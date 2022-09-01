https://ukraina.ru/20220901/1038337073.html

ЕС бессилен перед Россией и шепчет Зеленскому на ушко "оружия нет, садись за стол переговоров с Путиным"

ЕС бессилен перед Россией и шепчет Зеленскому на ушко "оружия нет, садись за стол переговоров с Путиным" - 01.09.2022 Украина.ру

ЕС бессилен перед Россией и шепчет Зеленскому на ушко "оружия нет, садись за стол переговоров с Путиным"

Украина.ру, 01.09.2022

2022-09-01T16:27

2022-09-01T16:27

2022-09-01T16:27

эксклюзив

россия

визы

украина

военная помощь

оружие

владимир зеленский

переговоры

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Традиционно в преддверии нового политического сезона европейские политики собираются на неформальные встречи, чтобы обсудить волнующие их государства вопросы по широкому спектру тем. А сейчас, когда проблем у ЕС одна серьёзнее другой, саммиты в Чехии, которая до конца 2022-го выполняет функции председателя Совета ЕС, как нельзя кстати.Никакого мира, война да и только30-31 августа министры обороны и иностранных дел приехали в Прагу, чтобы обсудить Украину и всё, что с этим связано. Для глав оборонных ведомств это стало своеобразной репетицией перед переговорами в формате Рамштайн по вопросу дальнейшего оказания военной помощи Киеву, которые пройдут 8 сентября. И на этот раз формальным "одобряем" ограничиться не удастся, поскольку запасы европейских армий, которые можно было без ущерба для собственной обороноспособности передать Украине, уже передали, и теперь нужно либо отдать всё остальное, имеющееся ещё на балансе, и производить новые экземпляры для себя либо размещать заказы на производство новых моделей для ВСУ.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не стал скрывать, что военные запасы стран ЕС быстро подходят к концу из-за выделения колоссальных объёмов военной помощи Украине. Об исчерпанных возможностях передавать Киеву вооружения говорила недавно и глава Бундесвера Кристина Ламбрехт, за что незамедлительно подверглась нападкам отправленного в отставку посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. С начала года только из фондов ЕС в качестве экономической, макрофинансовой и военной помощи выделено €10 млрд, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (в недавнем прошлом сама занимавшая пост министра обороны ФРГ), и это не считая помощи, оказанной в двустороннем порядке государствами-членами ЕС.Гораздо охотнее за наращивание военной помощи Украине выступают страны Восточной Европы, входившие в Организацию Варшавского договора, поскольку у них на вооружении ещё оставались образцы советского производства, которыми солдаты ВСУ пользоваться умеют, а взамен на прошловековый арсенал, отданный Киеву, должны получить от союзников по НАТО современные разработки. По такой схеме, например, Германия передаст Чехии 15 танков Leopard вместо направленных Украине танков, произведённых по советской лицензии в Чехословакии.На пресс-конференции по итогам встречи министров обороны 30 августа Боррель объявил о создании Евросоюзом рабочей группы для развития практики совместных заказов стран сообщества для восполнения их военных запасов, основная часть которых уже передана Украине. Кроме того, глава внешнеполитической службы призвал не верить публикациям западных СМИ о сокращении или вовсе прерывании поставок оружия Киеву и подчеркнул, что за полгода ЕС поставил Украине вооружения на €2,5 млрд евро, выделенных на эти цели из Европейского фонда мира.Однако непублично факт имевших место перебоев не отрицают. "Замедление поставок летом носит временный характер. Проблема в том, что большая часть имеющихся запасов свободных вооружений подошла к концу, поэтому надо принять решение, как продолжать снабжать украинскую армию, не компрометируя собственную оборону", - сказал дипломатический источник в Брюсселе."Главная проблема для Запада и НАТО – провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта", - заявил в интервью изданию Украина.ру финский политолог и правозащитник Йохан Бекман.Боррель же продолжает создавать видимость всеобщей и непоколебимой поддержки Украины."Все министры единогласно согласились, что Евросоюз поддерживает Украину и все страны ЕС готовы продолжать помогать Украине столько, сколько понадобится, и так долго, как будет необходимо", - заявил он.