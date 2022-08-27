Не только Китай: Эксперт рассказал о важности сотрудничества России с азиатскими странами
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Внешняя политика России в настоящий момент разворачивается на Восток, идёт интенсификация сотрудничества не только с Китаем, но и с Индией и с Ираном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
Он отметил, что в мире есть несколько больших государств, которые смогли выстоят перед лицом "гибридных войн" Запада, и среди них важную роль играют Китай и Иран.
Это как раз те самые твёрдые платформы, которые не поддаются, не сдаются, когда противник пробует их на зуб. И вот Россия сегодня вступает в эту, как они называют - "ось зла".
Он уточнил, что Россия выстраивает несколько таких "осей". В частности, началось создание оси "Север-Юг", то есть Россия-Иран-Индия.
26 июля, 05:15Политолог: России есть чему поучиться у ИранаПрезидент России Владимир Путин посетил Тегеран, где состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции. О чем общались лидеры и, чем именно Иран может быть полезен Москве, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
В случае её успешного строительства к ней могут примкнуть и другие государства, и таким образом будет сделан мощный вклад в строительство многополярного мира, считает эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.