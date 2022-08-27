Не только Китай: Эксперт рассказал о важности сотрудничества России с азиатскими странами - 27.08.2022 Украина.ру
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Не только Китай: Эксперт рассказал о важности сотрудничества России с азиатскими странами
Не только Китай: Эксперт рассказал о важности сотрудничества России с азиатскими странами - 27.08.2022 Украина.ру
Не только Китай: Эксперт рассказал о важности сотрудничества России с азиатскими странами
Внешняя политика России в настоящий момент разворачивается на Восток, идёт интенсификация сотрудничества не только с Китаем, но и с Индией и с Ираном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
2022-08-27T06:00
2022-08-27T06:00
новости
аверьянов
китай
индия
иран
запад
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Он отметил, что в мире есть несколько больших государств, которые смогли выстоят перед лицом "гибридных войн" Запада, и среди них важную роль играют Китай и Иран.Он уточнил, что Россия выстраивает несколько таких "осей". В частности, началось создание оси "Север-Юг", то есть Россия-Иран-Индия.В случае её успешного строительства к ней могут примкнуть и другие государства, и таким образом будет сделан мощный вклад в строительство многополярного мира, считает эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220726/1036817057.html
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новости, аверьянов, китай, индия, иран, запад
Новости, Аверьянов, Китай, Индия, Иран, Запад

Не только Китай: Эксперт рассказал о важности сотрудничества России с азиатскими странами

06:00 27.08.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Внешняя политика России в настоящий момент разворачивается на Восток, идёт интенсификация сотрудничества не только с Китаем, но и с Индией и с Ираном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
Он отметил, что в мире есть несколько больших государств, которые смогли выстоят перед лицом "гибридных войн" Запада, и среди них важную роль играют Китай и Иран.

Это как раз те самые твёрдые платформы, которые не поддаются, не сдаются, когда противник пробует их на зуб. И вот Россия сегодня вступает в эту, как они называют - "ось зла".

Он уточнил, что Россия выстраивает несколько таких "осей". В частности, началось создание оси "Север-Юг", то есть Россия-Иран-Индия.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
26 июля, 05:15
Политолог: России есть чему поучиться у ИранаПрезидент России Владимир Путин посетил Тегеран, где состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции. О чем общались лидеры и, чем именно Иран может быть полезен Москве, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
В случае её успешного строительства к ней могут примкнуть и другие государства, и таким образом будет сделан мощный вклад в строительство многополярного мира, считает эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАверьяновКитайИндияИранЗапад
 
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Заголовок открываемого материала
06:07Военный эксперт Кнутов рассказал, почему Украина больше не может "имитировать контрнаступление"
06:00Не только Китай: Эксперт рассказал о важности сотрудничества России с азиатскими странами
05:53"Примитивное вранье": почему европейцев заставляют верить в российскую угрозу всему миру
05:45Депутат назвал факты, свидетельствующие о слабости режима Зеленского
05:37Военный эксперт объяснил, может ли западное вооружение Iris-T и HARM на Украине повлиять на исход СВО
05:30Эксперт рассказал, из каких стран приезжают добровольны, чтобы поучаствовать в СВО за РФ
05:22"Абсолютная спекуляция": Акопов о том, как Россия может угрожать ЕС
05:15Не школы и больницы: Азаров назвал первостепенную задачу восстановления Донбасса
05:07"Затянуть пояса": каких жертв от Европы требует свобода от России
05:00Аверьянов рассказал о смысле убийства Дугиной
04:53Самоубийственная политика: Экс-премьер Украины высказался по поводу постмайданной власти
04:45"Большая разница": эксперт рассказал, чем отличается иностранный наемник от добровольца
04:35Азаров рассказал, почему многие жители Украины не высказывают свои взгляды
04:30"Ядерный шантаж": депутат объяснил, как Киев пытается оправдать свое бессилие
04:23Не примут нашу логику, кроме случая, когда наши танки будут стоять на Манхэттене – Прозоров о США
04:15Эксперт рассказал, как отличить иностранного наемника от военнослужащего ВСУ
04:07"Говорит то, что от него хотят услышать": экс-сотрудник СБУ объяснил позицию Эрдогана к России и Западу
04:00Аверьянов: Россия расплачивается за поражение 2014 года
19:45Обстрелы ЗАЭС, террор в Северной Таврии. Итоги 26 августа на Украине
19:16Хомский объяснил, почему западные СМИ должны говорить о "неспровоцированной агрессии" России
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