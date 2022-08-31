https://ukraina.ru/20220831/1038301248.html

Трагическая фигура Трампа

Трагическая фигура Трампа - 31.08.2022 Украина.ру

Трагическая фигура Трампа

Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T16:19

2022-08-31T16:19

2022-08-31T16:19

эксклюзив

дональд трамп

сша

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В США разворачивается череда скандалов. Трампа обвиняют в похищении из Белого дома в конце его президентства секретных документов. Статья уголовная, можно получить лет 10-15. Впрочем, Хиллари Клинтон, у которой когда-то в личной электронной почте хакеры нашли и предали гласности сотни секретных документов Госдепа (где она секретарствовала) отделалась лёгким испугом, а потом и вовсе объявила себя жертвой нечистоплотности республиканцев и "агентов Кремля", намекнув, что в принципе это одно и то же.Чтобы юридическая команда Трампа меньше занималась его проблемами, а больше думала о своих, их обвинили во вмешательстве в выборы. По новой версии, предложенной демократами, это не команда Байдена фальсифицировала выборы, украв у Трампа чистую победу, а юристы Трампа вмешивались в избирательный процесс, пытаясь получить с электронных баз точные данные о числе голосовавших и распределении голосов. Сбор доказательств виновности команды Байдена в подтасовках, который демократы в своё время с трудом, огромным скандалом, в нарушение закона насильственно заблокировали, теперь именуется "вмешательством в выборы".Трамп в ответ, пока что вспомнил только о ноутбуке Хантера Байдена, в котором компромата хватит на десять выборов и который ФБР прячет от общественности.Ещё стороны обозвали друг друга фашистами.Эта публичная игра в "сам дурак", с детскими обзывалками в придачу, была бы смешна, если бы речь не шла о старте очередной избирательной кампании в государстве, которое по сей день претендует на статус мирового гегемона и право учить другие страны жизни на основании своего якобы существующего "морального авторитета". То есть, клика, захватившая власть в США, ворует выборы, использует тайную полицию для влияния на политический процесс, угрожает тюрьмой популярным оппозиционерам и их сторонникам, незаконно блокирует расследование преступлений совершённых ведущими членами правящей партии и их родственниками, пытаясь одновременно в чужом глазу искать соринку.Трампа жаль.Не потому, что его могут на старости лет отправить доживать последние годы в тюрьме, а то и вовсе убить из-за угла. Он знал, на что шёл, когда вступал в схватку с американским глубинным государством. Жаль человека, который мог и хотел оттащить свою страну от края пропасти, дать ей шанс не повторить судьбу СССР, спасти народ от гигантских потрясений, от финансовой, экономической, политической и демографической катастрофы, от угрозы гражданской войны. Человека, который ради этой неблагодарной работы на восьмом десятке оставил спокойную жизнь миллиардера-сибарита и отправился в большую политику. Который смог сломать "двухпартийный консенсус", стать президентом и в сложных условиях ковидного кризиса выиграть выборы на второй срок, но обманом лишённого своей исторической победы.Этот человек не смирился. Он продолжает борьбу. Но его борьба с каждым днём становится всё более и более бессмысленной.У него есть шанс (пусть и небольшой) вновь занять Белый дом. Теоретически ему надо дотянуть до ноября на свободе. Если на промежуточных выборах республиканцы отберут у демократов контроль над Конгрессом, позиция Байдена серьёзно провиснет и его нукеры могут поостеречься слишком уж явно нарушать закон. В таком случае, если Трампу позволят прожить ещё два года, особых трудностей на выборах у него возникнуть не должно. Но кто сказал, что демократы вновь не прибегнут к массовым фальсификациям?Судьи, полицейские, агенты ФБР, губернаторы и конгрессмены (в том числе от республиканцев), помогавшие (или не мешавшие) демократам организовывать незаконный захват власти в 2019 году прекрасно понимают, что им грозит уголовное преследование. И дело здесь не в злой воле Трампа. Просто, чтобы государственный аппарат стал управляемым и начал нормально работать, его необходимо очистить от проходимцев. Без процесса о фальсификациях 2019 года сделать это невозможно. А если будет процесс, то будут и посадки. Проще опять объявить Байдена победителем (благо он уже мало, что соображает), стянуть в Вашингтон тысяч сто военных и под их присмотром провести инаугурацию. А всех, кому что-то не понравится, посадить, как фашистов и путчистов.В этих условиях борьба Трампа становится чисто академическим занятием. Попасть в Белый дом он ещё теоретически может. Наказать какое-то количество своих врагов тоже ему по силам, если конечно вновь станет президентом. А вот спасти США и сделать их вновь великими у него уже не получится ни при каких раскладах.Это было трудно и при первом пришествии Трампа, но тогда ещё был шанс, что ему удастся консолидировать республиканцев, а за тем и всю политическую систему, прекратить внешнеполитические авантюры, резко сократить присутствие американских войск за рубежом и связанные с этим расходы. Что он сможет запустить сложные и неоднозначные реформы, которые дадут шанс вернуть Америке статус мастерской мира (пусть даже одной из нескольких). Но тогда демократы смогли блокировать практически любую конструктивную активность Трампа.Если он придёт к власти сейчас, ему придётся на пару лет сосредоточиться на разгроме антиконституционного заговора демократов. Это очень сложно, особенно с учётом проникновения заговорщиков во все поры государственного механизма. Только после этого, на закате президентского срока (при том, что это будет его последний конституционный срок), Трамп сможет начать необходимые реформы. Но как он их будет финансировать, если своей политикой демократы уже начали уничтожение финансовой системы США. Доллар больше не является главной мировой резервной валютой и валютой мировых торговых расчётов. Прогрессирует дедолларизация мировой экономики. Массы ничем не обеспеченных долларов отправляются из валютных резервов зарубежных стран в США, разгоняя инфляцию и подводя страну к гиперинфляционному шоку.И это уже сейчас, а до конца президентского срока Байдена ещё два года. К тому времени, как Трамп хотя бы теоретически сможет дать старт реформам, за них просто будет нечем платить, а бесплатных реформ не бывает.Теоретически можно революционизировать процесс. Но это значит превратить сегодняшнюю американскую вялотекущую гражданскую войну в полномасштабную. Государство чьи финансы подорваны, экономика разрушена, позиции на мировой арене потеряны, находящееся к тому же в острейшем системном кризисе, просто не переживёт такого насилия, а Трампу явно не улыбается стать могильщиком США.Его прочили в американские Горбачёвы. Но сейчас, после Байдена, у него больше шансов стать американским Ельциным. Вот он – самый высокий кабинет, вот она – ядерная кнопка, власть вроде бы получена и конкурентов нет, но окраины империи уходят в свободное плавание и ты не можешь их удержать, ибо занят выцыганиванием у бывшего вероятного военного противника курных окорочков на прокорм остатков населения.Всегда бывает обидно за человека, который знал как помочь, не боялся рискнуть, почти выиграл. Тут-то и подрезали.По человечески Трампа жаль. Но политически его поражение (даже частичное) в схватке с демократами делает геополитическую победу России практически неизбежной.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

https://ukraina.ru/20220831/1038265165.html

https://ukraina.ru/20220830/1038245525.html

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2022

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эксклюзив, дональд трамп, сша