Захарова анонсировала ответ РФ на решение ЕС о заморозке визового соглашения
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Россия оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением Евросоюза (ЕС) о приостановке соглашения об упрощенной выдаче виз. Об этом заявила 1 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
По ее словам, Москва не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми.
"Но вместе с тем оставляем за собой право на ответные меры по защите интересов наших граждан и обеспечению собственной национальной безопасности", - указала дипломат.
Она напомнила, что некоторые страны ЕС, в частности прибалтийские государства, под надуманными предлогами стали вводить в одностороннем порядке барьеры для получения гражданами России шенгенских виз, часто просто отказывая в приеме документов, однако в целом это не помешало соглашению выполнять свою основную функцию.
"По-видимому, такая ситуация не устраивала антироссийски настроенные страны ЕС, где решили "наказать" граждан нашей страны за поддержку независимого внешнеполитического курса собственного государства. За этим просматриваются попытки внести раскол в российское общество, что нельзя расценивать иначе, как открытое вмешательство во внутренние дела другой страны", - объяснила она.
По ее словам, решение ЕС осложнить процесс выдачи виз россиянам является очередным подтверждением растущей враждебности данного объединения по отношению к России.
"Теперь уже всем очевидно, что заявления последних лет о том, что санкционная политика ЕС не направлена против обычных граждан России, ничего общего с действительностью не имеют", - подчеркнула дипломат.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета ЕС в Праге заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза решили полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, что уменьшит число выданных виз и усложнит этот процесс.
По ее словам, решение ЕС осложнить процесс выдачи виз россиянам является очередным подтверждением растущей враждебности данного объединения по отношению к России.
"Теперь уже всем очевидно, что заявления последних лет о том, что санкционная политика ЕС не направлена против обычных граждан России, ничего общего с действительностью не имеют", - подчеркнула дипломат.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета ЕС в Праге заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза решили полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, что уменьшит число выданных виз и усложнит этот процесс.
По его словам, ЕС с середины июля наблюдает серьезный приток граждан России в соседние страны, что якобы "угрожает безопасности этих государств".