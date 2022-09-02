https://ukraina.ru/20220902/1038325889.html
Самоубийственная попытка: военный эксперт объяснил, ради чего ВСУ попытались наступать на Херсон
Самоубийственная попытка: военный эксперт объяснил, ради чего ВСУ попытались наступать на Херсон - 02.09.2022 Украина.ру
Самоубийственная попытка: военный эксперт объяснил, ради чего ВСУ попытались наступать на Херсон
Киевские власти бросили в наступление последние боеспособные резервы на Николаевске-Криворожской линии и потерпели крах. Показательное наступление нужно было для того, чтобы выпросить деньги у европейских министров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
2022-09-02T04:45
2022-09-02T04:45
2022-09-02T04:45
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В результате потерь на южном фронте ВСУ потеряют боеспособность. На Николаевско-Криворожском направлении произойдет надлом, заключил эксперт.Полный текст интервью читайте здесь
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, деньги, украина, киев, всу
Новости, деньги, Украина, Киев, ВСУ
Самоубийственная попытка: военный эксперт объяснил, ради чего ВСУ попытались наступать на Херсон
Киевские власти бросили в наступление последние боеспособные резервы на Николаевске-Криворожской линии и потерпели крах. Показательное наступление нужно было для того, чтобы выпросить деньги у европейских министров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
"Они хотят продемонстрировать, что они боеспособны и им нужна помощь, благодаря которой они будут вести дальнейшие активные боевые действия. Все это у них не получилось", - сказал Подберезкин.
В результате потерь на южном фронте ВСУ потеряют боеспособность. На Николаевско-Криворожском направлении произойдет надлом, заключил эксперт.
Полный текст интервью читайте здесь