Миронов объяснил, во что может перерасти СВО на Украине
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Миронов объяснил, во что может перерасти СВО на Украине
Миронов объяснил, во что может перерасти СВО на Украине
Миронов объяснил, во что может перерасти СВО на Украине
Специальная военная операция на Украине в будущем имеет все шансы стать контртеррористической, считает лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Об этом он заявил 25 августа по итогам внепланового заседания Госдумы РФ
2022-08-26T10:09
2022-08-26T10:09
новости
миронов
госдума
украина
спецоперация
терроризм
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При этом он подчеркнул, что денацификация Украины невозможна без ликвидации преступного террористического режима Зеленского.Ранее "Справедливая Россия — За правду" подготовила и направила в кабмин законопроект, обосновывающий признание Украины террористическим государством.
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новости, миронов, госдума, украина, спецоперация, терроризм
Новости, Миронов, Госдума, Украина, Спецоперация, терроризм

Миронов объяснил, во что может перерасти СВО на Украине

10:09 26.08.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗавершающее пленарное заседание весенней сессии Госдумы РФ
Завершающее пленарное заседание весенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Специальная военная операция на Украине в будущем имеет все шансы стать контртеррористической, считает лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Об этом он заявил 25 августа по итогам внепланового заседания Госдумы РФ
Я уверен, что в обозримом будущем специальная военная операция, очень может быть, перерастет в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями. Я напомню, что при проведении контртеррористической операции преследуется цель в том числе и уничтожения главарей банд террористических организаций со всеми вытекающими последствиями.
Заседание комитета Госдумы РФ по обороне с участием главы минобороны РФ С. Шойгу
Сергей Миронов
Лидер фракции "Справедливая Россия — За правду"
При этом он подчеркнул, что денацификация Украины невозможна без ликвидации преступного террористического режима Зеленского.
Ранее "Справедливая Россия — За правду" подготовила и направила в кабмин законопроект, обосновывающий признание Украины террористическим государством.
Российская спецоперация на Украине

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой РФ.

ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

Пленарное заседание Госдумы РФ
18 мая, 19:38
Миронов объяснил, как Россия может жестко наказать Швецию и Финляндию за их стремление в НАТОМоскве следует пересмотреть все существующие двусторонние договоренности с Швецией и Финляндией в свете их планов по вступлению в НАТО, заявил руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» в Государственной думе России Сергей Миронов
 
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