Тем не менее, всему есть пределы: на что европейцы не пойдут точно – так это не отправят свои войска в зону конфликта. Статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Зимтье Мёллер подчеркнула, что немецкое правительство исключает возможность переброски войск стран ЕС на Украину. Не желая подвергать опасности собственных военнослужащих, европейцы зато готовы заняться натаскиванием бойцов ВСУ, в частности для обучения обращению с теми марками оружия, которые Запад поставляет Киеву, для чего создадут специальную тренировочную миссию в одной из соседних с Украиной стран."Надо называть вещи своими именам: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. 100 лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно", — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Впрочем, эта идея встретила неоднозначную реакцию среди стран ЕС."Нидерланды поддерживают предложение об учебной миссии ЕС для Украины. Вместе с Германией мы разрабатываем совместную программу обучения украинских военных разминированию на суше", - написала министр обороны королевства Кайса Олленгрен в Twitter.Министр обороны Словакии Ярослав Надь напоминает, что Братислава вместе с Чехией ещё год назад выступала с такой инициативой, но тогда её отклонили. Словакия будет предлагать проводить обучение украинских военнослужащих в разных странах ЕС по конкретным военном специальностям и готова принять одно из подразделений на своей территории. Упомянутая Чехия, по словам министра обороны Яны Черноховой, стремится стать лидером в оказании помощи Киеву.Проведение подготовки личного состава ВСУ поддержала также Италия. По словам главы оборонного ведомства республики Лоренцо Гуэрини, Рим работает над обеспечением целевых учебных мероприятий для украинского военного персонала, чтобы гарантировать безопасное использование оружия.Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер не была настроена так решительно: "С нашей точки зрения, есть много открытых вопросов. С одной стороны, это касается правовых основ, с другой - размера и содержания этой миссии".Она напомнила, что все 17 развёрнутых ранее тренировочных миссий ЕС функционировали за пределами Евросоюза. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уверен, что не нужно выносить на уровень ЕС вопрос тренировочной миссии для ВСУ, пусть он остаётся в национальной компетенции.Не уверен в том, что это правильный способ помочь Украине, и министр обороны Люксембурга Франсуа Бош.Как бы то ни было, украинские военные уже проходят обучение в отдельных западных странах - Великобритании, Франции, Германии, Польше, Чехии, - а курирует все эти действия, как сообщила пресс-служба Пентагона, международная группа по координации стран-доноров при Европейском командовании Вооружённых сил США."Все усилия европейцев, а также их инициативы, включая создание миссии ЕС по обучению представителей ВСУ, потворствуют ведению прокси-войны на территории Украины против России", - заявил ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков в комментарии RT.В конечном итоге министры обороны и руководство ЕС достигли согласия относительно самого факта развёртывания тренировочной миссии для украинских военных, но без особого энтузиазма и понимания всех деталей проекта, хотя, как утверждал Боррель, к обсуждению этой идеи в Евросоюзе приступили ещё до начала спецоперации РФ, но явная недоработочка вышла.Отказ от виз для россиян не завизировалиЧтобы необходимость в поставках оружия и обучении применения его на поле боя отпала, хорошую работу должны проделать дипломаты. Министры иностранных дел стран ЕС также собрались в Праге.Однако вместо того, чтобы искать пути урегулирования конфликта на Украине, они думали, как бы сильнее наказать Россию, на этот раз вопрос стоял так: запрещать ли выдачу шенгенских виз поголовно всем гражданам РФ? Таким образом европейские чиновники собирались послать сигнал РФ и президенту страны Владимиру Путину, что происходящее на Украине "совершенно недопустимо".Однако, как и в случае с тренировочной миссией для ВСУ, единства среди государств-членов нет, причём по вопросу выдачи виз Евросоюз разделился по региональному принципу.Локомотивы союза Франция и Германия выступают против всеобщего запрета – необходим адресный подход. Глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна считает, что важно разделять тех, кто тех связан с конфликтом на Украине и тех, кто не несёт за него ответственности: первые – это власти РФ, а вторые - обычные российские граждане, журналисты, деятели культуры, студенты."