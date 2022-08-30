https://ukraina.ru/20220830/1038274217.html

Военный эксперт объяснил, что сделали бы ВСУ, если бы хотели разрушить все мосты через Днепр в Херсоне

Военный эксперт объяснил, что сделали бы ВСУ, если бы хотели разрушить все мосты через Днепр в Херсоне - 30.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что сделали бы ВСУ, если бы хотели разрушить все мосты через Днепр в Херсоне

ВСУ не смогут парализовать работу мостов через Днепр в Херсоне тем количеством артиллерии, которое есть у них. Для этого нужно было бы каждый мост и каждую паромную переправу день и ночь держать под огневым контролем. Это нереально. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-30T19:00

2022-08-30T19:00

2022-08-30T19:00

новости

херсон

мост

днепр

логистика

новая каховка

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/18/1036802016_0:468:947:1001_1920x0_80_0_0_40e45de5fa57474cbf609e69bcd79999.jpg

Эксперт отметил, что ни один мост не рухнул в результате ударов из "Хаймерсов", и Антоновский мост, и мост возле Каховской ГЭС функционируют в ограниченном режиме, когда у них действует одна полоса.По его словам, по мосту все равно могут перемещаться 10-тонные грузовые автомобили типа "КАМАЗа" и "Урала", на которых подвозится боекомплект и снабжение, а также тяжелая бронетехника.Наводятся новые переправы и чинятся действующие мосты. Полностью парализовать гражданское снабжение, не говоря уже о военном снабжении, не получилось. Это не получилось из-за количества артиллерии, которая находится у ВСУ на руках, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, мост, днепр, логистика, новая каховка, всу