Используют по прямому назначению: эксперт рассказал, куда отправятся отчеты МАГАТЭ - 02.09.2022 Украина.ру
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Используют по прямому назначению: эксперт рассказал, куда отправятся отчеты МАГАТЭ
Используют по прямому назначению: эксперт рассказал, куда отправятся отчеты МАГАТЭ - 02.09.2022 Украина.ру
Используют по прямому назначению: эксперт рассказал, куда отправятся отчеты МАГАТЭ
Визит миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) может не принести никакого результата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько
2022-09-02T07:15
2022-09-02T07:15
новости
магатэ
отчет
запорожская аэс
аэс
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Инспекторы МАГАТЭ составят документы о том, что станция работает под контролем Вооруженных сил России, они ее не пытаются разрушить, никакой опасности нет, нет пыточных камер. Этот отчет напишут "для отчета", убежден Безпалько. "Эти отчёты просто останутся втуне. Ну, напишут – и все", - сказал он.Западные политики обеспокоены тем, что в случае аварии на Запорожской АЭС радиоактивное облако может накрыть Европу. Миссия МАГАТЭ увидит, что обстрелы происходят с украинской стороны. Киев рассчитывает, что МАГАТЭ убедит Россию отказаться от ЗАЭС, объявить демилитаризованную зону, ввести войска НАТО. Просто отчет МАГАТЭ Киев не удовлетворит. Полный текст интервью читайте здесь
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новости, магатэ, отчет, запорожская аэс, аэс
Новости, магатэ, отчет, Запорожская АЭС, АЭС

Используют по прямому назначению: эксперт рассказал, куда отправятся отчеты МАГАТЭ

07:15 02.09.2022
 
© Фото : ASSOCIATED PRESS/FOTOLINKМАГАТЭ
МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK
Читать в
Визит миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) может не принести никакого результата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько
Инспекторы МАГАТЭ составят документы о том, что станция работает под контролем Вооруженных сил России, они ее не пытаются разрушить, никакой опасности нет, нет пыточных камер. Этот отчет напишут "для отчета", убежден Безпалько.
"Эти отчёты просто останутся втуне. Ну, напишут – и все", - сказал он.
Западные политики обеспокоены тем, что в случае аварии на Запорожской АЭС радиоактивное облако может накрыть Европу. Миссия МАГАТЭ увидит, что обстрелы происходят с украинской стороны. Киев рассчитывает, что МАГАТЭ убедит Россию отказаться от ЗАЭС, объявить демилитаризованную зону, ввести войска НАТО. Просто отчет МАГАТЭ Киев не удовлетворит.
Полный текст интервью читайте здесь
Миссия МАГАТЭ перед выездом в Запорожье
Вчера, 12:14
Украинская сторона удерживает миссию МАГАТЭ на линии фронта - СМИДелегация миссии МАГАТЭ задержана на три часа на линии разграничения со стороны Украины, сообщает 1 сентября агентство Reuters, со ссылкой на представителя делегации
 
НовостимагатэотчетЗапорожская АЭСАЭС
 
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