Если первые несут ответственность за конфликт, то вторые - нет, и мы должны сохранить с ними связь. Необходимо проводить это чёткое различие", - заявила министр.Её немецкая коллега Анналена Бербок была настроена чуть резче – она предложила приостановить соглашение ЕС об упрощённом режиме выдачи виз, чтобы больше не выдавать многолетние визы и дать возможность государствам, которых этот вопрос особенно затронул, точно проверить, для каких целей эта виза будет выдана.Кроме того, Париж и Берлин распространили совместный документ, в котором подчёркнута необходимость "стратегически бороться за сердца и умы российского населения, как минимум, за ту часть, которая ещё не полностью отвернулась от Запада", причём используя творческий подход и распространяя независимую информацию на русском языке как в России, так и за её пределами, например, посредством курсов медиаграмотности в различных социальных сетях и видеоблогах.Умеренную позицию продемонстрировали и страны Бенилюкса. Бельгия настаивает на введении санкций только против конкретных лиц, тех, кто пытается обойти западные экономические санкции."Мы не хотим вести ситуацию к полной изоляции российского народа", - заявила министр иностранных и европейских дел, внешней торговли, федеральных учреждений культуры королевства Аджа Лябиб (перед встречей)Она сказала, что в визовых вопросах для Брюсселя важно единство с другими странами ЕС, пояснив, что Бельгия больше не в состоянии выдавать туристические визы гражданам РФ в связи с высылкой части своего дипломатического персонала из России.Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра усомнился, что ограничение выдачи виз для всех россиян - хорошая идея, но сократить разрешения на туристические поездки всё-таки призвал."Мы думаем, что контакты между людьми важны. В первую очередь мы рассматриваем меры, которые затронут россиян, приезжающих в Европу за покупками", - сказал он.От тотальных ограничений коллег по ЕС предостерёг и министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн"Думаю, что мы не должны так поступать, потому что это будет означать, что мы не хотим иметь дело с народом России. Нужно поддерживать диалог с россиянами, которые хотят приехать к нам", - заявил дипломат.По его словам, Люксембург в основном выдаёт визы для членов семей россиян, проживающих в герцогстве, а таковых около 2 000 человек, на туристические визы приходится всего 1%.На их фоне резко контрастируют настроения в странах Северной Европы и Балтии."Хотя мы и считаем, что контакты людей друг с другом важны, сейчас ситуация такова, что в основном в Европу приезжают богатые россияне в целях шоппинга. Установление лимитов на посещение наших стран такими туристами действительно осмысленно", - заявил глава МИД Дании Еппе Куфуд(приехав).МИД Финляндии ранее объявил, что с 1 сентября количество туристических виз, выдаваемых россиянам, сократится в 10 раз по сравнению с нынешним уровнем.Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу посетовал, что антироссийские санкции работают, но их недостаточно."Нужен новый санкционный пакет и запрет на въезд граждан РФ в Евросоюз. Мы находимся в контакте со странами ЕС в нашем регионе. Я думаю, что вопрос въезда на нашу территорию находится в компетенции властей страны в соответствии с принципом обеспечения национальной безопасности", - заявил он.И этим правом власти Эстонии уже воспользовались - с 18 августа в республику прекратили пропуск российских граждан с шенгенскими визами, выданными эстонскими же консульскими учреждениями.Вне зависимости от итогов встречи в Праге Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия собирались в одностороннем порядке ограничить въезд граждан РФ и, как стало известно агентству Bloomberg, проведут консультации на эту тему на следующей неделе.В конечном результате после оживлённых обсуждений главы МИД стран ЕС приняли решение середина наполовину - заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, чтобы сократить количество выданных виз и усложнить этот процесс: теперь придётся документов собирать больше, платить визовый сбор €80 вместо €35, а сроки оформления может увеличиться до полугода. Пока договорённости имеют статус "политических решений", а не официальных постановлений Совета ЕС и не закреплены в письменной форме, а также потребуют доработки.