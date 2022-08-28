https://ukraina.ru/20220828/1038192716.html

Военный эксперт о том, как России одержать военную победу на Украине, не взяв Киев и Львов

Военный эксперт о том, как России одержать военную победу на Украине, не взяв Киев и Львов - 28.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, как России одержать военную победу на Украине, не взяв Киев и Львов

Россия может считать победой на Украине подписание сторонами вооруженного конфликта документа, который будет называться "мирный договор", а не "соглашение о прекращении огня". Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-28T14:03

2022-08-28T14:03

2022-08-28T14:03

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Мы прекрасно понимаем, что любые времянки позволяют не решать проблему надолго и позволяют их радостно нарушать. Украинская сторона не просто нарушала Минские соглашения, она этим бравировала, говоря о том, как они их похерят, когда будут достаточно сильны, отметил эксперт.Поэтому такое новое соглашение должно быть простым, легко исполняемым и легко обеспечиваемым, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, евросоюз, мир, договор, минские соглашения