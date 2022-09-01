Военный эксперт раскрыл стратегию приближающейся контратаки ВС РФ
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
Около 15 тысяч подготовленных военнослужащих готовы к контратаке против ВСУ, но неизвестно, какое это будет направление, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он напомнил, что первоначальные задачи СВО – Донбасс, юг Украины и Харьковщина. Где именно будет наступление, по словам Алехина, может знать только Генштаб.
Сейчас мы применяем медленную, но верную тактику огневого вала и занятия позиций. Смею предположить, что мы эту тактику будем менять. Мы будем использовать тактику обхватов и прорывов, хоть и не продолжительных. Это напрашивается.
Он объяснил, что для наступления будут задействованы военнослужащие "Третьего корпуса", который оснащен последними образцами техники: танки Т-80, Т-90, БМП-3, АК-12.
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