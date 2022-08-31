https://ukraina.ru/20220831/1038290776.html

Политолог Михеев раскрыл план Украины, который она готовит к приезду делегации МАГАТЭ на ЗАЭС

Политолог Михеев раскрыл план Украины, который она готовит к приезду делегации МАГАТЭ на ЗАЭС - 31.08.2022 Украина.ру

Политолог Михеев раскрыл план Украины, который она готовит к приезду делегации МАГАТЭ на ЗАЭС

Диверсии на ЗАЭС с украинской стороны направлены на то, чтобы к визиту МАГАТЭ создать там аварийную ситуацию и обвинить в этом Россию, сказал политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру

2022-08-31T13:02

2022-08-31T13:02

2022-08-31T13:02

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.В понедельник, 29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.По его словам, Москва заинтересована в том, что комиссия МАГАТЭ доехала до Запорожской АЭС, и увидела все, но Киеву это не нужно.Американцы и их советники сделают все, чтобы МАГАТЭ предоставила в лучшем случае нейтрально-негативный вердикт в отношении России, предположил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038275550.html

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2022

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