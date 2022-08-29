https://ukraina.ru/20220829/1038235566.html
"Изобьют или убьют": Азаров рассказал, сколько людей на Украине поддерживают Россию
"Изобьют или убьют": Азаров рассказал, сколько людей на Украине поддерживают Россию - 29.08.2022 Украина.ру
"Изобьют или убьют": Азаров рассказал, сколько людей на Украине поддерживают Россию
Киевский режим угрожает местным жителям, которые поддерживают Россию, поэтому они бояться высказывать свое мнение, сказал экс премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
2022-08-29T17:27
2022-08-29T17:27
2022-08-29T17:27
новости
украина
россия
киевский режим
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Он рассказал, что убежденных нацистов на Украине единицы.По его славам, люди, которые поддерживают Россию, боятся высказывать свое мнение, потому что их могут убить.На Украине это стало нормой жизни, потому что у них развита система доносительства, "если ты можешь на соседа или коллегу настучать, его заберут, в лучшем случае изобьют, в худшем случае – убьют", добавил бывший премьер-министр Украины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038229363.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, киевский режим
"Изобьют или убьют": Азаров рассказал, сколько людей на Украине поддерживают Россию
Киевский режим угрожает местным жителям, которые поддерживают Россию, поэтому они бояться высказывать свое мнение, сказал экс премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
Он рассказал, что убежденных нацистов на Украине единицы.
Они создают такую атмосферу, при которой даже у тех, кто в душе за Россию, будут другие взгляды, они просто побоятся их высказывать, придержу язык за зубами.
Николай Азаров
экс премьер-министр Украины
По его славам, люди, которые поддерживают Россию, боятся высказывать свое мнение, потому что их могут убить.
На Украине это стало нормой жизни, потому что у них развита система доносительства, "если ты можешь на соседа или коллегу настучать, его заберут, в лучшем случае изобьют, в худшем случае – убьют", добавил бывший премьер-министр Украины.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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