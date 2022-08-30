Трамп рассказал, что помешало ему выиграть выборы 2020 года
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220830/1038245525.html
Трамп рассказал, что помешало ему выиграть президентские выборы 2020 года
Трамп рассказал, что помешало ему выиграть выборы 2020 года
Трамп рассказал, что помешало ему выиграть президентские выборы 2020 года
Экс-глава США Дональд Трамп усомнился в результатах президентских выборов-2020 и призвал незамедлительно их отменить из-за решения ФБР "похоронить" историю с ноутбуком Хантера Байдена. Об этом он написал 29 августа на своей странице в социальной сети
2022-08-30T10:45
2022-08-30T10:45
новости
дональд трамп
выборы
результаты
отмена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103021/76/1030217615_0:0:2243:1263_1920x0_80_0_0_a02bbdf41bacd28631a9c97aeaaa1a4e.jpg
Он отметил, что подобные действия служат примером "мошенничества" и "вмешательства в выборы" на "невиданном ранее уровне".При этом бывший президент предложил оптимальное, на его взгляд решение - назвать настоящего победителя либо как минимум отменить результаты выборов 2020 года и незамедлительно провести новые.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
https://ukraina.ru/20220807/1037375367.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103021/76/1030217615_164:0:2167:1502_1920x0_80_0_0_7e06778a1dfdb9344793fd03870674e8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дональд трамп, выборы, результаты, отмена
Новости, Дональд Трамп, выборы, результаты, отмена

Трамп рассказал, что помешало ему выиграть президентские выборы 2020 года

10:45 30.08.2022
 
© REUTERS / Carlos BarriaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Читать в
Экс-глава США Дональд Трамп усомнился в результатах президентских выборов-2020 и призвал незамедлительно их отменить из-за решения ФБР "похоронить" историю с ноутбуком Хантера Байдена. Об этом он написал 29 августа на своей странице в социальной сети
ФБР перед выборами похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена, зная, что в противном случае "Трамп с легкостью выиграл бы президентские выборы 2020 года".
Д.Трапм и М.Пенс встретились с избирателями в штате Пенсильвания
Дональд Трамп
Экс-президент США
Он отметил, что подобные действия служат примером "мошенничества" и "вмешательства в выборы" на "невиданном ранее уровне".
При этом бывший президент предложил оптимальное, на его взгляд решение - назвать настоящего победителя либо как минимум отменить результаты выборов 2020 года и незамедлительно провести новые.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа.
Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 11:00
Трамп рассказал о новой стране "третьего мира" в Америке, которая идёт к коммунизмуСША во многих аспектах превратились в страну "третьего мира". Об этом заявил бывший президент Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий. Запись его выступления была опубликована 6 августа на сайте американской сети кабельного и спутникового телевидения C-SPAN
 
НовостиДональд Трампвыборырезультатыотмена
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Сила Китая и провокации США. Кто на самом деле готов воевать за Тайвань
13:49Германия добивается мира на Украине ценой уступок ее территорий, заявили в польской канцелярии
13:36Чем воюют на Украине: "дважды лёгкие" гаубицы L/M119
13:35Премьер Польши рассказал, как Украина может взорвать ЕС
13:20Украинские силовики запугали, а потом убили пенсионерку за симкарту - СМИ
13:12Союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ в ДНР - Эдуард Басурин
13:05Как Украина готовит "идеальных" международных террористов и когда РФ забудет про гуманизм - Мартынов
12:54Соседние страны обвинили Норвегию в эгоизме и национализме
12:45Украинский политолог Соскин обвинил Японию в скрытой "дружбе" с Россией
12:01"На нашей стороне правда": Басков обратился к российским военным
12:00Нехватка оружия, обстрелы Донбасса, беспорядки под Херсоном. Главное на Украине на 12:00 30 августа
11:56Рожин рассказал о нехватке новой бронетехники у сторон конфликта на Украине
11:50Роман Сапоньков: Под Херсоном Россию ждут тяжелые бои с ВСУ, которые выльются в поход на Николаев
11:42"Надеюсь, всё изменится": Дапкунайте рассказала о жизни за границей
11:41Убийство Ковалёва и политика России на освобождённых территориях
11:41Получил орден от Зеленского: на Украине организовали травлю журналисту за футболку "Вежливые люди"
11:20"США уничтожали Афганистан 20 лет, а теперь хотят, чтобы Россия и КНР "скинулись" — Небензя
11:14Ставки повышаются! Будет ли открытая схватка России и США - Безпалько. Видео
11:08Суздальцев рассказал, как Польша "прибирает Украину к рукам"
11:00Пьяные украинцы терроризируют чешский город
Лента новостейМолния