https://ukraina.ru/20220903/1038382874.html

Военный эксперт Евсеев рассказал, как РФ будет освобождать Николаев от нацистов киевского режима

Военный эксперт Евсеев рассказал, как РФ будет освобождать Николаев от нацистов киевского режима - 03.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт Евсеев рассказал, как РФ будет освобождать Николаев от нацистов киевского режима

России нужно, чтобы Черноморский флот полностью блокировал Николаев с моря, чтобы Запад не смог оказывать киевскому режиму помощь и военные преступники не смогли сбежать из города, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-09-03T06:15

2022-09-03T06:15

2022-09-03T06:15

николаев

украина

россия

новости

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При этом, по его мнению, российским военнослужащим брать Николаев, как и Одессу, придется с земли, а не с моря, а для этого надо форсировать Южный Буг.России нужен укрепленный плацдарм, с которого она могла бы наступать в сторону Николаева, чтобы полностью отрезать коммуникации, добавил эксперт.Он подчеркнул, что артиллерия противника должна быть уничтожена и только после этого можно будет приступать к штурму Николаева.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220902/1038362143.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

николаев, украина, россия, новости