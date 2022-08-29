Совбез РФ назвал основных спонсоров антивоенных акций в России
Антивоенные протестные акции в России проводились радикалами, которых финансировали из-за рубежа, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете" 29 августа
Происходит активизация некоторых, к слову, очень немногочисленных общественных структур, средств массовой информации и граждан, которые выступают с критикой курса руководства страны, занимают коллаборационистские позиции и пытаются тиражировать псевдопацифистские лозунги.
По его словам, такая деструктивная деятельность щедро оплачивается из кармана США и их союзников. В этом году в их адрес из-за границы поступило свыше 4 млрд рублей.
Основными странами-донорами, как и прежде, являются США и Великобритания, заявил Гребенкин.
Ранее специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что то, что люди в России выходят на улицы - это хорошо. Есть противники Украины, есть ее сторонники. Было бы хуже, если бы они сидели на кухне и ругали власть, но они имеют возможность участвовать в массовых акциях.
22 апреля, 15:56Это другое: Крашенинникова рассказала об антивоенных демонстрациях в СШАКак простые американцы относятся к тому, что США активно вооружают Украину? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответила политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова