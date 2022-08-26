Миронов объяснил, во что может перерасти СВО на Украине
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗавершающее пленарное заседание весенней сессии Госдумы РФ
Специальная военная операция на Украине в будущем имеет все шансы стать контртеррористической, считает лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Об этом он заявил 25 августа по итогам внепланового заседания Госдумы РФ
Я уверен, что в обозримом будущем специальная военная операция, очень может быть, перерастет в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями. Я напомню, что при проведении контртеррористической операции преследуется цель в том числе и уничтожения главарей банд террористических организаций со всеми вытекающими последствиями.
При этом он подчеркнул, что денацификация Украины невозможна без ликвидации преступного террористического режима Зеленского.
Ранее "Справедливая Россия — За правду" подготовила и направила в кабмин законопроект, обосновывающий признание Украины террористическим государством.
Российская спецоперация на Украине
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой РФ.
ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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