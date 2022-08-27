https://ukraina.ru/20220827/1038134451.html

Аверьянов: Россия расплачивается за поражение 2014 года

Аверьянов: Россия расплачивается за поражение 2014 года - 27.08.2022 Украина.ру

Аверьянов: Россия расплачивается за поражение 2014 года

В 2014 году Россия проиграла в "гибридной войне" 2014 года на Украине, за что сегодня ей приходится расплачиваться гибелью своих военнослужащих и огромным напряжением. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов

2022-08-27T04:00

2022-08-27T04:00

2022-08-27T04:00

новости

аверьянов

2014

виктор янукович

сша

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Он отметил, что в тот момент российское государство пыталось действовать, достигнув договорённостей с президентом Украины Виктором Януковичем, однако США переиграли Россию.Также он отметил, что сама Россия пока что недостаточно духовно и ментально отмобилизована, несмотря на происходящий конфликт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220407/1033712452.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, аверьянов, 2014, виктор янукович, сша