с земли, а не с моря, а для этого надо форсировать Южный Буг.
России нужен укрепленный плацдарм, с которого она могла бы наступать в сторону Николаева, чтобы полностью отрезать коммуникации, добавил эксперт.
Нам очень важно, чтобы Черноморский флот полностью блокировал Николаев с моря, чтобы не было оказано никакой помощи, и чтобы представители нацистских формирований и другие военные преступники не смогли сбежать из города. Помимо того, Черноморский флот может наносить ракетные удары и артиллерийские удары по вооруженным объектам на берегу.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
Он подчеркнул, что артиллерия противника должна быть уничтожена и только после этого можно будет приступать к штурму Николаева.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Геннадий Корбан - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 10:49
История с разворовыванием запорожской гуманитарки: интересные подробности
 
НиколаевУкраинаРоссияНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:37"Пинали, как помойное ведро": депутат Рады объяснил, за что поплатился Папа Римский
07:30Военный эксперт рассказал, когда ВС РФ покончат с украинской группировкой Донбассе
07:15"Не туда думаете": эксперт оценил готовность Киева прислушаться к мнению Папы Римского
07:07Эксперт рассказал, как изношенные британские гаубицы могут вызвать ядерную катастрофу
07:00"Пока это сложно": Евсеев объяснил, зачем ВС РФ окружать Северск, Соледар и Артемовск
06:52Военный эксперт Норин сравнил возможности кавказских террористов и киевского режима
06:45"Клеймо на всю жизнь": Мартынов рассказал о судьбе украинских нацистов после окончания спецоперации
06:38Ераносян: киевский режим абсолютно не считается с потерями
06:30"Тогда нацистов не добили": политолог объяснил, как сейчас Россия исправит ошибки советского времени
06:15Военный эксперт Евсеев рассказал, как РФ будет освобождать Николаев от нацистов киевского режима
06:07"Это не Ичкерия": эксперт рассказал, какие диверсии могут устроить украинские боевики на территории РФ
06:00"Идеальный материал": политолог о том, почему Украина оптимальный "поставщик" террористов в Россию
05:45"Период полураспада": политолог рассказал о последствиях нынешнего состояния Украины
05:30Норин: на ЗАЭС киевский режим ходит "по тонкому льду"
05:22Эксперт рассказал о цели предпринятого Киевом контрнаступления
05:15Военный эксперт объяснил, почему важно отрезать Украину от выхода к Черному морю
05:07"Контрнаступление не ради победы": как Киев оправдывает вложенные в него миллиарды долларов
05:00"Нужна внешняя сила": политолог о необходимости присутствия представителей МАГАТЭ на украинских АЭС
04:53"Раньше не было возможности": депутат Килинкаров рассказал, о чем всегда мечтала власть на Украине
04:53"Права человека выбросили в урну": депутат рассказал о псевдоценностях на Украине
Лента новостейМолния