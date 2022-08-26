https://ukraina.ru/20220826/1038128542.html

Аверьянов рассказал о главной движущей силе воссоединения Крыма с РФ

Аверьянов рассказал о главной движущей силе воссоединения Крыма с РФ - 26.08.2022 Украина.ру

Аверьянов рассказал о главной движущей силе воссоединения Крыма с РФ

Главной причиной воссоединения Крыма с РФ стала не "хитроумная операция Кремля", а воодушевление, которое испытало население полуострова. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов

2022-08-26T06:05

2022-08-26T06:05

2022-08-26T06:05

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аверьянов

крым

донбасс

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Он добавил, что похожий процесс произошёл и в Донбассе, но там он приобрёл трагический оттенок, и помощь от России пришла гораздо позже.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, аверьянов, крым, донбасс