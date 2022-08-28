https://ukraina.ru/20220828/1038195980.html

Жители Запорожской области подписывают петицию против обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

Жители Запорожской области подписывают петицию против обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ - 28.08.2022 Украина.ру

Жители Запорожской области подписывают петицию против обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

Жители Запорожской области подписывают петицию в МАГАТЭ с требованием остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских войск. Об этом сообщают авторы тг-канала "Главное в Энергодаре"

2022-08-28T16:18

2022-08-28T16:18

2022-08-28T16:18

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"В селе Осипенко Бердянского района сотни людей выстроились в очередь перед зданием штаба "Мы вместе с Россией", чтобы подписать петицию в МАГАТЭ с требованием повлиять на безумную киевскую политику обстрелов территории Запорожской атомной электростанции", - сообщили авторы канала.Инициативу поддержали во всей Запорожской области.

https://ukraina.ru/20220828/1038192419.html

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новости, запорожская аэс, петиция, магатэ, россия