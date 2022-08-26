Марков предложил присоединить к России всю Украину после СВО - 26.08.2022 Украина.ру
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Марков предложил присоединить к России всю Украину после СВО
Марков предложил присоединить к России всю Украину после СВО - 26.08.2022 Украина.ру
Марков предложил присоединить к России всю Украину после СВО
Украину нужно полностью присоединить к России после специальной военной операции, а противникам предложить уехать в Польшу и Германию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков
2022-08-26T06:30
2022-08-26T06:30
новости
украина
россия
присоединение
сергей марков
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Марков предложил установить на освобожденных территориях Украины разный политический режим. Более жесткий – в тех регионах, где слабы были пророссийские настроения на выборах до 2014 года, и местные жители голосовали за националистические террористические организации. Более демократичный – в Донецке и Луганске.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220818/1037816433.html
Украина.ру
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2022
Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, присоединение, сергей марков
Новости, Украина, Россия, присоединение, Сергей Марков

Марков предложил присоединить к России всю Украину после СВО

06:30 26.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Читать в
Украину нужно полностью присоединить к России после специальной военной операции, а противникам предложить уехать в Польшу и Германию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков
"Надо полностью присоединить. Кто не хочет, могут уехать в Польшу или Германию, куда хотят", - сказал Марков.
Марков предложил установить на освобожденных территориях Украины разный политический режим. Более жесткий – в тех регионах, где слабы были пророссийские настроения на выборах до 2014 года, и местные жители голосовали за националистические террористические организации. Более демократичный – в Донецке и Луганске.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Библиотека Бердянского педагогического университета - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 16:15
"Зомбировали русофобией". На Украине нацистов выращивают со школы
 
НовостиУкраинаРоссияприсоединениеСергей Марков
 
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