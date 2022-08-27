https://ukraina.ru/20220827/1038156934.html

Люстрации не для всех: экс-премьер Украины напомнил, кем был Порошенко при Януковиче

Люстрации не для всех: экс-премьер Украины напомнил, кем был Порошенко при Януковиче - 27.08.2022 Украина.ру

Люстрации не для всех: экс-премьер Украины напомнил, кем был Порошенко при Януковиче

"Люстрации", производимые на Украине начиная с 2014 года, нанесли большой урон системе управления страной. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

2022-08-27T06:15

2022-08-27T06:15

2022-08-27T06:15

новости

николай азаров

петр порошенко

виктор янукович

люстрация

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Он указал, что люстрации на Украине вылились в огульную кампанию против занимавших те или иные руководящие должности при президенте Викторе Януковиче. Однако некоторых должностных лиц времён Януковича этот процесс не коснулся.Наряду с люстрациями, другими причинами развала системы управления городами и сёлами на Украине, по мнению Азарова, стали назначение на руководящие должности склонных к коррупции непрофессионалов и произведённое в 2020 году Верховной радой укрупнению районов страны.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20200722/1028326358.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, николай азаров, петр порошенко, виктор янукович, люстрация