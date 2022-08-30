Германия добивается мира на Украине ценой уступок ее территорий, заявили в польской канцелярии - 30.08.2022 Украина.ру
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Германия добивается мира на Украине ценой уступок ее территорий, заявили в польской канцелярии
Германия добивается мира на Украине ценой уступок ее территорий, заявили в польской канцелярии - 30.08.2022 Украина.ру
Германия добивается мира на Украине ценой уступок ее территорий, заявили в польской канцелярии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пытается выиграть что-то для Германии в том, что происходит вокруг Украины. Об этом 30 августа заявил глава управления международной политики при канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире "Польского радио"
2022-08-30T13:49
2022-08-30T13:49
новости
украина
олаф шольц
польша
евросоюз
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Олаф Шольц заявил о попытке построить европейское сверхгосударство за счет расширения ЕС за счет Украины, Молдавии и Грузии. В Польше и других странах Евросоюза и без Шольца считают, что отсрочка во вступлении Украины в союз неприемлема, заявил Кумох. Германия в очередной раз таким заявлением совершает "рывок вперед" во время политического кризиса, заключил чиновник.Европейские лидеры колеблются между двумя решениями: воевать до победы Украины или любой ценой, в том числе территориальных уступок, установить мир. Германия, считает Кумох, движется во второму пути. В понедельник, 29 августа канцлер Олаф Шольц призвал расширить Европейский союз на Восток за счет Украины, Молдавии и Грузии. Шольц выступил с речью о реформировании Европейского союза. По его словам, аппарат ЕС нуждается в реформе, европейцы - в объединении, а Германия могла бы сделать больше для военного потенциала Европы.
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новости, украина, олаф шольц, польша, евросоюз
Новости, Украина, Олаф Шольц, Польша, Евросоюз

Германия добивается мира на Украине ценой уступок ее территорий, заявили в польской канцелярии

13:49 30.08.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ О. Шольц возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Канцлер ФРГ О. Шольц возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
© POOL
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц пытается выиграть что-то для Германии в том, что происходит вокруг Украины. Об этом 30 августа заявил глава управления международной политики при канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире "Польского радио"
Олаф Шольц заявил о попытке построить европейское сверхгосударство за счет расширения ЕС за счет Украины, Молдавии и Грузии. В Польше и других странах Евросоюза и без Шольца считают, что отсрочка во вступлении Украины в союз неприемлема, заявил Кумох. Германия в очередной раз таким заявлением совершает "рывок вперед" во время политического кризиса, заключил чиновник.
"Так было в 2015 году, так есть и сейчас - вокруг Украины", - сказал Кумох. - "Немецкая риторика изменилась, а намерения - нет".
Европейские лидеры колеблются между двумя решениями: воевать до победы Украины или любой ценой, в том числе территориальных уступок, установить мир. Германия, считает Кумох, движется во второму пути.
В понедельник, 29 августа канцлер Олаф Шольц призвал расширить Европейский союз на Восток за счет Украины, Молдавии и Грузии. Шольц выступил с речью о реформировании Европейского союза. По его словам, аппарат ЕС нуждается в реформе, европейцы - в объединении, а Германия могла бы сделать больше для военного потенциала Европы.
Предвыборные митинги кандидата в канцлеры ФРГ от партии SPD О. Шольца - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 18:07
Шольц призвал к расширению ЕС на Восток за счет Украины, Молдавии и ГрузииКанцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к расширению Европейского союза на Восток за счет Украины, Молдавии и Грузии. Об этом он заявил 29 августа во время выступления в Карловом университете в Праге
 
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13:56Сила Китая и провокации США. Кто на самом деле готов воевать за Тайвань
13:49Германия добивается мира на Украине ценой уступок ее территорий, заявили в польской канцелярии
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