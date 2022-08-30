https://ukraina.ru/20220830/1038257994.html

Германия добивается мира на Украине ценой уступок ее территорий, заявили в польской канцелярии

Германия добивается мира на Украине ценой уступок ее территорий, заявили в польской канцелярии - 30.08.2022 Украина.ру

Германия добивается мира на Украине ценой уступок ее территорий, заявили в польской канцелярии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пытается выиграть что-то для Германии в том, что происходит вокруг Украины. Об этом 30 августа заявил глава управления международной политики при канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире "Польского радио"

2022-08-30T13:49

2022-08-30T13:49

2022-08-30T13:49

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украина

олаф шольц

польша

евросоюз

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Олаф Шольц заявил о попытке построить европейское сверхгосударство за счет расширения ЕС за счет Украины, Молдавии и Грузии. В Польше и других странах Евросоюза и без Шольца считают, что отсрочка во вступлении Украины в союз неприемлема, заявил Кумох. Германия в очередной раз таким заявлением совершает "рывок вперед" во время политического кризиса, заключил чиновник.Европейские лидеры колеблются между двумя решениями: воевать до победы Украины или любой ценой, в том числе территориальных уступок, установить мир. Германия, считает Кумох, движется во второму пути. В понедельник, 29 августа канцлер Олаф Шольц призвал расширить Европейский союз на Восток за счет Украины, Молдавии и Грузии. Шольц выступил с речью о реформировании Европейского союза. По его словам, аппарат ЕС нуждается в реформе, европейцы - в объединении, а Германия могла бы сделать больше для военного потенциала Европы.

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новости, украина, олаф шольц, польша, евросоюз