Военный эксперт о том, как России одержать военную победу на Украине, не взяв Киев и Львов - 28.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как России одержать военную победу на Украине, не взяв Киев и Львов
Военный эксперт о том, как России одержать военную победу на Украине, не взяв Киев и Львов - 28.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, как России одержать военную победу на Украине, не взяв Киев и Львов
Россия может считать победой на Украине подписание сторонами вооруженного конфликта документа, который будет называться "мирный договор", а не "соглашение о прекращении огня". Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-28T14:03
2022-08-28T14:03
новости
украина
евросоюз
мир
договор
минские соглашения
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Мы прекрасно понимаем, что любые времянки позволяют не решать проблему надолго и позволяют их радостно нарушать. Украинская сторона не просто нарушала Минские соглашения, она этим бравировала, говоря о том, как они их похерят, когда будут достаточно сильны, отметил эксперт.Поэтому такое новое соглашение должно быть простым, легко исполняемым и легко обеспечиваемым, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, евросоюз, мир, договор, минские соглашения
Новости, Украина, Евросоюз, мир, договор, Минские соглашения

Военный эксперт о том, как России одержать военную победу на Украине, не взяв Киев и Львов

14:03 28.08.2022
 
© vk.com / WARCATS.RUЕвгений Норин
Евгений Норин - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© vk.com / WARCATS.RU
Читать в
Россия может считать победой на Украине подписание сторонами вооруженного конфликта документа, который будет называться "мирный договор", а не "соглашение о прекращении огня". Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Мы прекрасно понимаем, что любые времянки позволяют не решать проблему надолго и позволяют их радостно нарушать. Украинская сторона не просто нарушала Минские соглашения, она этим бравировала, говоря о том, как они их похерят, когда будут достаточно сильны, отметил эксперт.
"И нам, и Киеву нужен будет мирный договор. Мы не мешаем Украине вступать в ЕС, но должны быть ограничения по вооруженным силам. Территориальное размежевание хорошо тем, что его очень легко проконтролировать. Здесь стоим мы, здесь вы, тут - пограничный стол, там – таможня, туда не ходи, сюда ходи. А соглашения, в которых говорится о доброй воле третьих стран и враждующих сторон, плохи тем, что их не проконтролируешь. А если кто-то будет нарушать, что ты сделаешь? Снова воевать?", - указал Норин.
Поэтому такое новое соглашение должно быть простым, легко исполняемым и легко обеспечиваемым, заключил собеседник издания.
 
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