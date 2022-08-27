https://ukraina.ru/20220827/1038144371.html

Не только Китай: Эксперт рассказал о важности сотрудничества России с азиатскими странами

Не только Китай: Эксперт рассказал о важности сотрудничества России с азиатскими странами - 27.08.2022 Украина.ру

Не только Китай: Эксперт рассказал о важности сотрудничества России с азиатскими странами

Внешняя политика России в настоящий момент разворачивается на Восток, идёт интенсификация сотрудничества не только с Китаем, но и с Индией и с Ираном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов

2022-08-27T06:00

2022-08-27T06:00

2022-08-27T06:00

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Он отметил, что в мире есть несколько больших государств, которые смогли выстоят перед лицом "гибридных войн" Запада, и среди них важную роль играют Китай и Иран.Он уточнил, что Россия выстраивает несколько таких "осей". В частности, началось создание оси "Север-Юг", то есть Россия-Иран-Индия.В случае её успешного строительства к ней могут примкнуть и другие государства, и таким образом будет сделан мощный вклад в строительство многополярного мира, считает эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220726/1036817057.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, аверьянов, китай, индия, иран, запад