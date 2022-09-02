https://ukraina.ru/20220902/1038325889.html

Самоубийственная попытка: военный эксперт объяснил, ради чего ВСУ попытались наступать на Херсон

Самоубийственная попытка: военный эксперт объяснил, ради чего ВСУ попытались наступать на Херсон - 02.09.2022 Украина.ру

Самоубийственная попытка: военный эксперт объяснил, ради чего ВСУ попытались наступать на Херсон

Киевские власти бросили в наступление последние боеспособные резервы на Николаевске-Криворожской линии и потерпели крах. Показательное наступление нужно было для того, чтобы выпросить деньги у европейских министров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин

2022-09-02T04:45

2022-09-02T04:45

2022-09-02T04:45

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В результате потерь на южном фронте ВСУ потеряют боеспособность. На Николаевско-Криворожском направлении произойдет надлом, заключил эксперт.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220901/1038319605.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, деньги, украина, киев, всу