"Широкомасштабного наступления ВСУ нет": Алёхин объяснил ситуацию на юге Украины - 01.09.2022 Украина.ру
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"Широкомасштабного наступления ВСУ нет": Алёхин объяснил ситуацию на юге Украины
"Широкомасштабного наступления ВСУ нет": Алёхин объяснил ситуацию на юге Украины - 01.09.2022 Украина.ру
"Широкомасштабного наступления ВСУ нет": Алёхин объяснил ситуацию на юге Украины
Говорить о полномасштабном наступлении ВСУ на юге Украины невозможно, так как это только пиар-ход украинской пропаганды, рассказал изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2022-09-01T07:30
2022-09-01T07:30
новости
наступление
всу
юг украины
геннадий алехин
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Алехин отметил, что в украинском медиа-пространстве слишком много говорили о грядущем контрнаступлении. В день его "начала", напомнил он, пресс-секретарь командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что "наступление ведется в тишине", но к вечеру не появилось никакой официальной информации в сводках штаба ВСУ.Он также объяснил, что для наступления необходима интенсивная артподготовка, вместо чего Киев провел подготовку информационную, опубликовав фейковое видео "якобы российского солдата, обмазанного кетчупом, который кричал, что "прорвана первая линия обороны".В Минобороны РФ сообщили, что в понедельник, 29 августа, украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях — и понесли тяжелые потери.В частности, российскими войсками были уничтожены 48 танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,2 тыс. украинских военнослужащих.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038260238.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, наступление, всу, юг украины, геннадий алехин
Новости, наступление, ВСУ, юг Украины, Геннадий Алехин

"Широкомасштабного наступления ВСУ нет": Алёхин объяснил ситуацию на юге Украины

07:30 01.09.2022
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP / Evgeniy Maloletka
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Говорить о полномасштабном наступлении ВСУ на юге Украины невозможно, так как это только пиар-ход украинской пропаганды, рассказал изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

Сразу скажу, что никакого широкомасштабного наступления ВСУ на херсонско-николаевском направлении нет. Это "широкомасштабное наступление" уже два месяца подряд организовывали и анонсировали великие украинские пропагандисты [советник Офиса президента Алексей] Арестович и [советник главы Офиса президента Михаил] Подоляк.

Алехин отметил, что в украинском медиа-пространстве слишком много говорили о грядущем контрнаступлении. В день его "начала", напомнил он, пресс-секретарь командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что "наступление ведется в тишине", но к вечеру не появилось никакой официальной информации в сводках штаба ВСУ.
Он также объяснил, что для наступления необходима интенсивная артподготовка, вместо чего Киев провел подготовку информационную, опубликовав фейковое видео "якобы российского солдата, обмазанного кетчупом, который кричал, что "прорвана первая линия обороны".
В Минобороны РФ сообщили, что в понедельник, 29 августа, украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях — и понесли тяжелые потери.
В частности, российскими войсками были уничтожены 48 танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,2 тыс. украинских военнослужащих.
Полный текст интервью читайте здесь.
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НовостинаступлениеВСУюг УкраиныГеннадий Алехин
 
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