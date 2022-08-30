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Им покажут "грязную бомбу"? Вассерман ответил, чем важен визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
Им покажут "грязную бомбу"? Вассерман ответил, чем важен визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС - 30.08.2022 Украина.ру
Им покажут "грязную бомбу"? Вассерман ответил, чем важен визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС важен, в первую очередь, тем, что позволит доказать, что её обстреливает именно киевский режим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
2022-08-30T07:30
2022-08-30T07:30
2022-08-30T09:13
новости
анатолий вассерман
запорожская аэс
магатэ
обстрелы
киевский режим
экологическая катастрофа
спецоперация
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Он отметил, что изготовление так называемой «грязной бомбы» технически совсем несложно, и даже если на ЗАЭС действительно велись работы по её созданию, то вряд ли там сохранились доказательства таких действий.Однако обстрелы электростанции киевским режимом доказать нетрудно, указал эксперт.Он указал, что открытое хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС было построено по американской технологии, и, в отличие от хранилищ советского типа, уязвимо для артобстрелов. Вассерман обвинил киевский режим в желании устроить экологическую катастрофу и выразил надежду, что это удастся доказать делегации МАГАТЭ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220828/1038195980.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, анатолий вассерман, запорожская аэс, магатэ, обстрелы, киевский режим, экологическая катастрофа, спецоперация
Новости, Анатолий Вассерман, Запорожская АЭС, магатэ, обстрелы, киевский режим, экологическая катастрофа, Спецоперация
Им покажут "грязную бомбу"? Вассерман ответил, чем важен визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
07:30 30.08.2022 (обновлено: 09:13 30.08.2022)
Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС важен, в первую очередь, тем, что позволит доказать, что её обстреливает именно киевский режим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман