https://ukraina.ru/20220830/1038250830.html
Получил орден от Зеленского: на Украине организовали травлю журналисту за футболку "Вежливые люди"
Получил орден от Зеленского: на Украине организовали травлю журналисту за футболку "Вежливые люди" - 30.08.2022 Украина.ру
Получил орден от Зеленского: на Украине организовали травлю журналисту за футболку "Вежливые люди"
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды ко Дню независимости общественным деятелям, журналистам, спортсменам и чиновникам. Среди награжденных украинские журналисты нашли корреспондента, который в 2014 году носил футболку с логотипом "Вежливые люди". Об этом машет главред издания "Бабель" Евгений Спирин
2022-08-30T11:41
2022-08-30T11:41
2022-08-30T11:41
владимир зеленский
новости
госнаграды
журналист
луганская область
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Жена оператора Екатерина Весько, награжденная орденом княгини Ольги III степени, заявила, что ее муж надел футболку один раз в мае 2014 года. Тогда еще не был проведен референдум о воссоединении Крыма с Россией, и "никто не знал, что это значит". С ее мужем, заявила она, было много бесед в управлении СБУ. Артема Весько наградили орденом "За заслуги" III степени. В мае 2014 года Весько находился в Лисичанске и делал репортажи для национального телемарафона. Наградить журналиста решило правление Государственного комитета телевидение и радиовещания Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, новости, госнаграды, журналист, луганская область
Владимир Зеленский, Новости, госнаграды, журналист, Луганская область
Получил орден от Зеленского: на Украине организовали травлю журналисту за футболку "Вежливые люди"
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды ко Дню независимости общественным деятелям, журналистам, спортсменам и чиновникам. Среди награжденных украинские журналисты нашли корреспондента, который в 2014 году носил футболку с логотипом "Вежливые люди". Об этом машет главред издания "Бабель" Евгений Спирин
"В 2014 году Весько ходил в футболке с сепаратистским логотипом "Вежливые люди". Тогда он работал оператором Лисичанской ТРК "Акцент". "Бабель" попросил Веська прокомментировать награждение, он предложил обратиться на канал "Рада", - пишет Спирин в соцсетях.
Жена оператора Екатерина Весько, награжденная орденом княгини Ольги III степени, заявила, что ее муж надел футболку один раз в мае 2014 года. Тогда еще не был проведен референдум о воссоединении Крыма с Россией, и "никто не знал, что это значит". С ее мужем, заявила она, было много бесед в управлении СБУ.
Артема Весько наградили орденом "За заслуги" III степени. В мае 2014 года Весько находился в Лисичанске и делал репортажи для национального телемарафона. Наградить журналиста решило правление Государственного комитета телевидение и радиовещания Украины.