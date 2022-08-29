"Символы нацизма и терроризма": Кнутов рассказал, какие здания в Киеве должны быть уничтожены - 29.08.2022 Украина.ру
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"Символы нацизма и терроризма": Кнутов рассказал, какие здания в Киеве должны быть уничтожены
"Символы нацизма и терроризма": Кнутов рассказал, какие здания в Киеве должны быть уничтожены - 29.08.2022 Украина.ру
"Символы нацизма и терроризма": Кнутов рассказал, какие здания в Киеве должны быть уничтожены
России необходимо нанести удары по зданиям Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны киевского режима. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, в интервью изданию Украина.ру
2022-08-29T13:48
2022-08-29T13:48
новости
юрий кнутов
сбу
гур моу
министерство обороны украины
киев
ракетный удар
спецоперация
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Он указал, что сотрудники этих ведомств несут ответственность за диверсии, теракты и военные преступления.В качестве ещё одной цели эксперт не исключил также здание минобороны киевского режима.Он отметил, что такой удар будет иметь чисто символическое значение, потому из этих зданий "уже всё эвакуировано".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, юрий кнутов, сбу, гур моу, министерство обороны украины, киев, ракетный удар, спецоперация
Новости, Юрий Кнутов, СБУ, ГУР МОУ, Министерство обороны Украины, Киев, ракетный удар, Спецоперация

"Символы нацизма и терроризма": Кнутов рассказал, какие здания в Киеве должны быть уничтожены

13:48 29.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Читать в
России необходимо нанести удары по зданиям Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны киевского режима. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, в интервью изданию Украина.ру
Он указал, что сотрудники этих ведомств несут ответственность за диверсии, теракты и военные преступления.
В качестве ещё одной цели эксперт не исключил также здание минобороны киевского режима.
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Он отметил, что такой удар будет иметь чисто символическое значение, потому из этих зданий "уже всё эвакуировано".

Но сами здания как символ нацизма и терроризма подлежат уничтожению. Это 100%

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиЮрий КнутовСБУГУР МОУМинистерство обороны УкраиныКиевракетный ударСпецоперация
 
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