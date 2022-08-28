https://ukraina.ru/20220828/1038195472.html

Потери ВСУ, ядерный шантаж. Главное на Украине на 16:00 28 августа

Потери ВСУ, ядерный шантаж. Главное на Украине на 16:00 28 августа - 28.08.2022 Украина.ру

Потери ВСУ, ядерный шантаж. Главное на Украине на 16:00 28 августа

Украинский "Энергоатом" пугает жителей РФ ядерной катастрофой под обстрелы Запорожской АЭС ВСУ . Украинские военные продолжают нести потери

2022-08-28T16:12

2022-08-28T16:12

2022-08-28T16:12

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037061795_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_cce38840fcbd6fc88737f122b7796ce9.jpg

Днём 28 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населённом пункте Славянск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 150-ти националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники", - заявил Конашенков.Он указал, что в результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Артёмовск превысили 60 процентов личного состава. Командование оперативно-тактической группы "Лиман" вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования."В результате высокоточного удара в районе Славянска Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 националистов, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ", - рассказал представитель Минобороны России.Продолжилось нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществляется производство и ремонт вооружения."Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода "Мотор Сич" поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолётов воздушных сил Украины", - отметил Конашенков.Кроме того, за сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Курахово Донецкой Народной Республики, а также 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 139-ти районах."В районе города Никополь Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ на Донбассе. Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Краматорск, Улаклы Донецкой Народной Республики, Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области", - рассказал представитель Минобороны России.Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Старомайорское, Докучаевск, Комсомольский, Максимовка Донецкой Народной Республики, Семеновка Харьковской области и Белая Криница Херсонской области."Перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня "Ольха" и "HIMARS" в районах населённых пунктов Ольгинка, Новотроицкое Донецкой Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС. Кроме того, в районе Новая Каховка Херсонской области в воздухе сбита одна баллистическая ракета "Точка-У", - заявил Конашенков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолёта, 148 вертолётов, 1826 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4400 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3349 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5095 единиц специальной военной автомобильной техники.Провоцируя катастрофуУкраинский "Энергоатом" у себя в Telegram-канале опубликовал карту радиационного заражения в случае аварии на Запорожской АЭС."Радиационное облако в случае тяжелой аварии на Запорожской АЭС в соответствии с розой ветров на понедельник 29 августа накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России", - указывалось в сообщении "Энергоатома".При этом населению на потенциально на потенциально опасных территориях показано проведение йодной профилактики и ограничение пребывания на открытой местности без острой необходимости, а в случае его появления применять защитные средства для органов дыхания."Также рекомендуется провести герметизацию помещений (окон, дверей), отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные продухи, дымоходы и т.п.; ввести специальные режимы работы школ и детских садов, организовать санитарные барьеры на входах в помещения, включающие снятие верхней одежды и переобувание. Кроме того, на потенциально опасных территориях рекомендуется принять меры по герметизации и упаковке продуктов питания, воды, белья, документов и ценных вещей, ограничить лесопользование и не нарушать запрет на охоту и рыбную ловлю в местных водоемах", - сообщил "Энергоатом".Примечательно, что карта нарисована таким образом, что от ЗАЭС "лучи" загрязнения тянутся к Ростову-на-Дону, Геническу и Мелитополю.Карта появилась на фоне ожесточения обстрелов украинскими военными Запорожской АЭС. О том, как ВСУ обстреливали ЗАЭС рассказал и официальный представитель Минобороны РФ Конашенков."Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции. Всего было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы "ТВЭЛ" и твёрдые радиоактивные отходы", - отметил Конашенков.В результате попадания украинских снарядов на территорию АЭС произошло поражение осколками линии трубопроводов. В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других – напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора."Обстрел украинской артиллерией атомной станции вёлся из района населённого пункта Марьевка Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнём", - рассказал Конашенков.В настоящее время штатным техническим персоналом осуществляется контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её функционирования. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остаётся в норме.Ранее американские СМИ сообщили о том, что на следующей неделе ЗАЭС может посетить делегация МАГАТЭ под руководством Рафаэля Гросси. При этом в делегацию вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран. Представителей США и Великобритании в делегации не будет.Примечательно, что нейтральные эксперты отмечают, что в случае катастрофы на ЗАЭС пострадают не только Украина и Россия, но и в значительной степени государства Европейского Союза.

https://ukraina.ru/20220828/1038191176.html

https://ukraina.ru/20220828/1038187617.html

https://ukraina.ru/20220827/1038182652.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив