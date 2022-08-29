https://ukraina.ru/20220829/1038235566.html

"Изобьют или убьют": Азаров рассказал, сколько людей на Украине поддерживают Россию

"Изобьют или убьют": Азаров рассказал, сколько людей на Украине поддерживают Россию - 29.08.2022 Украина.ру

"Изобьют или убьют": Азаров рассказал, сколько людей на Украине поддерживают Россию

Киевский режим угрожает местным жителям, которые поддерживают Россию, поэтому они бояться высказывать свое мнение, сказал экс премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру

2022-08-29T17:27

2022-08-29T17:27

2022-08-29T17:27

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Он рассказал, что убежденных нацистов на Украине единицы.По его славам, люди, которые поддерживают Россию, боятся высказывать свое мнение, потому что их могут убить.На Украине это стало нормой жизни, потому что у них развита система доносительства, "если ты можешь на соседа или коллегу настучать, его заберут, в лучшем случае изобьют, в худшем случае – убьют", добавил бывший премьер-министр Украины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220829/1038229363.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киевский режим