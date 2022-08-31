Умер Горбачёв, НАТО готовит войну против России. О чём говорили эксперты 31 августа - 31.08.2022 Украина.ру
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Умер Горбачёв, НАТО готовит войну против России. О чём говорили эксперты 31 августа
Умер Горбачёв, НАТО готовит войну против России. О чём говорили эксперты 31 августа - 31.08.2022 Украина.ру
Умер Горбачёв, НАТО готовит войну против России. О чём говорили эксперты 31 августа
В результате горбачёвщины люди в Донбассе стали ощущать себя брошенными, Россия решила пересобраться и взять оперативную паузу в Донбассе как минимум до зимы, а Украина.ру, 31.08.2022
2022-08-31T18:54
2022-08-31T18:54
эксклюзив
украина
россия
всу
донбасс
контрнаступление
херсон
йохан бекман
дмитрий стешин
горбачёв
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В результате горбачёвщины люди в Донбассе стали ощущать себя брошенными, Россия решила пересобраться и взять оперативную паузу в Донбассе как минимум до зимы, а НАТО уже угрожает России новой войнойОб этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 31 августа.Смерть Горбачёва и ДонбассВечером 30 августа на 92-м году жизни скончался последний генеральный секретарь КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев.Историк, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский вспомнил, что Горбачев всего один раз побывал в Донецке, а в целом Донбасс находился в стороне от внимания генсека."Более того, чем дальше продвигалась "перестройка", тем сильнее выбрасывался Донбасс из сферы внимания Москвы и тем сильнее он загонялся в сферу влияния Киева. И это при том, что основная доля производства была ориентирована на общесоюзный рынок, а не на украинский", – заявил Дмитриевский.Он подчеркнул, что Донбасс – это тыловая база могущества России на всём южном направлении, "имперский проект, вне которого Донбасс будет обречён на прозябание"."В результате горбачёвщины люди в Донбассе стали ощущать себя преданными всеми и вся, брошенными на произвол.&lt;…&gt; В 1991 году люди Донбасса чувствовали себя совершенно брошенными и ненужными, им потребовалась почти четверть века, чтобы снова собраться с силами и сказать своё слово в дни Русской весны", – сказал историк.Попытка контрнаступления ВСУ и "пауза в Донбассе до зимы"Во вторник, 29 августа, украинские войска предприняли неудачную попытку прорыва на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехники. Тем не менее, им удалось продвинуться на пять-шесть километров.При этом в экспертном сообществе широко обсуждается версия, что попытка наступления отвлекающим маневром для подготовки удара на харьковско-изюмском направлении. С мест сообщают, что помимо большого количества польских Т-72, противник перебрасывает в этот район свежие резервы, прошедшие обучение в Британии.Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин отмечает, что у Украины не будет решающего перевеса ни под Херсоном, ни под Харьковом – перевеса ни в технике, ни в живой силе."В их "наступлении" очень важен элемент пиара. Им важно не достичь военных успехов. Они понимают, что это нереально. Но им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются. И у них это получается", – сказал военкор.Также он прокомментировал звучащие мнения, что наступление союзных сил в Донецкой области застыло."Я не открою большой военной тайны, что это связано с недостатком личного состава. У противника – в три-четыре раза больше живой силы, а при наступлении должны быть другие пропорции.У нас другая тактика: сначала идет огневой артиллерийский вал, потом наступают штурмовые группы.&lt;…&gt; У меня сложилось впечатление, что Россия решила пересобраться и взять оперативную паузу как минимум до зимы. В этом есть серьезный политический расчет. Отношение Европы к конфликту на Украине меняется. Оно не может улучшаться по объективным причинам. Европу ждет энергетический кризис из-за Украины", – сообщил Стешин.В целом, прогнозирует он, глубоких прорывов в Донбассе не будет – продолжится медленное выдавливание."Мы этим можем заниматься бесконечно долго. Как показали эти месяцы, у нас есть экономические ресурсы и политическая воля. Ничего этого у Украины нет и близко", – отметил военкор."Центры принятия решений в Вашингтоне, Лондоне и Париже"Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец признаёт, что при попытке контрнаступления ВСУ "нам тоже досталось", но "наши потери в десятки раз меньше, чем украинские".Баранец также оценил слова бригадного генерала США в отставке Марка Арнольда, предложившего поставить Киеву дальнобойную артиллерию для ударов вглубь российской территории, а также призвавшего США возглавить коалицию из стран, чтобы напрямую вступить в войну с Россией на Украине.