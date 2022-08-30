Военный обозреватель Алехин рассказал, что сейчас происходит на херсонско-николаевском направлении - 30.08.2022 Украина.ру
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Военный обозреватель Алехин рассказал, что сейчас происходит на херсонско-николаевском направлении
Военный обозреватель Алехин рассказал, что сейчас происходит на херсонско-николаевском направлении - 30.08.2022 Украина.ру
Военный обозреватель Алехин рассказал, что сейчас происходит на херсонско-николаевском направлении
Никакого широкомасштабного наступления ВСУ на херсонско-николаевском направлении нет, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-30T19:30
2022-08-30T19:30
херсонская область
новости
всу
россия
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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в результате попытки провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях понесли тяжелые потери.В частности, российскими войсками были уничтожены 48 танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.Он рассказал, что на одном из участков фронта ВСУ пытались атаковать силами трех рот: двумя танковыми и одной мотопехотной, российские войска заманили их в огневой мешок и ударили по ним знаменитыми самоходками "Нона".Подобных потерь за два последних месяца проведения СВО, включая донбасское направление, противник еще не нес, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038260238.html
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херсонская область, новости, всу, россия
Херсонская область, Новости, ВСУ, Россия

Военный обозреватель Алехин рассказал, что сейчас происходит на херсонско-николаевском направлении

19:30 30.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Никакого широкомасштабного наступления ВСУ на херсонско-николаевском направлении нет, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в результате попытки провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях понесли тяжелые потери.
В частности, российскими войсками были уничтожены 48 танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.

Сразу скажу, что никакого широкомасштабного наступления ВСУ на херсонско-николаевском направлении нет. Это "широкомасштабное наступление" уже два месяца подряд организовывали и анонсировали великие украинские пропагандисты Арестович и Подоляк.

Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
Он рассказал, что на одном из участков фронта ВСУ пытались атаковать силами трех рот: двумя танковыми и одной мотопехотной, российские войска заманили их в огневой мешок и ударили по ним знаменитыми самоходками "Нона".
Подобных потерь за два последних месяца проведения СВО, включая донбасское направление, противник еще не нес, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Херсонская областьНовостиВСУРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
19:30Военный обозреватель Алехин рассказал, что сейчас происходит на херсонско-николаевском направлении
19:00Военный эксперт объяснил, что сделали бы ВСУ, если бы хотели разрушить все мосты через Днепр в Херсоне
19:00Ядерная безопасность, кровавые обманки Зеленского. Итоги дня 30 августа
18:44Как покончить с диверсиями НАТО у наших границ - Ераносян
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18:30Военный эксперт ответил на вопрос, почему русские войска вошли в Соледар, не подавив артиллерию ВСУ
18:00Пентагон списывает ВСУ, Евросоюз устал обсуждать Украину: что говорили об Украине в мире 30 августа
18:00"Разорен, разрушен и засвинячен". Военный эксперт о том, как не превратить Украину в Сирию
17:58Контрнаступление ВСУ: что это было? Оценки экспертов
17:39Боррель опроверг снижение темпов военной поддержки Украины
17:33Прорыв в военной науке: Басурин объяснил темпы наступления на украинские позиции
17:27Военный журналист рассказал, как войска РФ готовились к наступлению Украины на херсонском направлении
17:18Экс-посла Украины призвали срочно выдворить из Германии
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