https://ukraina.ru/20220830/1038273271.html

Военный журналист рассказал, как войска РФ готовились к наступлению Украины на херсонском направлении

Военный журналист рассказал, как войска РФ готовились к наступлению Украины на херсонском направлении - 30.08.2022 Украина.ру

Военный журналист рассказал, как войска РФ готовились к наступлению Украины на херсонском направлении

Российские войска готовились к наступлению ВСУ на херсонском направлении, поэтому военное и политическое руководство РФ насыщало там войска системами ПВО и РЭБ, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру

2022-08-30T17:27

2022-08-30T17:27

2022-08-30T17:27

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В Минобороны РФ сообщили 29 августа, что украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери.По его словам, на херсонском направлении накануне наступления Украины прошла ротация РФ и ввод новых подразделений, которые не были в бою, "в отличие от ветеранов, которые участвовали в боях с февраля-марта".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038260238.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рф, украина, херсонская область