Военный эксперт раскрыл стратегию приближающейся контратаки ВС РФ - 01.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл стратегию приближающейся контратаки ВС РФ
Военный эксперт раскрыл стратегию приближающейся контратаки ВС РФ - 01.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл стратегию приближающейся контратаки ВС РФ
Около 15 тысяч подготовленных военнослужащих готовы к контратаке против ВСУ, но неизвестно, какое это будет направление, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-01T05:15
2022-09-01T05:15
новости
наступление
вс рф
спецоперация
военный эксперт
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Он напомнил, что первоначальные задачи СВО – Донбасс, юг Украины и Харьковщина. Где именно будет наступление, по словам Алехина, может знать только Генштаб.Он объяснил, что для наступления будут задействованы военнослужащие "Третьего корпуса", который оснащен последними образцами техники: танки Т-80, Т-90, БМП-3, АК-12.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038273744.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, наступление, вс рф, спецоперация, военный эксперт
Новости, наступление, ВС РФ, Спецоперация, военный эксперт

Военный эксперт раскрыл стратегию приближающейся контратаки ВС РФ

05:15 01.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Около 15 тысяч подготовленных военнослужащих готовы к контратаке против ВСУ, но неизвестно, какое это будет направление, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он напомнил, что первоначальные задачи СВО – Донбасс, юг Украины и Харьковщина. Где именно будет наступление, по словам Алехина, может знать только Генштаб.
Сейчас мы применяем медленную, но верную тактику огневого вала и занятия позиций. Смею предположить, что мы эту тактику будем менять. Мы будем использовать тактику обхватов и прорывов, хоть и не продолжительных. Это напрашивается.
Он объяснил, что для наступления будут задействованы военнослужащие "Третьего корпуса", который оснащен последними образцами техники: танки Т-80, Т-90, БМП-3, АК-12.
Полный текст интервью читайте здесь.
Эдуард Басурин
30 августа, 17:33
Прорыв в военной науке: Басурин объяснил темпы наступления на украинские позицииЗамкомандующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин заявил, что войска РФ и Народных Республик Донбасса творят историю, проводя успешное наступление на украинские позиции при отсутствии численного перевеса
 
НовостинаступлениеВС РФСпецоперациявоенный эксперт
 
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