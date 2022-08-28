https://ukraina.ru/20220828/1038195980.html
Жители Запорожской области подписывают петицию против обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
Жители Запорожской области подписывают петицию против обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ - 28.08.2022 Украина.ру
Жители Запорожской области подписывают петицию против обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
Жители Запорожской области подписывают петицию в МАГАТЭ с требованием остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских войск. Об этом сообщают авторы тг-канала "Главное в Энергодаре"
2022-08-28T16:18
2022-08-28T16:18
2022-08-28T16:18
новости
запорожская аэс
петиция
магатэ
россия
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"В селе Осипенко Бердянского района сотни людей выстроились в очередь перед зданием штаба "Мы вместе с Россией", чтобы подписать петицию в МАГАТЭ с требованием повлиять на безумную киевскую политику обстрелов территории Запорожской атомной электростанции", - сообщили авторы канала.Инициативу поддержали во всей Запорожской области.
https://ukraina.ru/20220828/1038192419.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, петиция, магатэ, россия
Новости, Запорожская АЭС, петиция, магатэ, Россия
Жители Запорожской области подписывают петицию против обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
Жители Запорожской области подписывают петицию в МАГАТЭ с требованием остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских войск. Об этом сообщают авторы тг-канала "Главное в Энергодаре"