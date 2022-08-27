Аверьянов рассказал о смысле убийства Дугиной

"То, что противник перешел к диверсионной, к террористической войне сейчас, это признак как раз того, что у него плохи дела. … Они долгое время пробовали на прочность нашу систему, государство, верховную власть, наше общество. И обнаружили … что вот эти испытания новые, они лишь усиливают наше ядро, прежде всего, имею в виду, конечно, народ, основное население России, и патриотическую часть элит", - рассказал Аверьянов.