Аверьянов рассказал о смысле убийства Дугиной
Убийство Дарьи Дугиной означает, что киевский режим и его западные покровители переходят к крайним мерам террора, потому что другие инструменты, которые они пробовали применить против России, не работают. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
"То, что противник перешел к диверсионной, к террористической войне сейчас, это признак как раз того, что у него плохи дела. … Они долгое время пробовали на прочность нашу систему, государство, верховную власть, наше общество. И обнаружили … что вот эти испытания новые, они лишь усиливают наше ядро, прежде всего, имею в виду, конечно, народ, основное население России, и патриотическую часть элит", - рассказал Аверьянов.
Со стороны Запада поддержка террористических действий Киева объясняется "ощущением, что однополярный мир уходит", уверен философ.
1 августа, 07:51American Spectator: в разговоре Байдена и Си Цзиньпина решилась судьба однополярного мираПрезидент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по тайваньскому вопросу, что свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира во главе с Вашингтоном Такое мнение в статье для журнала American Spectator на днях сформулировал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа
Он объяснил, что на Западе вызывают страх экономический рост Китая и решительность имеющей военную и интеллектуальную силу России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.