По мнению Арнольда, только так можно остановить спецоперацию, и это займет около года."Это уже будет мировая война. Это будет прямое столкновение между Россией и Америкой. Я не исключаю, что нам придется доставать из ножен ядерный меч. Так бы я ответил американскому генералу.Мы уже воюем с американцами на украинском поле боя. Просто они в этом не признаются. "Да, оружие даем, да, советников даем, да, украинские генералы нам кофе приносят".Но если Америка напрямую вмешается в этот конфликт, никто не будет задавать вопрос, почему мы не бьем по центрам принятия решений. Потому что эти центры будут в Вашингтоне, в Лондоне, в Париже и в Берлине", – сказал военный эксперт.Украина снова хочет в НАТОВице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев может получить возможность вступить в НАТО до окончания военной операции России на территории страны.При этом политик не согласилась с утверждением, что страна-участница вооруженного конфликта или участница территориального спора не имеет права присоединиться к альянсу. По словам Стефанишиной, бывший генсек НАТО Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено.Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман отмечает, что сегодняшняя Украина – это уже оружие НАТО против России. А поставки оружия странами НАТО на Украину – это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них."Страны Запада и так действуют, как будто Украина – в НАТО", – сказал Бекман.При этом, считает он, НАТО уже угрожает России новой войной."Например, глава комитета парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, который только что ездил в Киев в гости к Зеленскому, сегодня в интервью заявил, что Россия, скорее всего, одержит победу на Украине, а через пару лет начнется новая война.Так что высказывание украинской чиновницы нужно рассматривать и в этом контексте", – сообщил политолог.
https://ukraina.ru/20220831/1038288730.html
https://ukraina.ru/20220831/1038290498.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, всу, донбасс, контрнаступление, херсон, йохан бекман, дмитрий стешин, горбачёв
Эксклюзив, Украина, Россия, ВСУ, Донбасс, контрнаступление, Херсон, Йохан Бекман, Дмитрий Стешин, Горбачёв

Умер Горбачёв, НАТО готовит войну против России. О чём говорили эксперты 31 августа

18:54 31.08.2022
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© NATO
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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В результате горбачёвщины люди в Донбассе стали ощущать себя брошенными, Россия решила пересобраться и взять оперативную паузу в Донбассе как минимум до зимы, а НАТО уже угрожает России новой войной
Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 31 августа.
Смерть Горбачёва и Донбасс
Вечером 30 августа на 92-м году жизни скончался последний генеральный секретарь КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев.
Историк, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский вспомнил, что Горбачев всего один раз побывал в Донецке, а в целом Донбасс находился в стороне от внимания генсека.
"Более того, чем дальше продвигалась "перестройка", тем сильнее выбрасывался Донбасс из сферы внимания Москвы и тем сильнее он загонялся в сферу влияния Киева. И это при том, что основная доля производства была ориентирована на общесоюзный рынок, а не на украинский", – заявил Дмитриевский.
Он подчеркнул, что Донбасс – это тыловая база могущества России на всём южном направлении, "имперский проект, вне которого Донбасс будет обречён на прозябание".
"В результате горбачёвщины люди в Донбассе стали ощущать себя преданными всеми и вся, брошенными на произвол.
<…> В 1991 году люди Донбасса чувствовали себя совершенно брошенными и ненужными, им потребовалась почти четверть века, чтобы снова собраться с силами и сказать своё слово в дни Русской весны", – сказал историк.
Александр Дмитриевский
13:51
Александр Дмитриевский: В результате "горбачёвщины" Донбасс стал ощущать себя преданным всеми
Попытка контрнаступления ВСУ и "пауза в Донбассе до зимы"
Во вторник, 29 августа, украинские войска предприняли неудачную попытку прорыва на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехники. Тем не менее, им удалось продвинуться на пять-шесть километров.
При этом в экспертном сообществе широко обсуждается версия, что попытка наступления отвлекающим маневром для подготовки удара на харьковско-изюмском направлении. С мест сообщают, что помимо большого количества польских Т-72, противник перебрасывает в этот район свежие резервы, прошедшие обучение в Британии.
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин отмечает, что у Украины не будет решающего перевеса ни под Херсоном, ни под Харьковом – перевеса ни в технике, ни в живой силе.
