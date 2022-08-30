Военный эксперт объяснил, что сделали бы ВСУ, если бы хотели разрушить все мосты через Днепр в Херсоне - 30.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, что сделали бы ВСУ, если бы хотели разрушить все мосты через Днепр в Херсоне
Военный эксперт объяснил, что сделали бы ВСУ, если бы хотели разрушить все мосты через Днепр в Херсоне - 30.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что сделали бы ВСУ, если бы хотели разрушить все мосты через Днепр в Херсоне
ВСУ не смогут парализовать работу мостов через Днепр в Херсоне тем количеством артиллерии, которое есть у них. Для этого нужно было бы каждый мост и каждую паромную переправу день и ночь держать под огневым контролем. Это нереально. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-30T19:00
2022-08-30T19:00
новости
херсон
мост
днепр
логистика
новая каховка
всу
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Эксперт отметил, что ни один мост не рухнул в результате ударов из "Хаймерсов", и Антоновский мост, и мост возле Каховской ГЭС функционируют в ограниченном режиме, когда у них действует одна полоса.По его словам, по мосту все равно могут перемещаться 10-тонные грузовые автомобили типа "КАМАЗа" и "Урала", на которых подвозится боекомплект и снабжение, а также тяжелая бронетехника.Наводятся новые переправы и чинятся действующие мосты. Полностью парализовать гражданское снабжение, не говоря уже о военном снабжении, не получилось. Это не получилось из-за количества артиллерии, которая находится у ВСУ на руках, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсон, мост, днепр, логистика, новая каховка, всу
Новости, Херсон, мост, Днепр, логистика, Новая Каховка, ВСУ

Военный эксперт объяснил, что сделали бы ВСУ, если бы хотели разрушить все мосты через Днепр в Херсоне

19:00 30.08.2022
 
© РИА НовостиКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости
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ВСУ не смогут парализовать работу мостов через Днепр в Херсоне тем количеством артиллерии, которое есть у них. Для этого нужно было бы каждый мост и каждую паромную переправу день и ночь держать под огневым контролем. Это нереально. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что ни один мост не рухнул в результате ударов из "Хаймерсов", и Антоновский мост, и мост возле Каховской ГЭС функционируют в ограниченном режиме, когда у них действует одна полоса.
По его словам, по мосту все равно могут перемещаться 10-тонные грузовые автомобили типа "КАМАЗа" и "Урала", на которых подвозится боекомплект и снабжение, а также тяжелая бронетехника.
"Понятно, что логистические возможности все равно сузились. Снабжение в первую очередь идет для военных, из-за чего стало меньше продуктов и предметов быта. Но в целом с логистикой все в порядке", - указал Сапоньков.
Наводятся новые переправы и чинятся действующие мосты. Полностью парализовать гражданское снабжение, не говоря уже о военном снабжении, не получилось. Это не получилось из-за количества артиллерии, которая находится у ВСУ на руках, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиХерсонмостДнепрлогистикаНовая КаховкаВСУ
 
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