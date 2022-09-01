https://ukraina.ru/20220901/1038291117.html

"Широкомасштабного наступления ВСУ нет": Алёхин объяснил ситуацию на юге Украины

"Широкомасштабного наступления ВСУ нет": Алёхин объяснил ситуацию на юге Украины - 01.09.2022 Украина.ру

"Широкомасштабного наступления ВСУ нет": Алёхин объяснил ситуацию на юге Украины

Говорить о полномасштабном наступлении ВСУ на юге Украины невозможно, так как это только пиар-ход украинской пропаганды, рассказал изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2022-09-01T07:30

2022-09-01T07:30

2022-09-01T07:30

новости

наступление

всу

юг украины

геннадий алехин

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Алехин отметил, что в украинском медиа-пространстве слишком много говорили о грядущем контрнаступлении. В день его "начала", напомнил он, пресс-секретарь командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что "наступление ведется в тишине", но к вечеру не появилось никакой официальной информации в сводках штаба ВСУ.Он также объяснил, что для наступления необходима интенсивная артподготовка, вместо чего Киев провел подготовку информационную, опубликовав фейковое видео "якобы российского солдата, обмазанного кетчупом, который кричал, что "прорвана первая линия обороны".В Минобороны РФ сообщили, что в понедельник, 29 августа, украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях — и понесли тяжелые потери.В частности, российскими войсками были уничтожены 48 танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,2 тыс. украинских военнослужащих.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038260238.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, наступление, всу, юг украины, геннадий алехин