https://ukraina.ru/20220826/1038092739.html
Марков предложил присоединить к России всю Украину после СВО
Марков предложил присоединить к России всю Украину после СВО - 26.08.2022 Украина.ру
Марков предложил присоединить к России всю Украину после СВО
Украину нужно полностью присоединить к России после специальной военной операции, а противникам предложить уехать в Польшу и Германию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков
2022-08-26T06:30
2022-08-26T06:30
2022-08-26T06:30
новости
украина
россия
присоединение
сергей марков
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Марков предложил установить на освобожденных территориях Украины разный политический режим. Более жесткий – в тех регионах, где слабы были пророссийские настроения на выборах до 2014 года, и местные жители голосовали за националистические террористические организации. Более демократичный – в Донецке и Луганске.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220818/1037816433.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, присоединение, сергей марков
Новости, Украина, Россия, присоединение, Сергей Марков
Марков предложил присоединить к России всю Украину после СВО
Украину нужно полностью присоединить к России после специальной военной операции, а противникам предложить уехать в Польшу и Германию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков
"Надо полностью присоединить. Кто не хочет, могут уехать в Польшу или Германию, куда хотят", - сказал Марков.
Марков предложил установить на освобожденных территориях Украины разный политический режим. Более жесткий – в тех регионах, где слабы были пророссийские настроения на выборах до 2014 года, и местные жители голосовали за националистические террористические организации. Более демократичный – в Донецке и Луганске.
Полный текст интервью можно прочитать здесь