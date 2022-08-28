Австрийские журналисты сообщили об убийстве Вовк, подозреваемой в подрыве автомобиля Дугиной - 28.08.2022 Украина.ру
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Австрийские журналисты сообщили об убийстве Вовк, подозреваемой в подрыве автомобиля Дугиной
Австрийские журналисты сообщили об убийстве Вовк, подозреваемой в подрыве автомобиля Дугиной - 28.08.2022 Украина.ру
Австрийские журналисты сообщили об убийстве Вовк, подозреваемой в подрыве автомобиля Дугиной
Тело 43-летней гражданки Украины Натальи Вовк с 17 ножевыми ранениями якобы нашли в съемной квартире. В руках у женщины был лист бумаги. Фотографии распространили в соцсетях. Об этом пишут журналисты австрийского издания Exxpress
2022-08-28T16:04
2022-08-28T16:04
новости
дарья дугина
вовк
убийство
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Читатели издания сомневаются в правдивости информации. "Пока нет официального заявления властей, этой статье нельзя доверять", пишет в комментариях некто "Эдди".Австрийские журналисты опубликовали фотографию 2020 года с места убийства 26-летней москвички, заявили авторы телеграмм-канала "Раньше всех. Ну, почти".22 августа в ФСБ сообщили о раскрытии убийства 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк. 23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Посковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дарья дугина, вовк, убийство
Новости, Дарья Дугина, Вовк, убийство

Австрийские журналисты сообщили об убийстве Вовк, подозреваемой в подрыве автомобиля Дугиной

16:04 28.08.2022
 
Наталья Вовк убита в съемной квартире, заявили журналисты австрийского издания Exxpress
Наталья Вовк убита в съемной квартире, заявили журналисты австрийского издания Exxpress
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Тело 43-летней гражданки Украины Натальи Вовк с 17 ножевыми ранениями якобы нашли в съемной квартире. В руках у женщины был лист бумаги. Фотографии распространили в соцсетях. Об этом пишут журналисты австрийского издания Exxpress
"Ночью ее нашли мертвой на съемной квартире. С 17 ножевыми ранениями на теле и листком бумаги в руке", - пишут австрийские журналисты, ссылаясь на пост в соцсети.
Читатели издания сомневаются в правдивости информации. "Пока нет официального заявления властей, этой статье нельзя доверять", пишет в комментариях некто "Эдди".
Австрийские журналисты опубликовали фотографию 2020 года с места убийства 26-летней москвички, заявили авторы телеграмм-канала "Раньше всех. Ну, почти".
22 августа в ФСБ сообщили о раскрытии убийства 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк. 23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Посковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.
Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк
22 августа, 17:32
Опубликовано видео с причастной к убийству Дарьи ДугинойФСБ опубликовала видеозаписи с участием причастной к убийству Дарьи Дугиной гражданки Украины Натальи Вовк. Видеозапись 22 августа распространили в соцсетях
 
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