https://ukraina.ru/20220830/1038274400.html
Военный обозреватель Алехин рассказал, что сейчас происходит на херсонско-николаевском направлении
Военный обозреватель Алехин рассказал, что сейчас происходит на херсонско-николаевском направлении - 30.08.2022 Украина.ру
Военный обозреватель Алехин рассказал, что сейчас происходит на херсонско-николаевском направлении
Никакого широкомасштабного наступления ВСУ на херсонско-николаевском направлении нет, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-30T19:30
2022-08-30T19:30
2022-08-30T19:30
херсонская область
новости
всу
россия
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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в результате попытки провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях понесли тяжелые потери.В частности, российскими войсками были уничтожены 48 танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.Он рассказал, что на одном из участков фронта ВСУ пытались атаковать силами трех рот: двумя танковыми и одной мотопехотной, российские войска заманили их в огневой мешок и ударили по ним знаменитыми самоходками "Нона".Подобных потерь за два последних месяца проведения СВО, включая донбасское направление, противник еще не нес, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038260238.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсонская область, новости, всу, россия
Военный обозреватель Алехин рассказал, что сейчас происходит на херсонско-николаевском направлении
Никакого широкомасштабного наступления ВСУ на херсонско-николаевском направлении нет, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в результате попытки провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях понесли тяжелые потери.
В частности, российскими войсками были уничтожены 48 танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.
Сразу скажу, что никакого широкомасштабного наступления ВСУ на херсонско-николаевском направлении нет. Это "широкомасштабное наступление" уже два месяца подряд организовывали и анонсировали великие украинские пропагандисты Арестович и Подоляк.
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
Он рассказал, что на одном из участков фронта ВСУ пытались атаковать силами трех рот: двумя танковыми и одной мотопехотной, российские войска заманили их в огневой мешок и ударили по ним знаменитыми самоходками "Нона".
Подобных потерь за два последних месяца проведения СВО, включая донбасское направление, противник еще не нес, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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