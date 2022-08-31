https://ukraina.ru/20220831/1038310404.html

Умер Горбачёв, НАТО готовит войну против России. О чём говорили эксперты 31 августа

Умер Горбачёв, НАТО готовит войну против России. О чём говорили эксперты 31 августа - 31.08.2022 Украина.ру

Умер Горбачёв, НАТО готовит войну против России. О чём говорили эксперты 31 августа

В результате горбачёвщины люди в Донбассе стали ощущать себя брошенными, Россия решила пересобраться и взять оперативную паузу в Донбассе как минимум до зимы, а Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T18:54

2022-08-31T18:54

2022-08-31T18:54

эксклюзив

украина

россия

всу

донбасс

контрнаступление

херсон

йохан бекман

дмитрий стешин

горбачёв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037272780_0:135:2201:1373_1920x0_80_0_0_d271522cbcb668ceff2b08aacdd93244.jpg

В результате горбачёвщины люди в Донбассе стали ощущать себя брошенными, Россия решила пересобраться и взять оперативную паузу в Донбассе как минимум до зимы, а НАТО уже угрожает России новой войнойОб этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 31 августа.Смерть Горбачёва и ДонбассВечером 30 августа на 92-м году жизни скончался последний генеральный секретарь КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев.Историк, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский вспомнил, что Горбачев всего один раз побывал в Донецке, а в целом Донбасс находился в стороне от внимания генсека."Более того, чем дальше продвигалась "перестройка", тем сильнее выбрасывался Донбасс из сферы внимания Москвы и тем сильнее он загонялся в сферу влияния Киева. И это при том, что основная доля производства была ориентирована на общесоюзный рынок, а не на украинский", – заявил Дмитриевский.Он подчеркнул, что Донбасс – это тыловая база могущества России на всём южном направлении, "имперский проект, вне которого Донбасс будет обречён на прозябание"."В результате горбачёвщины люди в Донбассе стали ощущать себя преданными всеми и вся, брошенными на произвол.<…> В 1991 году люди Донбасса чувствовали себя совершенно брошенными и ненужными, им потребовалась почти четверть века, чтобы снова собраться с силами и сказать своё слово в дни Русской весны", – сказал историк.Попытка контрнаступления ВСУ и "пауза в Донбассе до зимы"Во вторник, 29 августа, украинские войска предприняли неудачную попытку прорыва на херсонско-николаевском направлении, понесли серьезные потери в личном составе и бронетехники. Тем не менее, им удалось продвинуться на пять-шесть километров.При этом в экспертном сообществе широко обсуждается версия, что попытка наступления отвлекающим маневром для подготовки удара на харьковско-изюмском направлении. С мест сообщают, что помимо большого количества польских Т-72, противник перебрасывает в этот район свежие резервы, прошедшие обучение в Британии.Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин отмечает, что у Украины не будет решающего перевеса ни под Херсоном, ни под Харьковом – перевеса ни в технике, ни в живой силе."В их "наступлении" очень важен элемент пиара. Им важно не достичь военных успехов. Они понимают, что это нереально. Но им важно обозначить свою активность на фронте и показать спонсорам, что они сражаются. И у них это получается", – сказал военкор.Также он прокомментировал звучащие мнения, что наступление союзных сил в Донецкой области застыло."Я не открою большой военной тайны, что это связано с недостатком личного состава. У противника – в три-четыре раза больше живой силы, а при наступлении должны быть другие пропорции.У нас другая тактика: сначала идет огневой артиллерийский вал, потом наступают штурмовые группы.<…> У меня сложилось впечатление, что Россия решила пересобраться и взять оперативную паузу как минимум до зимы. В этом есть серьезный политический расчет. Отношение Европы к конфликту на Украине меняется. Оно не может улучшаться по объективным причинам. Европу ждет энергетический кризис из-за Украины", – сообщил Стешин.В целом, прогнозирует он, глубоких прорывов в Донбассе не будет – продолжится медленное выдавливание."Мы этим можем заниматься бесконечно долго. Как показали эти месяцы, у нас есть экономические ресурсы и политическая воля. Ничего этого у Украины нет и близко", – отметил военкор."Центры принятия решений в Вашингтоне, Лондоне и Париже"Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец признаёт, что при попытке контрнаступления ВСУ "нам тоже досталось", но "наши потери в десятки раз меньше, чем украинские".Баранец также оценил слова бригадного генерала США в отставке Марка Арнольда, предложившего поставить Киеву дальнобойную артиллерию для ударов вглубь российской территории, а также призвавшего США возглавить коалицию из стран, чтобы напрямую вступить в войну с Россией на Украине.По мнению Арнольда, только так можно остановить спецоперацию, и это займет около года."Это уже будет мировая война. Это будет прямое столкновение между Россией и Америкой. Я не исключаю, что нам придется доставать из ножен ядерный меч. Так бы я ответил американскому генералу.Мы уже воюем с американцами на украинском поле боя. Просто они в этом не признаются. "Да, оружие даем, да, советников даем, да, украинские генералы нам кофе приносят".Но если Америка напрямую вмешается в этот конфликт, никто не будет задавать вопрос, почему мы не бьем по центрам принятия решений. Потому что эти центры будут в Вашингтоне, в Лондоне, в Париже и в Берлине", – сказал военный эксперт.Украина снова хочет в НАТОВице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев может получить возможность вступить в НАТО до окончания военной операции России на территории страны.При этом политик не согласилась с утверждением, что страна-участница вооруженного конфликта или участница территориального спора не имеет права присоединиться к альянсу. По словам Стефанишиной, бывший генсек НАТО Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено.Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман отмечает, что сегодняшняя Украина – это уже оружие НАТО против России. А поставки оружия странами НАТО на Украину – это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них."Страны Запада и так действуют, как будто Украина – в НАТО", – сказал Бекман.При этом, считает он, НАТО уже угрожает России новой войной."Например, глава комитета парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, который только что ездил в Киев в гости к Зеленскому, сегодня в интервью заявил, что Россия, скорее всего, одержит победу на Украине, а через пару лет начнется новая война.Так что высказывание украинской чиновницы нужно рассматривать и в этом контексте", – сообщил политолог.

https://ukraina.ru/20220831/1038288730.html

https://ukraina.ru/20220831/1038290498.html

https://ukraina.ru/20220831/1038309809.html

https://ukraina.ru/20220831/1038296266.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, всу, донбасс, контрнаступление, херсон, йохан бекман, дмитрий стешин, горбачёв