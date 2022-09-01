Российские военные потопили баржи с диверсантами недалеко от Запорожской АЭС - 01.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220901/1038319970.html
Российские военные потопили баржи с диверсантами недалеко от Запорожской АЭС
Российские военные потопили баржи с диверсантами недалеко от Запорожской АЭС - 01.09.2022 Украина.ру
Российские военные потопили баржи с диверсантами недалеко от Запорожской АЭС
Вооруженные силы России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться около Запорожской АЭС на двух самоходных баржах. Об этом сообщили 1 сентября в Минобороны РФ
2022-09-01T10:57
2022-09-01T10:57
запорожская аэс
диверсанты
баржа
вс рф
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_1d4ced2def74879e8bccced81bac4937.jpg
"Около 7:00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя", - сказали в ведомстве.Там также отметили, что Вооруженные силы РФ потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.Глава администрации Энергодара Александр Волга подтвердил, что украинские диверсанты, высадившиеся утром в четверг в районе Энергодара на подконтрольной РФ территории Запорожской области, "были блокированы и уничтожены".Ранее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС.
https://ukraina.ru/20220901/1038316293.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d5e507f5157a4f65be702dbd106c93dc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожская аэс, диверсанты, баржа, вс рф, россия, новости
Запорожская АЭС, диверсанты, баржа, ВС РФ, Россия, Новости

Российские военные потопили баржи с диверсантами недалеко от Запорожской АЭС

10:57 01.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Вооруженные силы России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться около Запорожской АЭС на двух самоходных баржах. Об этом сообщили 1 сентября в Минобороны РФ
"Около 7:00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что Вооруженные силы РФ потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.
Глава администрации Энергодара Александр Волга подтвердил, что украинские диверсанты, высадившиеся утром в четверг в районе Энергодара на подконтрольной РФ территории Запорожской области, "были блокированы и уничтожены".
Ранее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
09:58
День знаний, обстрел Энергодара, попытка захвата ЗАЭС. Главное на Украине на утро 1 сентябряШкольники подконтрольных Украине территорий Северной Таврии будут учиться дистанционно, учителя на освобождённых территориях получают угрозы. С утра ВСУ начали обстрел Энергодара и попытались захватить Запорожскую АЭС
 
Запорожская АЭСдиверсантыбаржаВС РФРоссияНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:57Стало известно, кто готовил и курировал провальную атаку украинских диверсантов на Запорожскую АЭС
13:57Алексей Мухин: С той стороны находятся такие же упрямые русские
13:47Захарова анонсировала ответ РФ на решение ЕС о заморозке визового соглашения
13:46Украина дала странное объяснение своему молчанию по поводу контрнаступления
13:44Игорь Юшков о том, как долго будут высокие цены на энергоносители и что происходит с экономикой России
13:25Есть пленные: прояснилась судьба диверсантов, которые пытались захватить Запорожскую АЭС
13:25Андрей Суздальцев о подлинных целях украинские диверсантов, которые хотели захватить Запорожскую АЭС
13:14День траура: на Украине впервые косвенно признали провал контрнаступления
13:08"Они не были виноваты": Билан выпустил клип о погибших детях Донбасса
12:39Украинские неонацисты оборудовали свой штаб прямо в центре Херсона
12:23Обстрелы, попытка десанта. Главное на Украине на 12:00 1 сентября
12:18Запад подловили на двойных стандартах после ареста 11 вилл российского бизнесмена на Сардинии
12:14Украинская сторона удерживает миссию МАГАТЭ на линии фронта - СМИ
12:07Лавров предупредил о катастрофе в результате провокаций украинских диверсантов
11:59"Фантастическое признание" - Лавров о том, как глава МИД Германии обрекла немецких граждан на страдания
11:47Препятствий для визита МАГАТЭ нет - власти Энергодара
11:16Массовое убийство спасателей киевским режимом: названо число погибших сотрудников МЧС ДНР в селе Рубцы
11:15Американская газета сообщила о большом количестве раненых военных ВСУ, поступающих из Херсонской области
11:06Ад Беслана. Спецрепортаж к годовщине трагедии
11:05"Он бросил вызов Западу": Bloomberg рассказал о неожиданном маневре Путина
Лента новостейМолния