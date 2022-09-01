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Военный эксперт раскрыл стратегию приближающейся контратаки ВС РФ

Военный эксперт раскрыл стратегию приближающейся контратаки ВС РФ - 01.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл стратегию приближающейся контратаки ВС РФ

Около 15 тысяч подготовленных военнослужащих готовы к контратаке против ВСУ, но неизвестно, какое это будет направление, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-01T05:15

2022-09-01T05:15

2022-09-01T05:15

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Он напомнил, что первоначальные задачи СВО – Донбасс, юг Украины и Харьковщина. Где именно будет наступление, по словам Алехина, может знать только Генштаб.Он объяснил, что для наступления будут задействованы военнослужащие "Третьего корпуса", который оснащен последними образцами техники: танки Т-80, Т-90, БМП-3, АК-12.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038273744.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, наступление, вс рф, спецоперация, военный эксперт