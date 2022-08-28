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ВКС России уничтожили базу ВСУ в Славянске

ВКС России уничтожили базу ВСУ в Славянске - 28.08.2022 Украина.ру

ВКС России уничтожили базу ВСУ в Славянске

ВКС России уничтожили пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Славянске (ДНР). Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России

2022-08-28T14:17

2022-08-28T14:17

2022-08-28T14:17

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Ударом высокоточного оружия ВКС России в Славянске уничтожили базу ВСУ, погибли до 150 украинских военнослужащих, уничтожены 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники. В Артемовске (ДНР) 204-й батальон 241-й бригады территориальной обороны ВСУ потерял до 60% личного состава. Командование вывело подразделения бригады в Киев для доукомплектования.Также в Славянске уничтожено более 100 курсантов центра подготовки резерва ВСУ.

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новости, славянск, вкс, удар, всу