https://ukraina.ru/20220828/1038197343.html

Ядерная угроза, удары по Северной Таврии. Итоги 28 августа на Украине

Ядерная угроза, удары по Северной Таврии. Итоги 28 августа на Украине - 28.08.2022 Украина.ру

Ядерная угроза, удары по Северной Таврии. Итоги 28 августа на Украине

Украина продолжает наносить удары по Запорожской АЭС. ВСУ обстреляли Новую Каховку и Мелитополь

2022-08-28T19:07

2022-08-28T19:07

2022-08-28T19:07

эксклюзив

хроники

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Украинские войска четыре раза обстреляли Новую Каховку, есть попадания в центр и район ГЭС, сообщил РИА Новости глава новой администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев."После полудня, в течение 30-40 минут, было три обстрела, и сейчас тоже было выпущено несколько ракет по городу. Был четвертый обстрел, просто не такой значительный и масштабный. Бьют по ГЭС и городу. Выпущено было около 20 ракет. Успешно сработала система ПВО. Если бы не ПВО, то была бы катастрофа", — рассказал он.Есть попадания в районе Каховской ГЭС, завода "Сокол" и в центре города. Как утверждается, огонь велся из РСЗО HIMARS и комплекса "Точка-У"."В центре города осколки ракет собираем. Разрушения есть, но незначительные", — добавил Леонтьев.Серьёзно пострадавших в результате обстрела нет, в городе работают спасатели и взрывотехники, пожар потушен."Пострадавших нет, если легкие не считать. Слава Богу, не пострадали серьезно люди гражданские, но прямо по городу ракетами били", - отметил Леонтьев.Примечательно, что удар по Новой Каховке признали и сами украинцы. Так, украинский журналист Андрей Цаплиенко у себя в Telegram-канале опубликовал видео из Новой Каховки."Короче, завода "Сокол" больше нет. Осталось одно здание. Внутри всё точечно разбомбили. Прилетело пять снарядов. "Веселимся" мы. Так что вот так вот", - говорил на видео местный житель.Сам завод "Сокол", по словам Цаплиенко, является существовавшим с 1960 по 2013 годы военно-промышленным предприятием, давшим название городскому району. Основным производимым продуктом завода были радиогидроакустические приборы и гидроакустические станции для обнаружения и уничтожения подводных лодок и других кораблей.Продолжаются и артиллерийские обстрелы соседней Запорожской области.Так, ВСУ нанесли по Мелитополю."Двадцать восьмого августа, около 1:00, киевский режим совершил ракетные удары по поселку Мирное. <…> Целями противника стали гражданские объекты", — сообщили в администрации Мелитополя в комментарии РИА Новости.По словам представителя администрации, украинские войска при обстреле, предположительно, использовали РСЗО HIMARS. При этом ударили ВСУ по неработающему предприятию. Также была повреждена гражданская инфраструктура.Погибших и пострадавших нет.Позже член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов подтвердил информации, выложив видео с место происшествия у себя в Telegram-канале."28 августа, около 01.00, режим Зеленского совершил ракетные удары по Мелитополю и пригороду - посёлку Мирный. Предположительно, использовалась РСЗО HIMARS. Целями противника стали гражданские объекты. Удар пришёлся на заброшенный завод, незначительно пострадала гражданская инфраструктура", - отметил Рогов.Он также опубликовал фотографии осколков снарядов.Одним Мелитополем в Запорожской области ВСУ не ограничились.Нагнетание тревожной атмосферыУкраинский "Энергоатом" у себя в Telegram-канале опубликовал карту радиационного заражения в случае аварии на Запорожской АЭС."Радиационное облако в случае тяжелой аварии на Запорожской АЭС в соответствии с розой ветров на понедельник 29 августа накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России", - указывалось в сообщении "Энергоатома".При этом населению на потенциально на потенциально опасных территориях показано проведение йодной профилактики и ограничение пребывания на открытой местности без острой необходимости, а в случае его появления применять защитные средства для органов дыхания."Также рекомендуется провести герметизацию помещений (окон, дверей), отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные продухи, дымоходы и т.п.; ввести специальные режимы работы школ и детских садов, организовать санитарные барьеры на входах в помещения, включающие снятие верхней одежды и переобувание. Кроме того, на потенциально опасных территориях рекомендуется принять меры по герметизации и упаковке продуктов питания, воды, белья, документов и ценных вещей, ограничить лесопользование и не нарушать запрет на охоту и рыбную ловлю в местных водоемах", - сообщил "Энергоатом".Примечательно, что карта нарисована таким образом, что от ЗАЭС "лучи" загрязнения тянутся к Ростову-на-Дону, Геническу и Мелитополю.Карта появилась на фоне ожесточения обстрелов украинскими военными Запорожской АЭС. О том, как ВСУ обстреливали ЗАЭС рассказал и официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции. Всего было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы "ТВЭЛ" и твёрдые радиоактивные отходы", - отметил Конашенков.В результате попадания украинских снарядов на территорию АЭС произошло поражение осколками линии трубопроводов. В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других – напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора."Обстрел украинской артиллерией атомной станции вёлся из района населённого пункта Марьевка Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнём", - рассказал Конашенков.В настоящее время штатным техническим персоналом осуществляется контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её функционирования. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остаётся в норме.Ранее американские СМИ сообщили о том, что на следующей неделе ЗАЭС может посетить делегация МАГАТЭ под руководством Рафаэля Гросси. При этом в делегацию вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Представителей США и Великобритании в делегации не будет.Примечательно, что нейтральные эксперты отмечают, что в случае катастрофы на ЗАЭС пострадают не только Украина и Россия, но и в значительной степени государства Европейского Союза.

https://ukraina.ru/20220828/1038195472.html

https://ukraina.ru/20220828/1038191176.html

https://ukraina.ru/20220828/1038187617.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники