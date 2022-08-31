https://ukraina.ru/20220831/1038306758.html

Евросоюз принял решение по вопросу виз для россиян

Евросоюз принял решение по вопросу виз для россиян - 31.08.2022 Украина.ру

Евросоюз принял решение по вопросу виз для россиян

Страны ЕС единогласно пришли к договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с РФ, заявил 31 августа журналистам глава евродиплматии Жозеп Боррель

2022-08-31T17:17

2022-08-31T17:17

2022-08-31T17:50

новости

евросоюз

жозеп боррель

визы

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Он также сообщил, что, по сути, получить европейскую визу гражданину России станет дороже, и время ее получения станет дольше.Кроме того, сообщается, что главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации, что странам ЕС делать с уже выданными визами россиянам.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет", однако страны Евросоюза действительно единогласны в своем решении.

https://ukraina.ru/20220829/1038223462.html

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новости, евросоюз, жозеп боррель, визы