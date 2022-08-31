Евросоюз принял решение по вопросу виз для россиян - 31.08.2022 Украина.ру
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Евросоюз принял решение по вопросу виз для россиян
Евросоюз принял решение по вопросу виз для россиян - 31.08.2022 Украина.ру
Евросоюз принял решение по вопросу виз для россиян
Страны ЕС единогласно пришли к договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с РФ, заявил 31 августа журналистам глава евродиплматии Жозеп Боррель
2022-08-31T17:17
2022-08-31T17:50
новости
евросоюз
жозеп боррель
визы
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Он также сообщил, что, по сути, получить европейскую визу гражданину России станет дороже, и время ее получения станет дольше.Кроме того, сообщается, что главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации, что странам ЕС делать с уже выданными визами россиянам.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет", однако страны Евросоюза действительно единогласны в своем решении.
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новости, евросоюз, жозеп боррель, визы
Новости, Евросоюз, Жозеп Боррель, визы

Евросоюз принял решение по вопросу виз для россиян

17:17 31.08.2022 (обновлено: 17:50 31.08.2022)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Страны ЕС единогласно пришли к договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с РФ, заявил 31 августа журналистам глава евродиплматии Жозеп Боррель

Страны ЕС договорились о необходимости выдавать визы "специфическим" группам россиян.

Он также сообщил, что, по сути, получить европейскую визу гражданину России станет дороже, и время ее получения станет дольше.
Кроме того, сообщается, что главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации, что странам ЕС делать с уже выданными визами россиянам.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет", однако страны Евросоюза действительно единогласны в своем решении.
Революция в Европе? Михеев о провокациях, повышении ставок и отмене виз для россиян. Видео
29 августа, 15:22
Революция в Европе? Михеев о провокациях, повышении ставок и отмене виз для россиян. Видео
 
НовостиЕвросоюзЖозеп Боррельвизы
 
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