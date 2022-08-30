Им покажут "грязную бомбу"? Вассерман ответил, чем важен визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС - 30.08.2022 Украина.ру
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Им покажут "грязную бомбу"? Вассерман ответил, чем важен визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
Им покажут "грязную бомбу"? Вассерман ответил, чем важен визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС - 30.08.2022 Украина.ру
Им покажут "грязную бомбу"? Вассерман ответил, чем важен визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС важен, в первую очередь, тем, что позволит доказать, что её обстреливает именно киевский режим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
2022-08-30T07:30
2022-08-30T09:13
новости
анатолий вассерман
запорожская аэс
магатэ
обстрелы
киевский режим
экологическая катастрофа
спецоперация
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Он отметил, что изготовление так называемой «грязной бомбы» технически совсем несложно, и даже если на ЗАЭС действительно велись работы по её созданию, то вряд ли там сохранились доказательства таких действий.Однако обстрелы электростанции киевским режимом доказать нетрудно, указал эксперт.Он указал, что открытое хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС было построено по американской технологии, и, в отличие от хранилищ советского типа, уязвимо для артобстрелов. Вассерман обвинил киевский режим в желании устроить экологическую катастрофу и выразил надежду, что это удастся доказать делегации МАГАТЭ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, анатолий вассерман, запорожская аэс, магатэ, обстрелы, киевский режим, экологическая катастрофа, спецоперация
Новости, Анатолий Вассерман, Запорожская АЭС, магатэ, обстрелы, киевский режим, экологическая катастрофа, Спецоперация

Им покажут "грязную бомбу"? Вассерман ответил, чем важен визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС

07:30 30.08.2022 (обновлено: 09:13 30.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС важен, в первую очередь, тем, что позволит доказать, что её обстреливает именно киевский режим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
Он отметил, что изготовление так называемой «грязной бомбы» технически совсем несложно, и даже если на ЗАЭС действительно велись работы по её созданию, то вряд ли там сохранились доказательства таких действий.
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Однако обстрелы электростанции киевским режимом доказать нетрудно, указал эксперт.

«Даже после разлёта осколков и по форме воронок можно четко установить, откуда прилетел снаряд. Даже если он фугасный, предназначенный именно для разлета взрывной волны во все стороны, она все равно разлетается в основном перпендикулярно оси снаряда, соответственно, по следам этой волны определяется поражение оси».

Вассерман
Анатолий Вассерман
Публицист, член комитета Госдумы по просвещению
Он указал, что открытое хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС было построено по американской технологии, и, в отличие от хранилищ советского типа, уязвимо для артобстрелов. Вассерман обвинил киевский режим в желании устроить экологическую катастрофу и выразил надежду, что это удастся доказать делегации МАГАТЭ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиАнатолий ВассерманЗапорожская АЭСмагатэобстрелыкиевский режимэкологическая катастрофаСпецоперация
 
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