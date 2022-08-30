Военный журналист рассказал, как войска РФ готовились к наступлению Украины на херсонском направлении
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Российские войска готовились к наступлению ВСУ на херсонском направлении, поэтому военное и политическое руководство РФ насыщало там войска системами ПВО и РЭБ, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
В Минобороны РФ сообщили 29 августа, что украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери.
Хватит ли на херсонском направлении имеющихся у нас сил? Зависит от того, каким будет боевая слаженность новых и старых подразделений.Наше военное и политическое руководство не сидело сложа руки. Оно насыщало войска системами ПВО и РЭБ.
По его словам, на херсонском направлении накануне наступления Украины прошла ротация РФ и ввод новых подразделений, которые не были в бою, "в отличие от ветеранов, которые участвовали в боях с февраля-марта".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.