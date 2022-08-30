https://ukraina.ru/20220830/1038245525.html
Трамп рассказал, что помешало ему выиграть президентские выборы 2020 года
Трамп рассказал, что помешало ему выиграть выборы 2020 года
Трамп рассказал, что помешало ему выиграть президентские выборы 2020 года
Экс-глава США Дональд Трамп усомнился в результатах президентских выборов-2020 и призвал незамедлительно их отменить из-за решения ФБР "похоронить" историю с ноутбуком Хантера Байдена. Об этом он написал 29 августа на своей странице в социальной сети
2022-08-30T10:45
2022-08-30T10:45
2022-08-30T10:45
новости
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Он отметил, что подобные действия служат примером "мошенничества" и "вмешательства в выборы" на "невиданном ранее уровне".При этом бывший президент предложил оптимальное, на его взгляд решение - назвать настоящего победителя либо как минимум отменить результаты выборов 2020 года и незамедлительно провести новые.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
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Украина.ру
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новости, дональд трамп, выборы, результаты, отмена
Новости, Дональд Трамп, выборы, результаты, отмена
Трамп рассказал, что помешало ему выиграть президентские выборы 2020 года
Экс-глава США Дональд Трамп усомнился в результатах президентских выборов-2020 и призвал незамедлительно их отменить из-за решения ФБР "похоронить" историю с ноутбуком Хантера Байдена. Об этом он написал 29 августа на своей странице в социальной сети
ФБР перед выборами похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена, зная, что в противном случае "Трамп с легкостью выиграл бы президентские выборы 2020 года".
Дональд Трамп
Экс-президент США
Он отметил, что подобные действия служат примером "мошенничества" и "вмешательства в выборы" на "невиданном ранее уровне".
При этом бывший президент предложил оптимальное, на его взгляд решение - назвать настоящего победителя либо как минимум отменить результаты выборов 2020 года и незамедлительно провести новые.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа.
Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.