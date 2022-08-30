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Трамп рассказал, что помешало ему выиграть президентские выборы 2020 года

Трамп рассказал, что помешало ему выиграть выборы 2020 года

Трамп рассказал, что помешало ему выиграть президентские выборы 2020 года

Экс-глава США Дональд Трамп усомнился в результатах президентских выборов-2020 и призвал незамедлительно их отменить из-за решения ФБР "похоронить" историю с ноутбуком Хантера Байдена. Об этом он написал 29 августа на своей странице в социальной сети

2022-08-30T10:45

2022-08-30T10:45

2022-08-30T10:45

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Он отметил, что подобные действия служат примером "мошенничества" и "вмешательства в выборы" на "невиданном ранее уровне".При этом бывший президент предложил оптимальное, на его взгляд решение - назвать настоящего победителя либо как минимум отменить результаты выборов 2020 года и незамедлительно провести новые.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

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новости, дональд трамп, выборы, результаты, отмена