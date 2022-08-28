ВКС России уничтожили базу ВСУ в Славянске - 28.08.2022 Украина.ру
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ВКС России уничтожили базу ВСУ в Славянске
ВКС России уничтожили базу ВСУ в Славянске - 28.08.2022 Украина.ру
ВКС России уничтожили базу ВСУ в Славянске
ВКС России уничтожили пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Славянске (ДНР). Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России
2022-08-28T14:17
2022-08-28T14:17
новости
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Ударом высокоточного оружия ВКС России в Славянске уничтожили базу ВСУ, погибли до 150 украинских военнослужащих, уничтожены 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники. В Артемовске (ДНР) 204-й батальон 241-й бригады территориальной обороны ВСУ потерял до 60% личного состава. Командование вывело подразделения бригады в Киев для доукомплектования.Также в Славянске уничтожено более 100 курсантов центра подготовки резерва ВСУ.
https://ukraina.ru/20220828/1038192419.html
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Новости, Славянск, ВКС, удар, ВСУ

ВКС России уничтожили базу ВСУ в Славянске

14:17 28.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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ВКС России уничтожили пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Славянске (ДНР). Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России
Ударом высокоточного оружия ВКС России в Славянске уничтожили базу ВСУ, погибли до 150 украинских военнослужащих, уничтожены 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.
В Артемовске (ДНР) 204-й батальон 241-й бригады территориальной обороны ВСУ потерял до 60% личного состава. Командование вывело подразделения бригады в Киев для доукомплектования.
Также в Славянске уничтожено более 100 курсантов центра подготовки резерва ВСУ.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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