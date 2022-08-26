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Аверьянов рассказал, как обезопасить Запорожскую АЭС
Аверьянов рассказал, как обезопасить Запорожскую АЭС - 26.08.2022 Украина.ру
Аверьянов рассказал, как обезопасить Запорожскую АЭС
Обстрелы Запорожской АЭС представляют собой шантаж со стороны киевского режима, а не намерение вызвать ядерную катастрофу, однако речь идёт о крайне опасных действиях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
По мнению эксперта, единственным способом обеспечить безопасность АЭС является военная операция с целью достижения максимального удаления линии фронта от станции.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Обстрелы Запорожской АЭС представляют собой шантаж со стороны киевского режима, а не намерение вызвать ядерную катастрофу, однако речь идёт о крайне опасных действиях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
"Но очень уж опасная грань, которая лежит между войной нервов и реальной катастрофой. Причем, катастрофа ударит по всем, в первую очередь по самой Украине … если ветер будет восточный, то и Европа пострадает очень серьёзно", - рассказал он.