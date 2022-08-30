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Получил орден от Зеленского: на Украине организовали травлю журналисту за футболку "Вежливые люди"

Получил орден от Зеленского: на Украине организовали травлю журналисту за футболку "Вежливые люди" - 30.08.2022 Украина.ру

Получил орден от Зеленского: на Украине организовали травлю журналисту за футболку "Вежливые люди"

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды ко Дню независимости общественным деятелям, журналистам, спортсменам и чиновникам. Среди награжденных украинские журналисты нашли корреспондента, который в 2014 году носил футболку с логотипом "Вежливые люди". Об этом машет главред издания "Бабель" Евгений Спирин

2022-08-30T11:41

2022-08-30T11:41

2022-08-30T11:41

владимир зеленский

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Жена оператора Екатерина Весько, награжденная орденом княгини Ольги III степени, заявила, что ее муж надел футболку один раз в мае 2014 года. Тогда еще не был проведен референдум о воссоединении Крыма с Россией, и "никто не знал, что это значит". С ее мужем, заявила она, было много бесед в управлении СБУ. Артема Весько наградили орденом "За заслуги" III степени. В мае 2014 года Весько находился в Лисичанске и делал репортажи для национального телемарафона. Наградить журналиста решило правление Государственного комитета телевидение и радиовещания Украины.

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владимир зеленский, новости, госнаграды, журналист, луганская область