"В их "наступлении" очень важен элемент пиара. Им важно не достичь военных успехов. Они понимают, что это нереально. Но им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются. И у них это получается", – сказал военкор.
Также он прокомментировал звучащие мнения, что наступление союзных сил в Донецкой области застыло.
"Я не открою большой военной тайны, что это связано с недостатком личного состава. У противника – в три-четыре раза больше живой силы, а при наступлении должны быть другие пропорции.
У нас другая тактика: сначала идет огневой артиллерийский вал, потом наступают штурмовые группы.
<…> У меня сложилось впечатление, что Россия решила пересобраться и взять оперативную паузу как минимум до зимы. В этом есть серьезный политический расчет. Отношение Европы к конфликту на Украине меняется. Оно не может улучшаться по объективным причинам. Европу ждет энергетический кризис из-за Украины", – сообщил Стешин.
Дмитрий Стешин интервью - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
14:25
Дмитрий Стешин: Пока ВСУ готовят псевдонаступление, Россия в Донбассе взяла паузу до зимы
В целом, прогнозирует он, глубоких прорывов в Донбассе не будет – продолжится медленное выдавливание.
"Мы этим можем заниматься бесконечно долго. Как показали эти месяцы, у нас есть экономические ресурсы и политическая воля. Ничего этого у Украины нет и близко", – отметил военкор.
"Центры принятия решений в Вашингтоне, Лондоне и Париже"
Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец признаёт, что при попытке контрнаступления ВСУ "нам тоже досталось", но "наши потери в десятки раз меньше, чем украинские".
Баранец также оценил слова бригадного генерала США в отставке Марка Арнольда, предложившего поставить Киеву дальнобойную артиллерию для ударов вглубь российской территории, а также призвавшего США возглавить коалицию из стран, чтобы напрямую вступить в войну с Россией на Украине.
По мнению Арнольда, только так можно остановить спецоперацию, и это займет около года.
"Это уже будет мировая война. Это будет прямое столкновение между Россией и Америкой. Я не исключаю, что нам придется доставать из ножен ядерный меч. Так бы я ответил американскому генералу.
Мы уже воюем с американцами на украинском поле боя. Просто они в этом не признаются. "Да, оружие даем, да, советников даем, да, украинские генералы нам кофе приносят".
Но если Америка напрямую вмешается в этот конфликт, никто не будет задавать вопрос, почему мы не бьем по центрам принятия решений. Потому что эти центры будут в Вашингтоне, в Лондоне, в Париже и в Берлине", – сказал военный эксперт.
Мы его применим! Баранец о том, где будут наступать в сентябре и когда начнётся Третья мировая. Видео
18:18
"Мы его применим!" Баранец о том, где будут наступать в сентябре и когда начнётся Третья мировая. Видео
Украина снова хочет в НАТО
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев может получить возможность вступить в НАТО до окончания военной операции России на территории страны.
При этом политик не согласилась с утверждением, что страна-участница вооруженного конфликта или участница территориального спора не имеет права присоединиться к альянсу. По словам Стефанишиной, бывший генсек НАТО Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено.
Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман отмечает, что сегодняшняя Украина – это уже оружие НАТО против России. А поставки оружия странами НАТО на Украину – это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них.
"Страны Запада и так действуют, как будто Украина – в НАТО", – сказал Бекман.
При этом, считает он, НАТО уже угрожает России новой войной.
"Например, глава комитета парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, который только что ездил в Киев в гости к Зеленскому, сегодня в интервью заявил, что Россия, скорее всего, одержит победу на Украине, а через пару лет начнется новая война.
Так что высказывание украинской чиновницы нужно рассматривать и в этом контексте", – сообщил политолог.
Йохан Бекман интервью - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
15:24
Йохан Бекман: НАТО понимает, что Украина проиграла, поэтому готовит новую войну
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияВСУДонбассконтрнаступлениеХерсонЙохан БекманДмитрий СтешинГорбачёв
 
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18:54Умер Горбачёв, НАТО готовит войну против России. О чём говорили эксперты 31 августа
18:40Угроза теракта на АЭС и железный занавес Европы. Итоги 31 августа
18:18"Мы его применим!" Баранец о том, где будут наступать в сентябре и когда начнётся Третья мировая. Видео
17:46Глава Евродипломатии: ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на освобожденных территориях
17:44Алексей Подберезкин о том, почему Россия разгромила ВСУ на юге, и как произойдет надлом украинской армии
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