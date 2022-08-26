Аверьянов рассказал, как обезопасить Запорожскую АЭС - 26.08.2022 Украина.ру
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Аверьянов рассказал, как обезопасить Запорожскую АЭС
Аверьянов рассказал, как обезопасить Запорожскую АЭС - 26.08.2022 Украина.ру
Аверьянов рассказал, как обезопасить Запорожскую АЭС
Обстрелы Запорожской АЭС представляют собой шантаж со стороны киевского режима, а не намерение вызвать ядерную катастрофу, однако речь идёт о крайне опасных действиях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов
2022-08-26T05:05
2022-08-26T05:05
новости
аверьянов
запорожская аэс
киевский режим
шантаж
европа
спецоперация
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По мнению эксперта, единственным способом обеспечить безопасность АЭС является военная операция с целью достижения максимального удаления линии фронта от станции.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, аверьянов, запорожская аэс, киевский режим, шантаж, европа, спецоперация
Новости, Аверьянов, Запорожская АЭС, киевский режим, шантаж, Европа, Спецоперация

Аверьянов рассказал, как обезопасить Запорожскую АЭС

05:05 26.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Обстрелы Запорожской АЭС представляют собой шантаж со стороны киевского режима, а не намерение вызвать ядерную катастрофу, однако речь идёт о крайне опасных действиях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил заместитель председателя Изборского клуба, доктор философских наук Виталий Аверьянов

"Но очень уж опасная грань, которая лежит между войной нервов и реальной катастрофой. Причем, катастрофа ударит по всем, в первую очередь по самой Украине … если ветер будет восточный, то и Европа пострадает очень серьёзно", - рассказал он.

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По мнению эксперта, единственным способом обеспечить безопасность АЭС является военная операция с целью достижения максимального удаления линии фронта от станции.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАверьяновЗапорожская АЭСкиевский режимшантажЕвропаСпецоперация
 
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