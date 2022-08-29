https://ukraina.ru/20220829/1038234182.html

Совбез РФ назвал основных спонсоров антивоенных акций в России

Названы основные спонсоры антивоенных акций в России

Совбез РФ назвал основных спонсоров антивоенных акций в России

Антивоенные протестные акции в России проводились радикалами, которых финансировали из-за рубежа, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете" 29 августа

2022-08-29T17:14

2022-08-29T17:14

2022-08-29T17:14

новости

совбез

россия

акции протеста

сша

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1d/1038234058_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_7d6313906acea45869eafb8a3953390c.jpg

По его словам, такая деструктивная деятельность щедро оплачивается из кармана США и их союзников. В этом году в их адрес из-за границы поступило свыше 4 млрд рублей. Основными странами-донорами, как и прежде, являются США и Великобритания, заявил Гребенкин.Ранее специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что то, что люди в России выходят на улицы - это хорошо. Есть противники Украины, есть ее сторонники. Было бы хуже, если бы они сидели на кухне и ругали власть, но они имеют возможность участвовать в массовых акциях.

https://ukraina.ru/20220422/1033837711.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, совбез, россия, акции протеста, сша, великобритания