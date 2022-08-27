Аверьянов: Россия расплачивается за поражение 2014 года
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
В 2014 году Россия проиграла в "гибридной войне" 2014 года на Украине, за что сегодня ей приходится расплачиваться гибелью своих военнослужащих и огромным напряжением. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
Он отметил, что в тот момент российское государство пыталось действовать, достигнув договорённостей с президентом Украины Виктором Януковичем, однако США переиграли Россию.
Американцы оказались коварнее, хитрее. И, хотя вложили они средств в Украину гораздо меньше, чем Россия, но они действовали мягкой силой, и силой, связанной с формированием именно этих передовых боевых ментальных а затем и боевых в буквальном смысле слова, отрядов
Также он отметил, что сама Россия пока что недостаточно духовно и ментально отмобилизована, несмотря на происходящий конфликт.
7 апреля, 10:28Сценарий Майдана: Прилепин объяснил, кто и зачем создает на Украине «власовский» легион для РоссииРоссийский писатель и политик Захар Прилепин 7 апреля в своей колонке для RT прокомментировал создание на Украине боевого соединения из российских военнопленных и спрогнозировал, на кого в действительности будет делать ставку Запад в своей антироссийской борьбе
Полный текст интервью можно прочитать здесь.