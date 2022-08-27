Люстрации не для всех: экс-премьер Украины напомнил, кем был Порошенко при Януковиче - 27.08.2022 Украина.ру
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Люстрации не для всех: экс-премьер Украины напомнил, кем был Порошенко при Януковиче
Люстрации не для всех: экс-премьер Украины напомнил, кем был Порошенко при Януковиче - 27.08.2022 Украина.ру
Люстрации не для всех: экс-премьер Украины напомнил, кем был Порошенко при Януковиче
"Люстрации", производимые на Украине начиная с 2014 года, нанесли большой урон системе управления страной. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
2022-08-27T06:15
2022-08-27T06:15
новости
николай азаров
петр порошенко
виктор янукович
люстрация
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Он указал, что люстрации на Украине вылились в огульную кампанию против занимавших те или иные руководящие должности при президенте Викторе Януковиче. Однако некоторых должностных лиц времён Януковича этот процесс не коснулся.Наряду с люстрациями, другими причинами развала системы управления городами и сёлами на Украине, по мнению Азарова, стали назначение на руководящие должности склонных к коррупции непрофессионалов и произведённое в 2020 году Верховной радой укрупнению районов страны.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20200722/1028326358.html
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новости, николай азаров, петр порошенко, виктор янукович, люстрация
Новости, Николай Азаров, Петр Порошенко, Виктор Янукович, люстрация

Люстрации не для всех: экс-премьер Украины напомнил, кем был Порошенко при Януковиче

06:15 27.08.2022
 
Скриншот Янукович-Порошенко
Скриншот Янукович-Порошенко
Читать в
"Люстрации", производимые на Украине начиная с 2014 года, нанесли большой урон системе управления страной. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
Он указал, что люстрации на Украине вылились в огульную кампанию против занимавших те или иные руководящие должности при президенте Викторе Януковиче. Однако некоторых должностных лиц времён Януковича этот процесс не коснулся.

Ну, правда, для себя они нарушали это. Порошенко тоже работал, и не кем-то там, а министром. На это они закрыли глаза

П/к на тему: Пятая годовщина победы Майдана
Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины
Наряду с люстрациями, другими причинами развала системы управления городами и сёлами на Украине, по мнению Азарова, стали назначение на руководящие должности склонных к коррупции непрофессионалов и произведённое в 2020 году Верховной радой укрупнению районов страны.
Порошенко
22 июля 2020, 12:30
Экс-депутат рассказал, как Порошенко унижался перед Януковичем ради должности мэра КиеваБывший депутат Верховной Рады Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Петра Порошенко, рассказал, что экс-президент может попробовать стать мэром Киева, поскольку ранее просил у Виктора Януковича эту должность. Об этом он заявил в видео, размещенном в YouТube 21 июля
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиНиколай АзаровПетр ПорошенкоВиктор Януковичлюстрация
 
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