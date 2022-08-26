https://ukraina.ru/20220826/1038092739.html

Марков предложил присоединить к России всю Украину после СВО

Марков предложил присоединить к России всю Украину после СВО - 26.08.2022 Украина.ру

Марков предложил присоединить к России всю Украину после СВО

Украину нужно полностью присоединить к России после специальной военной операции, а противникам предложить уехать в Польшу и Германию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков

2022-08-26T06:30

2022-08-26T06:30

2022-08-26T06:30

новости

украина

россия

присоединение

сергей марков

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Марков предложил установить на освобожденных территориях Украины разный политический режим. Более жесткий – в тех регионах, где слабы были пророссийские настроения на выборах до 2014 года, и местные жители голосовали за националистические террористические организации. Более демократичный – в Донецке и Луганске.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220818/1037816433.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, присоединение, сергей марков