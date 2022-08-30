Получил орден от Зеленского: на Украине организовали травлю журналисту за футболку "Вежливые люди" - 30.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220830/1038250830.html
Получил орден от Зеленского: на Украине организовали травлю журналисту за футболку "Вежливые люди"
Получил орден от Зеленского: на Украине организовали травлю журналисту за футболку "Вежливые люди" - 30.08.2022 Украина.ру
Получил орден от Зеленского: на Украине организовали травлю журналисту за футболку "Вежливые люди"
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды ко Дню независимости общественным деятелям, журналистам, спортсменам и чиновникам. Среди награжденных украинские журналисты нашли корреспондента, который в 2014 году носил футболку с логотипом "Вежливые люди". Об этом машет главред издания "Бабель" Евгений Спирин
2022-08-30T11:41
2022-08-30T11:41
владимир зеленский
новости
госнаграды
журналист
луганская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1e/1038250713_8:0:632:351_1920x0_80_0_0_f4b0da0246e710b1c9f700a98fe1efb5.jpg
Жена оператора Екатерина Весько, награжденная орденом княгини Ольги III степени, заявила, что ее муж надел футболку один раз в мае 2014 года. Тогда еще не был проведен референдум о воссоединении Крыма с Россией, и "никто не знал, что это значит". С ее мужем, заявила она, было много бесед в управлении СБУ. Артема Весько наградили орденом "За заслуги" III степени. В мае 2014 года Весько находился в Лисичанске и делал репортажи для национального телемарафона. Наградить журналиста решило правление Государственного комитета телевидение и радиовещания Украины.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1e/1038250713_86:0:554:351_1920x0_80_0_0_d0a41da5b17a50060ba408b38d1b9c0e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир зеленский, новости, госнаграды, журналист, луганская область
Владимир Зеленский, Новости, госнаграды, журналист, Луганская область

Получил орден от Зеленского: на Украине организовали травлю журналисту за футболку "Вежливые люди"

11:41 30.08.2022
 
Награжденный Зеленским журналист телеканала "Рада" Артем Весько
Награжденный Зеленским журналист телеканала Рада Артем Весько
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды ко Дню независимости общественным деятелям, журналистам, спортсменам и чиновникам. Среди награжденных украинские журналисты нашли корреспондента, который в 2014 году носил футболку с логотипом "Вежливые люди". Об этом машет главред издания "Бабель" Евгений Спирин
"В 2014 году Весько ходил в футболке с сепаратистским логотипом "Вежливые люди". Тогда он работал оператором Лисичанской ТРК "Акцент". "Бабель" попросил Веська прокомментировать награждение, он предложил обратиться на канал "Рада", - пишет Спирин в соцсетях.
Жена оператора Екатерина Весько, награжденная орденом княгини Ольги III степени, заявила, что ее муж надел футболку один раз в мае 2014 года. Тогда еще не был проведен референдум о воссоединении Крыма с Россией, и "никто не знал, что это значит". С ее мужем, заявила она, было много бесед в управлении СБУ.
Артема Весько наградили орденом "За заслуги" III степени. В мае 2014 года Весько находился в Лисичанске и делал репортажи для национального телемарафона. Наградить журналиста решило правление Государственного комитета телевидение и радиовещания Украины.
 
Владимир ЗеленскийНовостигоснаградыжурналистЛуганская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Сила Китая и провокации США. Кто на самом деле готов воевать за Тайвань
13:49Германия добивается мира на Украине ценой уступок ее территорий, заявили в польской канцелярии
13:36Чем воюют на Украине: "дважды лёгкие" гаубицы L/M119
13:35Премьер Польши рассказал, как Украина может взорвать ЕС
13:20Украинские силовики запугали, а потом убили пенсионерку за симкарту - СМИ
13:12Союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ в ДНР - Эдуард Басурин
13:05Как Украина готовит "идеальных" международных террористов и когда РФ забудет про гуманизм - Мартынов
12:54Соседние страны обвинили Норвегию в эгоизме и национализме
12:45Украинский политолог Соскин обвинил Японию в скрытой "дружбе" с Россией
12:01"На нашей стороне правда": Басков обратился к российским военным
12:00Нехватка оружия, обстрелы Донбасса, беспорядки под Херсоном. Главное на Украине на 12:00 30 августа
11:56Рожин рассказал о нехватке новой бронетехники у сторон конфликта на Украине
11:50Роман Сапоньков: Под Херсоном Россию ждут тяжелые бои с ВСУ, которые выльются в поход на Николаев
11:42"Надеюсь, всё изменится": Дапкунайте рассказала о жизни за границей
11:41Убийство Ковалёва и политика России на освобождённых территориях
11:41Получил орден от Зеленского: на Украине организовали травлю журналисту за футболку "Вежливые люди"
11:20"США уничтожали Афганистан 20 лет, а теперь хотят, чтобы Россия и КНР "скинулись" — Небензя
11:14Ставки повышаются! Будет ли открытая схватка России и США - Безпалько. Видео
11:08Суздальцев рассказал, как Польша "прибирает Украину к рукам"
11:00Пьяные украинцы терроризируют чешский город
Лента новостейМолния