"Изобьют или убьют": Азаров рассказал, сколько людей на Украине поддерживают Россию - 29.08.2022 Украина.ру
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"Изобьют или убьют": Азаров рассказал, сколько людей на Украине поддерживают Россию
"Изобьют или убьют": Азаров рассказал, сколько людей на Украине поддерживают Россию - 29.08.2022 Украина.ру
"Изобьют или убьют": Азаров рассказал, сколько людей на Украине поддерживают Россию
Киевский режим угрожает местным жителям, которые поддерживают Россию, поэтому они бояться высказывать свое мнение, сказал экс премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
2022-08-29T17:27
2022-08-29T17:27
новости
украина
россия
киевский режим
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Он рассказал, что убежденных нацистов на Украине единицы.По его славам, люди, которые поддерживают Россию, боятся высказывать свое мнение, потому что их могут убить.На Украине это стало нормой жизни, потому что у них развита система доносительства, "если ты можешь на соседа или коллегу настучать, его заберут, в лучшем случае изобьют, в худшем случае – убьют", добавил бывший премьер-министр Украины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038229363.html
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новости, украина, россия, киевский режим
Новости, Украина, Россия, киевский режим

"Изобьют или убьют": Азаров рассказал, сколько людей на Украине поддерживают Россию

17:27 29.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Киевский режим угрожает местным жителям, которые поддерживают Россию, поэтому они бояться высказывать свое мнение, сказал экс премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
Он рассказал, что убежденных нацистов на Украине единицы.
Они создают такую атмосферу, при которой даже у тех, кто в душе за Россию, будут другие взгляды, они просто побоятся их высказывать, придержу язык за зубами.
Николай Азаров интервью
Николай Азаров
экс премьер-министр Украины
По его славам, люди, которые поддерживают Россию, боятся высказывать свое мнение, потому что их могут убить.
На Украине это стало нормой жизни, потому что у них развита система доносительства, "если ты можешь на соседа или коллегу настучать, его заберут, в лучшем случае изобьют, в худшем случае – убьют", добавил бывший премьер-министр Украины.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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