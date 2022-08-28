Жители Запорожской области подписывают петицию против обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ - 28.08.2022 Украина.ру
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Жители Запорожской области подписывают петицию против обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
Жители Запорожской области подписывают петицию против обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ - 28.08.2022 Украина.ру
Жители Запорожской области подписывают петицию против обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
Жители Запорожской области подписывают петицию в МАГАТЭ с требованием остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских войск. Об этом сообщают авторы тг-канала "Главное в Энергодаре"
2022-08-28T16:18
2022-08-28T16:18
новости
запорожская аэс
петиция
магатэ
россия
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"В селе Осипенко Бердянского района сотни людей выстроились в очередь перед зданием штаба "Мы вместе с Россией", чтобы подписать петицию в МАГАТЭ с требованием повлиять на безумную киевскую политику обстрелов территории Запорожской атомной электростанции", - сообщили авторы канала.Инициативу поддержали во всей Запорожской области.
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новости, запорожская аэс, петиция, магатэ, россия
Новости, Запорожская АЭС, петиция, магатэ, Россия

Жители Запорожской области подписывают петицию против обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

16:18 28.08.2022
 
Жители Запорожской области подписывают петицию в МАГАТЭ с требованием остановить обстрелы ЗАЭС
Жители Запорожской области подписывают петицию в МАГАТЭ с требованием остановить обстрелы ЗАЭС
Читать в
Жители Запорожской области подписывают петицию в МАГАТЭ с требованием остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских войск. Об этом сообщают авторы тг-канала "Главное в Энергодаре"
"В селе Осипенко Бердянского района сотни людей выстроились в очередь перед зданием штаба "Мы вместе с Россией", чтобы подписать петицию в МАГАТЭ с требованием повлиять на безумную киевскую политику обстрелов территории Запорожской атомной электростанции", - сообщили авторы канала.
Инициативу поддержали во всей Запорожской области.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
13:27
Трубопровод у шестого энергоблока ЗАЭС поврежден после обстрелов ВСУ - Минобороны РФУкраинские войска обстреляли Запорожскую АЭС, в результате обстрелов повреждена линия трубопроводов для охлаждения реактора. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России
 
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