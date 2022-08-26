Аверьянов рассказал о главной движущей силе воссоединения Крыма с РФ - 26.08.2022 Украина.ру
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Аверьянов рассказал о главной движущей силе воссоединения Крыма с РФ
Аверьянов рассказал о главной движущей силе воссоединения Крыма с РФ - 26.08.2022 Украина.ру
Аверьянов рассказал о главной движущей силе воссоединения Крыма с РФ
Главной причиной воссоединения Крыма с РФ стала не "хитроумная операция Кремля", а воодушевление, которое испытало население полуострова. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
2022-08-26T06:05
2022-08-26T06:05
новости
аверьянов
крым
донбасс
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Он добавил, что похожий процесс произошёл и в Донбассе, но там он приобрёл трагический оттенок, и помощь от России пришла гораздо позже.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
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60
новости, аверьянов, крым, донбасс
Новости, Аверьянов, Крым, Донбасс

Аверьянов рассказал о главной движущей силе воссоединения Крыма с РФ

06:05 26.08.2022
 
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Главной причиной воссоединения Крыма с РФ стала не "хитроумная операция Кремля", а воодушевление, которое испытало население полуострова. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
Он добавил, что похожий процесс произошёл и в Донбассе, но там он приобрёл трагический оттенок, и помощь от России пришла гораздо позже.

Хотя мы понимаем, что оно (Российское государство – ред.) в 2014 году оказывало помощь, но - тогда помощь была половинчатая, осторожная, с оглядкой. Только сейчас эта помощь приобрела полноценный масштаб.

Виталий Аверьянов
Виталий Аверьянов
Заместитель председателя Изборского клуба
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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