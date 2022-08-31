https://ukraina.ru/20220831/1038297995.html

Богдан Безпалько: Чтобы прекратить обстрелы Запорожской АЭС, нужно уничтожить украинское государство

Богдан Безпалько: Чтобы прекратить обстрелы Запорожской АЭС, нужно уничтожить украинское государство - 31.08.2022 Украина.ру

Богдан Безпалько: Чтобы прекратить обстрелы Запорожской АЭС, нужно уничтожить украинское государство

В Киеве понимают, что последствия возможной аварии на Запорожской АЭС вследствие обстрелов ВСУ будут губительны для самой Украины. Но украинские власти либо... Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T16:49

2022-08-31T16:49

2022-08-31T16:50

интервью

богдан безпалько

сво

запорожская аэс

украина

рф

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В Киеве понимают, что последствия возможной аварии на Запорожской АЭС вследствие обстрелов ВСУ будут губительны для самой Украины. Но украинские власти либо согласны с этим, либо им нечего противопоставить своим заокеанским кураторам, считает политолог, член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Богдан БезпалькоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Богдан, Украина обстреливает Запорожскую АЭС всё более ожесточённо. Что и кому показывает и доказывает Украина?– С моей точки зрения, это классический шантаж. Ввиду того, что Украина не может переломить ситуацию на фронте с помощью обычных вооружений и подразделений, она пытается использовать для этого асимметричные варианты ответов. То есть удары по Запорожской АЭС, которые могут привести к нарушению работы реакторов, или же к разрушению систем хранения отработанного ядерного топлива, что может привести к масштабному радиационному заражению.То есть шантажирует, с одной стороны, Россию, пытается использовать для этого ООН и МАГАТЭ, при этом препятствуя их работе. А с другой стороны, за Украиной очень прозрачно маячат уши их кураторов, потому что без их разрешения, я убеждён, они не стали бы наносить удары по Запорожской атомной электростанции.Но, по большому счёту, это нонсенс, потому что ладно ещё политическое или военное руководство, но когда какой-нибудь Назар Приходько пишет, что, дескать, ничего страшного, что будет небольшое радиоактивное заражение, я родился во время Чернобыля или после Чернобыля, была радиация, ничего... Это, конечно, уже находится на грани шизофрении.Вместе с тем приходилось читать ещё очень давно в пабликах высказывания разного рода украинских радикалов и националистов о том, что если будет война, мы можем взорвать атомные станции, чтобы нанести неприемлемый ущерб России. Раз они не наши, не доставайся же ты никому. И проклятая Рашка и все пророссийские схидняки - пусть от радиации погибнут.Так что эта идея давно муссировалась в радикальной националистической среде, ничего необычного в ней нет. То же самое касается и плотин, электростанций, теплоэлектростанций, гидроэлектростанций: они тоже будут находиться под угрозой разрушения.– Понятно, чем руководствуются США, это всё режиссируя. Они далеко, в случае аварии на Запорожской АЭС последствия для них будут не такими значительными, как для Европы и самой Украины. Неужели на Украине не понимает, что они тоже пострадают?– Пока это только шантаж. Но шантаж на грани. Да, понимают (на Украине – Ред.), но, очевидно, согласны с этим. Или ничего не могут этому противопоставить. Или же согласны с тем, что пускай оно взрывается, пусть нам будет плохо, но нашему сюзерену (США – Ред.) будет хорошо. – На этой неделе Запорожскую атомную электростанцию должна посетить миссия МАГАТЭ. В Кремле заявляют о том, что Россия заинтересована в визите этой делегации. Как Вы считаете, насколько этот визит сможет изменить ситуацию в лучшую сторону? – Есть две возможности. Конечно, миссия МАГАТЭ может приехать втуне, то есть, она может составить какие-то документы, сказать, что станция находится под контролем, за ней следят, никакой опасности нет, пыточных камер нет, тяжёлой техники нет, Вооружённые силы Российской Федерации не пытаются станцию разрушить, или что-то ещё, или использовать в военных целях. И эти отчёты просто останутся втуне. Ну, напишут – и всё.С другой стороны, атомная электростанция – это не просто линия разграничения на Донбассе, где стреляют друг в друга вооружённые люди из автоматов, или из не очень крупнокалиберных орудий – понятно, что до Европы всё это не долетит никогда. А вот атомная электростанция, её выброс, это до Европы долететь может. И здесь уже определённая обеспокоенность западных политиков имеет место быть.Для Киева миссия МАГАТЭ невыгодна, потому что, приехав на место, она, конечно, увидит, что со станцией всё в порядке, всё хорошо, что обстреливают её исключительно с украинской стороны. Миссия, по мнению Киева, что должна сделать: должна приехать и заставить Россию отступить, передать станцию Украине, объявить демилитаризованную зону, ввести туда каких-нибудь военнослужащих нейтральных стран, стран НАТО.– Сказать, что обстреливает Российская Федерация.– Даже если этого нет. Просто – есть угроза, поэтому Россия должна передать станцию, всю территорию передать (под контроль Киева – Ред.), и так далее. А поскольку Россию уже принудили к одной уступке – это зерновая сделка – вот сейчас принудят ко второй, вокруг АЭС. А потом мы потребуем третью, четвёртую, пятую, десятую (уступку – Ред.), потом вообще потребуем уйти с территории Украины и так далее.