"Чернобыль покажется легкой прогулкой": эксперт о возможных последствиях аварии на ЗАЭС

В конце концов, не сумасшедшие люди в Киеве сидят, хотя, конечно, есть сомнения по ряду признаков, но, тем не менее, мне представляется, что ситуация вокруг ЗАЭС должна быть урегулирована. Тем более, что Запорожская АЭС обеспечивала электроэнергией добрую половину современной Украины, если не половину, то треть точно. Как накануне зимы остаться без этой энергии, я не очень себе представляю. Как Украине зимовать?

Алексей Мартынов Политолог Политолог