Суздальцев рассказал, как Польша "прибирает Украину к рукам" - 30.08.2022 Украина.ру
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Суздальцев рассказал, как Польша "прибирает Украину к рукам"
Суздальцев рассказал, как Польша "прибирает Украину к рукам" - 30.08.2022 Украина.ру
Суздальцев рассказал, как Польша "прибирает Украину к рукам"
Польский бизнес сейчас массово скупает на Украине земли, заводы и сельхозпродукцию, а польские власти считают, что получили шанс навсегда прибрать соседнюю страну к рукам, заявил политолог Андрей Суздальцев.
2022-08-30T11:08
2022-08-30T11:08
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украина
война
польша
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"Поляки, подчеркну, особенно поляки, сейчас все сметают на Украине подчистую: скупают земли, еще оставшиеся заводы, которые Киев перевозит в спешном порядке из восточных районов в западные, вывозят зерно с 50% скидкой, которое перепродают тут же втридорога в Европе", - заявил он в комментарии РИА Новости.По его словам, "Польша всегда считала украинцев холопами, а тут представился такой шанс навсегда прибрать соседнюю страну к рукам", при этом "Украина вновь кинулась в ноги к своим панам".Суздальцев также отметил, что "все финансовые потоки, что направляет в настоящее время Запад на Украину, также идут главным образом через польские банки и фонды, не говоря уже о том, что Киев еще зимой вывез в Польшу весь свой золотовалютный запас".Он подчеркнул, что курс на разграбление Украины был взят не в феврале нынешнего года, Киев целенаправленно шел к этому на протяжении последних 30 лет.Суздальцев считает, что власти Украины сознательно провоцировали войну, так как видели в ней "единственный шанс спасти пустую казну".
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новости, украина, война, польша, россия
Новости, Украина, война, Польша, Россия

Суздальцев рассказал, как Польша "прибирает Украину к рукам"

11:08 30.08.2022
 
© Владимир ТрефиловАндрей Суздальцев
Андрей Суздальцев
© Владимир Трефилов
Читать в
Польский бизнес сейчас массово скупает на Украине земли, заводы и сельхозпродукцию, а польские власти считают, что получили шанс навсегда прибрать соседнюю страну к рукам, заявил политолог Андрей Суздальцев.
"Поляки, подчеркну, особенно поляки, сейчас все сметают на Украине подчистую: скупают земли, еще оставшиеся заводы, которые Киев перевозит в спешном порядке из восточных районов в западные, вывозят зерно с 50% скидкой, которое перепродают тут же втридорога в Европе", - заявил он в комментарии РИА Новости.
По его словам, "Польша всегда считала украинцев холопами, а тут представился такой шанс навсегда прибрать соседнюю страну к рукам", при этом "Украина вновь кинулась в ноги к своим панам".
Суздальцев также отметил, что "все финансовые потоки, что направляет в настоящее время Запад на Украину, также идут главным образом через польские банки и фонды, не говоря уже о том, что Киев еще зимой вывез в Польшу весь свой золотовалютный запас".
Он подчеркнул, что курс на разграбление Украины был взят не в феврале нынешнего года, Киев целенаправленно шел к этому на протяжении последних 30 лет.
Суздальцев считает, что власти Украины сознательно провоцировали войну, так как видели в ней "единственный шанс спасти пустую казну".
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