Захарова анонсировала ответ РФ на решение ЕС о заморозке визового соглашения - 01.09.2022 Украина.ру
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Захарова анонсировала ответ РФ на решение ЕС о заморозке визового соглашения
Захарова анонсировала ответ РФ на решение ЕС о заморозке визового соглашения - 01.09.2022 Украина.ру
Захарова анонсировала ответ РФ на решение ЕС о заморозке визового соглашения
Россия оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением Евросоюза (ЕС) о приостановке соглашения об упрощенной выдаче виз. Об этом заявила 1 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2022-09-01T13:47
2022-09-01T13:47
визовый режим
визы
захарова
россия
евросоюз
новости
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По ее словам, Москва не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми.Она напомнила, что некоторые страны ЕС, в частности прибалтийские государства, под надуманными предлогами стали вводить в одностороннем порядке барьеры для получения гражданами России шенгенских виз, часто просто отказывая в приеме документов, однако в целом это не помешало соглашению выполнять свою основную функцию."По-видимому, такая ситуация не устраивала антироссийски настроенные страны ЕС, где решили "наказать" граждан нашей страны за поддержку независимого внешнеполитического курса собственного государства. За этим просматриваются попытки внести раскол в российское общество, что нельзя расценивать иначе, как открытое вмешательство во внутренние дела другой страны", - объяснила она.По ее словам, решение ЕС осложнить процесс выдачи виз россиянам является очередным подтверждением растущей враждебности данного объединения по отношению к России."Теперь уже всем очевидно, что заявления последних лет о том, что санкционная политика ЕС не направлена против обычных граждан России, ничего общего с действительностью не имеют", - подчеркнула дипломат.Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета ЕС в Праге заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза решили полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, что уменьшит число выданных виз и усложнит этот процесс.По его словам, ЕС с середины июля наблюдает серьезный приток граждан России в соседние страны, что якобы "угрожает безопасности этих государств".
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визовый режим, визы, захарова, россия, евросоюз, новости
визовый режим, визы, Захарова, Россия, Евросоюз, Новости

Захарова анонсировала ответ РФ на решение ЕС о заморозке визового соглашения

13:47 01.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Россия оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением Евросоюза (ЕС) о приостановке соглашения об упрощенной выдаче виз. Об этом заявила 1 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
По ее словам, Москва не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми.

"Но вместе с тем оставляем за собой право на ответные меры по защите интересов наших граждан и обеспечению собственной национальной безопасности", - указала дипломат.

Она напомнила, что некоторые страны ЕС, в частности прибалтийские государства, под надуманными предлогами стали вводить в одностороннем порядке барьеры для получения гражданами России шенгенских виз, часто просто отказывая в приеме документов, однако в целом это не помешало соглашению выполнять свою основную функцию.
"По-видимому, такая ситуация не устраивала антироссийски настроенные страны ЕС, где решили "наказать" граждан нашей страны за поддержку независимого внешнеполитического курса собственного государства. За этим просматриваются попытки внести раскол в российское общество, что нельзя расценивать иначе, как открытое вмешательство во внутренние дела другой страны", - объяснила она.

По ее словам, решение ЕС осложнить процесс выдачи виз россиянам является очередным подтверждением растущей враждебности данного объединения по отношению к России.

"Теперь уже всем очевидно, что заявления последних лет о том, что санкционная политика ЕС не направлена против обычных граждан России, ничего общего с действительностью не имеют", - подчеркнула дипломат.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета ЕС в Праге заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза решили полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, что уменьшит число выданных виз и усложнит этот процесс.
По его словам, ЕС с середины июля наблюдает серьезный приток граждан России в соседние страны, что якобы "угрожает безопасности этих государств".
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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