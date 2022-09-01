https://ukraina.ru/20220901/1038303133.html

"Вечеринки в бункере с наркотиками": политолог объяснил агонию Киева

"Вечеринки в бункере с наркотиками": политолог объяснил агонию Киева - 01.09.2022 Украина.ру

"Вечеринки в бункере с наркотиками": политолог объяснил агонию Киева

Мнения о "победе Украины" в конфликте в Европе расходятся, но поставки оружия значительно сокращаются, объяснил в интервью изданию Украина.ру финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

2022-09-01T08:15

2022-09-01T08:15

2022-09-01T08:15

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По его мнению, "любому нормальному человеку" понятно, что Украина уже проиграла.Об очевидном, по его мнению, проигрыше Украины говорит убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Бекман назвал теракт "наглой мстительной операцией" режима, который точно знает, что не выживет.В самой Европе, по его словам, мнения о результатах конфликта разняться.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036340165.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наркотики, бункер, вечеринки, киев