https://ukraina.ru/20220831/1038290776.html
Политолог Михеев раскрыл план Украины, который она готовит к приезду делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
Политолог Михеев раскрыл план Украины, который она готовит к приезду делегации МАГАТЭ на ЗАЭС - 31.08.2022 Украина.ру
Политолог Михеев раскрыл план Украины, который она готовит к приезду делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
Диверсии на ЗАЭС с украинской стороны направлены на то, чтобы к визиту МАГАТЭ создать там аварийную ситуацию и обвинить в этом Россию, сказал политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру
2022-08-31T13:02
2022-08-31T13:02
2022-08-31T13:02
запорожская аэс
магатэ
новости
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россия
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.В понедельник, 29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.По его словам, Москва заинтересована в том, что комиссия МАГАТЭ доехала до Запорожской АЭС, и увидела все, но Киеву это не нужно.Американцы и их советники сделают все, чтобы МАГАТЭ предоставила в лучшем случае нейтрально-негативный вердикт в отношении России, предположил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038275550.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, магатэ, новости, украина, россия
Политолог Михеев раскрыл план Украины, который она готовит к приезду делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
Диверсии на ЗАЭС с украинской стороны направлены на то, чтобы к визиту МАГАТЭ создать там аварийную ситуацию и обвинить в этом Россию, сказал политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар.
В понедельник, 29 августа инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились в Запорожье. Наблюдатели прибудут на Запорожскую АЭС к концу этой недели.
Диверсии с украинской стороны направлены на то, чтобы как раз к визиту МАГАТЭ создать там аварийную ситуацию и обвинить в этом Россию. А потом сказать, что это Россия сделала все, чтобы делегация МАГАТЭ не доехала до Запорожской АЭС.
По его словам, Москва заинтересована в том, что комиссия МАГАТЭ доехала до Запорожской АЭС, и увидела все, но Киеву это не нужно.
Американцы и их советники сделают все, чтобы МАГАТЭ предоставила в лучшем случае нейтрально-негативный вердикт в отношении России, предположил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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