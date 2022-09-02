https://ukraina.ru/20220902/1038354118.html
"Чернобыль покажется легкой прогулкой": эксперт о возможных последствиях аварии на ЗАЭС
"Чернобыль покажется легкой прогулкой": эксперт о возможных последствиях аварии на ЗАЭС - 02.09.2022 Украина.ру
"Чернобыль покажется легкой прогулкой": эксперт о возможных последствиях аварии на ЗАЭС
Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру выразил надежду на то, что визит на ЗАЭС комиссии МАГАТЭ повлияет на ситуацию с безопасностью реактора и обстрелы прекратятся
2022-09-02T08:15
2022-09-02T08:15
2022-09-02T08:15
новости
алексей мартынов (политолог)
политолог
запорожская аэс
магатэ
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Это небезопасно для всех, для половины Европейского континента, и то, в зависимости от того, куда ветер будет дуть, напоминает эксперт. Учитывая мощность ЗАЭС, Чернобыль может показаться "легкой прогулкой", добавил он.Украина – страна гораздо большая, чем эта группа авантюристов, которая захватила власть, и примкнувших к ним нацистов-националистов из разнообразных националистических организаций, отмечает Мартынов. Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220901/1038352665.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей мартынов (политолог), политолог, запорожская аэс, магатэ
"Чернобыль покажется легкой прогулкой": эксперт о возможных последствиях аварии на ЗАЭС
Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту издания Украина.ру выразил надежду на то, что визит на ЗАЭС комиссии МАГАТЭ повлияет на ситуацию с безопасностью реактора и обстрелы прекратятся
Это небезопасно для всех, для половины Европейского континента, и то, в зависимости от того, куда ветер будет дуть, напоминает эксперт. Учитывая мощность ЗАЭС, Чернобыль может показаться "легкой прогулкой", добавил он.
В конце концов, не сумасшедшие люди в Киеве сидят, хотя, конечно, есть сомнения по ряду признаков, но, тем не менее, мне представляется, что ситуация вокруг ЗАЭС должна быть урегулирована. Тем более, что Запорожская АЭС обеспечивала электроэнергией добрую половину современной Украины, если не половину, то треть точно. Как накануне зимы остаться без этой энергии, я не очень себе представляю. Как Украине зимовать?
Алексей Мартынов
Политолог
Украина – страна гораздо большая, чем эта группа авантюристов, которая захватила власть, и примкнувших к ним нацистов-националистов из разнообразных националистических организаций, отмечает Мартынов.
Полное интервью с политологом читайте
на сайте Украина.ру.