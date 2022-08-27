Аверьянов рассказал о смысле убийства Дугиной - 27.08.2022 Украина.ру
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Аверьянов рассказал о смысле убийства Дугиной
Аверьянов рассказал о смысле убийства Дугиной - 27.08.2022 Украина.ру
Аверьянов рассказал о смысле убийства Дугиной
Убийство Дарьи Дугиной означает, что киевский режим и его западные покровители переходят к крайним мерам террора, потому что другие инструменты, которые они пробовали применить против России, не работают. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
2022-08-27T05:00
2022-08-27T05:00
новости
аверьянов
дарья дугина
киевский режим
запад
китай
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Со стороны Запада поддержка террористических действий Киева объясняется "ощущением, что однополярный мир уходит", уверен философ.Он объяснил, что на Западе вызывают страх экономический рост Китая и решительность имеющей военную и интеллектуальную силу России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, аверьянов, дарья дугина, киевский режим, запад, китай
Новости, Аверьянов, Дарья Дугина, киевский режим, Запад, Китай

Аверьянов рассказал о смысле убийства Дугиной

05:00 27.08.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с Дарьей Дугиной
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Убийство Дарьи Дугиной означает, что киевский режим и его западные покровители переходят к крайним мерам террора, потому что другие инструменты, которые они пробовали применить против России, не работают. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов

"То, что противник перешел к диверсионной, к террористической войне сейчас, это признак как раз того, что у него плохи дела. … Они долгое время пробовали на прочность нашу систему, государство, верховную власть, наше общество. И обнаружили … что вот эти испытания новые, они лишь усиливают наше ядро, прежде всего, имею в виду, конечно, народ, основное население России, и патриотическую часть элит", - рассказал Аверьянов.

Со стороны Запада поддержка террористических действий Киева объясняется "ощущением, что однополярный мир уходит", уверен философ.
Президент РФ В. Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 07:51
American Spectator: в разговоре Байдена и Си Цзиньпина решилась судьба однополярного мираПрезидент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по тайваньскому вопросу, что свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира во главе с Вашингтоном Такое мнение в статье для журнала American Spectator на днях сформулировал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа
Он объяснил, что на Западе вызывают страх экономический рост Китая и решительность имеющей военную и интеллектуальную силу России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАверьяновДарья Дугинакиевский режимЗападКитай
 
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