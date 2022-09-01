https://ukraina.ru/20220901/1038330350.html

Захарова анонсировала ответ РФ на решение ЕС о заморозке визового соглашения

Захарова анонсировала ответ РФ на решение ЕС о заморозке визового соглашения - 01.09.2022 Украина.ру

Захарова анонсировала ответ РФ на решение ЕС о заморозке визового соглашения

Россия оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением Евросоюза (ЕС) о приостановке соглашения об упрощенной выдаче виз. Об этом заявила 1 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2022-09-01T13:47

2022-09-01T13:47

2022-09-01T13:47

визовый режим

визы

захарова

россия

евросоюз

новости

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По ее словам, Москва не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми.Она напомнила, что некоторые страны ЕС, в частности прибалтийские государства, под надуманными предлогами стали вводить в одностороннем порядке барьеры для получения гражданами России шенгенских виз, часто просто отказывая в приеме документов, однако в целом это не помешало соглашению выполнять свою основную функцию."По-видимому, такая ситуация не устраивала антироссийски настроенные страны ЕС, где решили "наказать" граждан нашей страны за поддержку независимого внешнеполитического курса собственного государства. За этим просматриваются попытки внести раскол в российское общество, что нельзя расценивать иначе, как открытое вмешательство во внутренние дела другой страны", - объяснила она.По ее словам, решение ЕС осложнить процесс выдачи виз россиянам является очередным подтверждением растущей враждебности данного объединения по отношению к России."Теперь уже всем очевидно, что заявления последних лет о том, что санкционная политика ЕС не направлена против обычных граждан России, ничего общего с действительностью не имеют", - подчеркнула дипломат.Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета ЕС в Праге заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза решили полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, что уменьшит число выданных виз и усложнит этот процесс.По его словам, ЕС с середины июля наблюдает серьезный приток граждан России в соседние страны, что якобы "угрожает безопасности этих государств".

https://ukraina.ru/20220815/1037673267.html

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визовый режим, визы, захарова, россия, евросоюз, новости