https://ukraina.ru/20220829/1038216880.html
"Символы нацизма и терроризма": Кнутов рассказал, какие здания в Киеве должны быть уничтожены
"Символы нацизма и терроризма": Кнутов рассказал, какие здания в Киеве должны быть уничтожены - 29.08.2022 Украина.ру
"Символы нацизма и терроризма": Кнутов рассказал, какие здания в Киеве должны быть уничтожены
России необходимо нанести удары по зданиям Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны киевского режима. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, в интервью изданию Украина.ру
2022-08-29T13:48
2022-08-29T13:48
2022-08-29T13:48
новости
юрий кнутов
сбу
гур моу
министерство обороны украины
киев
ракетный удар
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102312/62/1023126209_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb1a539ae7ba09bd704ec763634b6991.jpg
Он указал, что сотрудники этих ведомств несут ответственность за диверсии, теракты и военные преступления.В качестве ещё одной цели эксперт не исключил также здание минобороны киевского режима.Он отметил, что такой удар будет иметь чисто символическое значение, потому из этих зданий "уже всё эвакуировано".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220827/1038151822.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102312/62/1023126209_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6bb7d8f2ac74fddb7484778c054b215b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юрий кнутов, сбу, гур моу, министерство обороны украины, киев, ракетный удар, спецоперация
Новости, Юрий Кнутов, СБУ, ГУР МОУ, Министерство обороны Украины, Киев, ракетный удар, Спецоперация
"Символы нацизма и терроризма": Кнутов рассказал, какие здания в Киеве должны быть уничтожены
России необходимо нанести удары по зданиям Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны киевского режима. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, в интервью изданию Украина.ру