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Военный эксперт объяснил, что сделали бы ВСУ, если бы хотели разрушить все мосты через Днепр в Херсоне
Военный эксперт объяснил, что сделали бы ВСУ, если бы хотели разрушить все мосты через Днепр в Херсоне - 30.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что сделали бы ВСУ, если бы хотели разрушить все мосты через Днепр в Херсоне
ВСУ не смогут парализовать работу мостов через Днепр в Херсоне тем количеством артиллерии, которое есть у них. Для этого нужно было бы каждый мост и каждую паромную переправу день и ночь держать под огневым контролем. Это нереально. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-30T19:00
2022-08-30T19:00
2022-08-30T19:00
новости
херсон
мост
днепр
логистика
новая каховка
всу
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Эксперт отметил, что ни один мост не рухнул в результате ударов из "Хаймерсов", и Антоновский мост, и мост возле Каховской ГЭС функционируют в ограниченном режиме, когда у них действует одна полоса.По его словам, по мосту все равно могут перемещаться 10-тонные грузовые автомобили типа "КАМАЗа" и "Урала", на которых подвозится боекомплект и снабжение, а также тяжелая бронетехника.Наводятся новые переправы и чинятся действующие мосты. Полностью парализовать гражданское снабжение, не говоря уже о военном снабжении, не получилось. Это не получилось из-за количества артиллерии, которая находится у ВСУ на руках, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/18/1036802016_0:291:947:1001_1920x0_80_0_0_221ce9c34ceb1d6e299b8144df8449b6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, мост, днепр, логистика, новая каховка, всу
Новости, Херсон, мост, Днепр, логистика, Новая Каховка, ВСУ
Военный эксперт объяснил, что сделали бы ВСУ, если бы хотели разрушить все мосты через Днепр в Херсоне
ВСУ не смогут парализовать работу мостов через Днепр в Херсоне тем количеством артиллерии, которое есть у них. Для этого нужно было бы каждый мост и каждую паромную переправу день и ночь держать под огневым контролем. Это нереально. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что ни один мост не рухнул в результате ударов из "Хаймерсов", и Антоновский мост, и мост возле Каховской ГЭС функционируют в ограниченном режиме, когда у них действует одна полоса.
По его словам, по мосту все равно могут перемещаться 10-тонные грузовые автомобили типа "КАМАЗа" и "Урала", на которых подвозится боекомплект и снабжение, а также тяжелая бронетехника.
"Понятно, что логистические возможности все равно сузились. Снабжение в первую очередь идет для военных, из-за чего стало меньше продуктов и предметов быта. Но в целом с логистикой все в порядке", - указал Сапоньков.
Наводятся новые переправы и чинятся действующие мосты. Полностью парализовать гражданское снабжение, не говоря уже о военном снабжении, не получилось. Это не получилось из-за количества артиллерии, которая находится у ВСУ на руках, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.