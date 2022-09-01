"Вечеринки в бункере с наркотиками": политолог объяснил агонию Киева - 01.09.2022 Украина.ру
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"Вечеринки в бункере с наркотиками": политолог объяснил агонию Киева
"Вечеринки в бункере с наркотиками": политолог объяснил агонию Киева - 01.09.2022 Украина.ру
"Вечеринки в бункере с наркотиками": политолог объяснил агонию Киева
Мнения о "победе Украины" в конфликте в Европе расходятся, но поставки оружия значительно сокращаются, объяснил в интервью изданию Украина.ру финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
2022-09-01T08:15
2022-09-01T08:15
новости
наркотики
бункер
вечеринки
киев
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По его мнению, "любому нормальному человеку" понятно, что Украина уже проиграла.Об очевидном, по его мнению, проигрыше Украины говорит убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Бекман назвал теракт "наглой мстительной операцией" режима, который точно знает, что не выживет.В самой Европе, по его словам, мнения о результатах конфликта разняться.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036340165.html
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новости, наркотики, бункер, вечеринки, киев
Новости, наркотики, бункер, вечеринки, Киев

"Вечеринки в бункере с наркотиками": политолог объяснил агонию Киева

08:15 01.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / Petri KrohnЙохан Бекман
Йохан Бекман - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© commons.wikimedia.org / Petri Krohn
Читать в
Мнения о "победе Украины" в конфликте в Европе расходятся, но поставки оружия значительно сокращаются, объяснил в интервью изданию Украина.ру финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
По его мнению, "любому нормальному человеку" понятно, что Украина уже проиграла.
Мне это напоминает гитлеровский бункер в мае 1945 года, когда нацисты сошли с ума и устраивали вечеринки с наркотиками. К сожалению, Украина убивает детей с 2014 года в Донбассе, а теперь решила это сделать повсеместно. Это режим детоубийц. Украина будет мешать людям жить, но никаких результатов ей это не даст.
Об очевидном, по его мнению, проигрыше Украины говорит убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Бекман назвал теракт "наглой мстительной операцией" режима, который точно знает, что не выживет.
В самой Европе, по его словам, мнения о результатах конфликта разняться.
Полный текст интервью читайте здесь.
Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте
14 июля, 12:34
Секс, наркотики, оружие: почему Нидерланды помогают Украине
 
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