Военный журналист рассказал, как войска РФ готовились к наступлению Украины на херсонском направлении - 30.08.2022 Украина.ру
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Военный журналист рассказал, как войска РФ готовились к наступлению Украины на херсонском направлении
Военный журналист рассказал, как войска РФ готовились к наступлению Украины на херсонском направлении - 30.08.2022 Украина.ру
Военный журналист рассказал, как войска РФ готовились к наступлению Украины на херсонском направлении
Российские войска готовились к наступлению ВСУ на херсонском направлении, поэтому военное и политическое руководство РФ насыщало там войска системами ПВО и РЭБ, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
2022-08-30T17:27
2022-08-30T17:27
новости
рф
украина
херсонская область
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В Минобороны РФ сообщили 29 августа, что украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери.По его словам, на херсонском направлении накануне наступления Украины прошла ротация РФ и ввод новых подразделений, которые не были в бою, "в отличие от ветеранов, которые участвовали в боях с февраля-марта".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038260238.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, рф, украина, херсонская область
Новости, РФ, Украина, Херсонская область

Военный журналист рассказал, как войска РФ готовились к наступлению Украины на херсонском направлении

17:27 30.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Российские войска готовились к наступлению ВСУ на херсонском направлении, поэтому военное и политическое руководство РФ насыщало там войска системами ПВО и РЭБ, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
В Минобороны РФ сообщили 29 августа, что украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери.
Хватит ли на херсонском направлении имеющихся у нас сил? Зависит от того, каким будет боевая слаженность новых и старых подразделений.Наше военное и политическое руководство не сидело сложа руки. Оно насыщало войска системами ПВО и РЭБ.
Роман Сапоньков интервью
Роман Сапоньков
военный журналист
По его словам, на херсонском направлении накануне наступления Украины прошла ротация РФ и ввод новых подразделений, которые не были в бою, "в отличие от ветеранов, которые участвовали в боях с февраля-марта".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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