То есть для Украины важными являются определённые следствия этой миссии. Если их не будет, если просто миссия скажет: да, мы приехали, Россия нас пригласила, она не препятствовала, всё нормально, там не прячут никаких ракетных установок российских на этой станции – то, конечно, для Киева это будет, как минимум, нулевой результат.– И Киев уже сейчас возмущается относительно состава этой делегации. В частности, не нравится, что будут представители Китая, Сербии. Киев не заинтересован, всеми силами пытается помешать. Насколько вероятны провокации в отношении делегации МАГАТЭ?– Теоретически во время приезда миссии МАГАТЭ может быть обстрел – в надежде на то, что дружественные представители Литвы и Польши скажут, что всё это с российской стороны летело, будут настаивать на том, чтобы Россия покинула Запорожскую АЭС.Но представители Китая и Сербии вряд ли эту точку зрения поддержат. Да и МАГАТЭ пока является организацией, уровень доверия к которой не полностью иссяк.В принципе, сейчас международное право абсолютно умерло. Оно едва-едва теплится в ООН, но все остальные организации, что правозащитные, что направленные на уничтожение или ограничение каких-нибудь видов оружия массового поражения, давно уже заявили себя, как субъективные, политически ангажированные.И даже если миссия МАГАТЭ будет делать выводы против нас, мы имеем полное право её игнорировать. Мы вас пригласили? Да. Мы проявили добрую волю? Да. Теперь, пожалуйста, идите восвояси, пишите свои выводы, как там было у Высоцкого – "пишите в Спортлото", если вам что-то не нравится.– А как в целом прекратить обстрелы Запорожской АЭС? Что должна сделать Россия, чтобы принудить Украину прекратить это безобразие?– Если коротко, уничтожить украинское государство и его вооружённые силы – это как максимум. А как минимум – отодвинуть линию фронта дальше на запад, уничтожить ряд ракетных, артиллерийских установок, из которых обстреливается АЭС. Но дело в том, что это тоже может не решить проблему, потому что американцы постоянно повышают ставки.Сейчас они объявили о создании специального командования, назначили генерал-майора, хотя это пока на уровне слухов. Но они могут поставить, например, ракеты, которые стреляют на 500 километров. И они за 500 километров будут лупить по этой станции. Фактически, чего стесняться: на территории Украины Россия воюет с США, просто эта война не объявляется, и она не ведётся непосредственно напрямую.То есть, американцы поставляют оружие, советников… Там может быть их уже тысячи, даже десятки тысяч, этих советников. Может быть, они ходят в украинской форме. С большой долей вероятности, значительной частью военной техники могут управлять все эти военные специалисты: электроникой, каким-то оборудованием и так далее.Конечно, на передовой они непосредственно могут и не находиться. Но, по сообщениям некоторых СМИ, когда Россия наносила удары "Калибрами" по скоплениям офицеров во время совещаний, там погибло достаточно большое количество американских советников. Американцы об этом ничего не заявляли, забрали тела своих убитых, отвезли их на Арлингтонское кладбище.Так что война идёт, обе стороны повышают ставки, и это может дойти до почти открытого конфликта – так, как это было когда-то в 50-е годы (прошлого века – Ред.) в Корее, во Вьетнаме, в Анголе. Таких точек во время "холодной войны" было достаточно много, где практически напрямую сражались представители двух враждующих военно-политических блоков.Сейчас нет военно-политических блоков, сейчас идёт, по сути, сражение за существование, за то, чтобы выстоять в этом мире.- Близится День знаний, 1 сентября. Украина всё лето мотивировала учителей на освобождённых территориях не выходить на работу. Более того, платили им зарплату, чтобы они не выходили на работу. Насколько велика вероятность провокаций именно первого сентября?– Я думаю, что провокации будут перманентными. Постоянно читаю: взрывы в Херсоне, работает ПВО... Если по Херсону лупят украинские ракеты, ведь они же лупят не по военным объектам, они лупят просто по Херсону, по обычным домам.– И по Новой Каховке, по Энергодару…– Да. И я не видел там ни одного сгоревшего военного колёсно-транспортного или гусеничного средства. Обычные автомобили горят, обычные граждане, те, кто там живёт – привет от Украины. Конечно, и на 1 сентября они постараются сделать. А вспомните, что обещали на 9 мая, что будут лупить "Точками У" по демонстрации на 9 мая.Поэтому – да, провокации будут. Что касается учителей. Нужно прийти к каждому учителю и сказать: дорогой учитель, мы знаем, что – да, из Киева (говорят – Ред.) то и то. Но теперь тебя мы ставим перед выбором: либо ты выходишь в школу, либо сейчас в течение 24 часов собираешь свои вещички, и отправляешься туда – в Киев, солнцем палимый. Ты получал зарплату, летом отдохнул, у тебя есть 24 часа на выбор: либо зарплата в рублях, определённый стандарт образования, который мы тебе сейчас покажем, либо нет. Да, мы знаем, что тебе предлагали зарплату, тебя запугивали, но сейчас пришло время реального выбора – либо туда, либо сюда. Панькаться-цацкаться у нас уже нет времени, перевоспитывать тебя – тоже нет времени. Хочешь, пожалуйста – мы не будем тебя убивать, не будем сажать в тюрьму – бери вещи и поезжай на Украину.

https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html

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https://ukraina.ru/20220727/1036869962.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, богдан безпалько, сво, запорожская аэс, украина, рф