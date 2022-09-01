https://ukraina.ru/20220901/1038319970.html
Российские военные потопили баржи с диверсантами недалеко от Запорожской АЭС
Российские военные потопили баржи с диверсантами недалеко от Запорожской АЭС - 01.09.2022 Украина.ру
Российские военные потопили баржи с диверсантами недалеко от Запорожской АЭС
Вооруженные силы России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться около Запорожской АЭС на двух самоходных баржах. Об этом сообщили 1 сентября в Минобороны РФ
2022-09-01T10:57
2022-09-01T10:57
2022-09-01T10:57
запорожская аэс
диверсанты
баржа
вс рф
россия
новости
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"Около 7:00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя", - сказали в ведомстве.Там также отметили, что Вооруженные силы РФ потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.Глава администрации Энергодара Александр Волга подтвердил, что украинские диверсанты, высадившиеся утром в четверг в районе Энергодара на подконтрольной РФ территории Запорожской области, "были блокированы и уничтожены".Ранее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС.
https://ukraina.ru/20220901/1038316293.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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запорожская аэс, диверсанты, баржа, вс рф, россия, новости
Запорожская АЭС, диверсанты, баржа, ВС РФ, Россия, Новости
Российские военные потопили баржи с диверсантами недалеко от Запорожской АЭС
Вооруженные силы России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться около Запорожской АЭС на двух самоходных баржах. Об этом сообщили 1 сентября в Минобороны РФ
"Около 7:00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя", - сказали в ведомстве.
Там также отметили, что Вооруженные силы РФ потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.
Глава администрации Энергодара Александр Волга подтвердил, что украинские диверсанты, высадившиеся утром в четверг в районе Энергодара на подконтрольной РФ территории Запорожской области, "были блокированы и уничтожены".
Ранее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС.