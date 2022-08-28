https://ukraina.ru/20220828/1038195163.html

Австрийские журналисты сообщили об убийстве Вовк, подозреваемой в подрыве автомобиля Дугиной

Австрийские журналисты сообщили об убийстве Вовк, подозреваемой в подрыве автомобиля Дугиной - 28.08.2022 Украина.ру

Австрийские журналисты сообщили об убийстве Вовк, подозреваемой в подрыве автомобиля Дугиной

Тело 43-летней гражданки Украины Натальи Вовк с 17 ножевыми ранениями якобы нашли в съемной квартире. В руках у женщины был лист бумаги. Фотографии распространили в соцсетях. Об этом пишут журналисты австрийского издания Exxpress

2022-08-28T16:04

2022-08-28T16:04

2022-08-28T16:04

новости

дарья дугина

вовк

убийство

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Читатели издания сомневаются в правдивости информации. "Пока нет официального заявления властей, этой статье нельзя доверять", пишет в комментариях некто "Эдди".Австрийские журналисты опубликовали фотографию 2020 года с места убийства 26-летней москвички, заявили авторы телеграмм-канала "Раньше всех. Ну, почти".22 августа в ФСБ сообщили о раскрытии убийства 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк. 23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Посковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.

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новости, дарья дугина, вовк, убийство