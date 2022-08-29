Названы основные спонсоры антивоенных акций в России
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Совбез РФ назвал основных спонсоров антивоенных акций в России
Названы основные спонсоры антивоенных акций в России
Совбез РФ назвал основных спонсоров антивоенных акций в России
Антивоенные протестные акции в России проводились радикалами, которых финансировали из-за рубежа, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете" 29 августа
2022-08-29T17:14
2022-08-29T17:14
новости
совбез
россия
акции протеста
сша
великобритания
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По его словам, такая деструктивная деятельность щедро оплачивается из кармана США и их союзников. В этом году в их адрес из-за границы поступило свыше 4 млрд рублей. Основными странами-донорами, как и прежде, являются США и Великобритания, заявил Гребенкин.Ранее специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что то, что люди в России выходят на улицы - это хорошо. Есть противники Украины, есть ее сторонники. Было бы хуже, если бы они сидели на кухне и ругали власть, но они имеют возможность участвовать в массовых акциях.
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новости, совбез, россия, акции протеста, сша, великобритания
Новости, Совбез, Россия, акции протеста, США, Великобритания

Совбез РФ назвал основных спонсоров антивоенных акций в России

17:14 29.08.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВозобновление занятий в мариупольской школе № 65
Возобновление занятий в мариупольской школе № 65 - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Антивоенные протестные акции в России проводились радикалами, которых финансировали из-за рубежа, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете" 29 августа
Происходит активизация некоторых, к слову, очень немногочисленных общественных структур, средств массовой информации и граждан, которые выступают с критикой курса руководства страны, занимают коллаборационистские позиции и пытаются тиражировать псевдопацифистские лозунги.
Александр Гребенкин
Заместитель секретаря Совбеза России
По его словам, такая деструктивная деятельность щедро оплачивается из кармана США и их союзников. В этом году в их адрес из-за границы поступило свыше 4 млрд рублей.
Основными странами-донорами, как и прежде, являются США и Великобритания, заявил Гребенкин.
Ранее специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что то, что люди в России выходят на улицы - это хорошо. Есть противники Украины, есть ее сторонники. Было бы хуже, если бы они сидели на кухне и ругали власть, но они имеют возможность участвовать в массовых акциях.
США флаг орлан - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 15:56
Это другое: Крашенинникова рассказала об антивоенных демонстрациях в СШАКак простые американцы относятся к тому, что США активно вооружают Украину? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответила политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова
 
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