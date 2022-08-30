https://ukraina.ru/20220830/1038274400.html

Военный обозреватель Алехин рассказал, что сейчас происходит на херсонско-николаевском направлении

Военный обозреватель Алехин рассказал, что сейчас происходит на херсонско-николаевском направлении - 30.08.2022 Украина.ру

Военный обозреватель Алехин рассказал, что сейчас происходит на херсонско-николаевском направлении

Никакого широкомасштабного наступления ВСУ на херсонско-николаевском направлении нет, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-08-30T19:30

2022-08-30T19:30

2022-08-30T19:30

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в результате попытки провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях понесли тяжелые потери.В частности, российскими войсками были уничтожены 48 танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.Он рассказал, что на одном из участков фронта ВСУ пытались атаковать силами трех рот: двумя танковыми и одной мотопехотной, российские войска заманили их в огневой мешок и ударили по ним знаменитыми самоходками "Нона".Подобных потерь за два последних месяца проведения СВО, включая донбасское направление, противник еще не нес, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038260238.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, новости, всу, россия