По данным Агентства ЕС по контролю границ Frontex, после начала спецоперации в Евросоюз въехал почти 1 млн граждане РФ. Причём именно россияне, как сообщила Еврокомиссия, чаще остальных обращаются за получением визы в Шенгенскую зону.По словам Марии Захаровой, ряду стран ЕС, в частности прибалтийским, видимо, не нравилось, что несмотря на введённые ими в одностороннем порядке под надуманным предлогом барьерами для въезда россиян, в целом соглашение об упрощённом порядке получения виз всё же продолжал работать, и они решили "наказать" граждан РФ за поддержку независимого внешнеполитического курса собственного государства. За этим, как подчеркнула дипломат, просматриваются попытки внести раскол в российское общество, что нельзя расценивать иначе, как открытое вмешательство во внутренние дела другой страны, а также уже сложно будет поддерживать миф, что антироссийские санкции ни в коем случае не направлены против обычных граждан, а бьют исключительно по элите."Серьёзно верить в то, что визовые выпады против россиян способны поколебать их патриотизм или тем более изменить внешнеполитический курс нашей страны, могут только те, кто не знает историю России и Европы. Нет сомнения в том, что архитекторы очередного антироссийского демарша ЕС неизбежно понесут ответственность за свою политическую близорукость. <...> Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике сжигания мостов между людьми, но вместе с тем оставляет за собой право на ответные меры по защите интересов своих граждан и обеспечению собственной национальной безопасности", - заявила Захарова.Как бы ЕС потом не пожалел о визахМосква может ответить как симметричными, так и ассиметричными методами, отметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Грушко. Чаще всего в ход идёт 2-й вариант, и Запад не может просчитать, каким будет ответ. Перевод клиентов "Газпрома" из недружественных стран на новую схему оплаты энергоресурсов тому пример: в результате отказа на новые условия сделки и последующие санкции на сегодняшний день 13 стран ЕС не имеют доступа к российскому газу, а Европа в целом ставит рекорды по инфляции. Тем временем РФ переориентировала освободившиеся потоки газа и нефти в Азию, европейцы же безуспешно ищут незаконтрактованные объёмы по всему миру, но безуспешно.Таким образом Запад урона Москве не нанёс, о чём на первых полосах пишут даже авторитетные американские СМИ, зато выстрелил себе в ногу и останавливаться на этом не намерен, хотя ЕС, как признался высокопоставленный европейский дипломат газете Politico, исчерпал практически все возможности для введения антироссийских санкций, а принять новые меры без ущерба для самого союза трудно. При всём при этом тактика давления на Россию никак не способствует деэскалации украинского конфликта.Представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох, отвечающий за международную проблематику, рассказал 30 августа в эфире Польского радио, что в дипломатических кругах дискуссия о происходящем на Украине ведётся по двум основным направлениям: мир любой ценой, включая территориальные уступки, либо борьба до конца. Второй вариант, по его словам, в частности поддерживают США, Великобритания и Польша."Конечно, никто открыто не скажет, что хотел бы территориальных уступок", - отметил политик.Публично-то, может, и не скажут, а украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лично – волне."Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: "Садись за стол, садись за стол переговоров, потом разберёмся", - рассказал бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью изданию "Украинская правда".Американцы сесть за стол переговоров раньше, чем пройдут промежуточные выборы в Конгресс (8 ноября), украинцам не позволят, чтобы использовать эту ситуацию в своей внутриполитической повестке. Однако даже им время от времени приходится сдерживать пыл Киева: как рассказали украинские и американские источники телеканала CNN, ВСУ ограничили планы по наступлению в Херсонской области именно потому, что об этом их попросили США во избежание затягивания военных действий и увязания на нескольких фронтах. От провала контрнаступления украинскую армию это, впрочем, всё равно не спасло.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, визы, украина, военная помощь, оружие, владимир зеленский, переговоры