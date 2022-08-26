https://ukraina.ru/20220826/1038091925.html
Марков рассказал, кто заставляет Украину праздновать День независимости
Марков рассказал, кто заставляет Украину праздновать День независимости - 26.08.2022 Украина.ру
Марков рассказал, кто заставляет Украину праздновать День независимости
Украина не празднует День независимости, и не горюет. Украина в шоке от того, что за 31 год в государстве сформировали фашистский режим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков
2022-08-26T06:15
2022-08-26T06:15
2022-08-26T06:15
новости
сергей марков
украина
владимир зеленский
день независимости
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Спецслужбы Великобритании и США заставляют киевские власти праздновать День независимости Украины, считает Марков.Вслух об этом на Украине не говорят, добавил Марков, из-за эффективного тоталитарного режима – фашизма XXI века. Настоящую независисмость, заключил политолог, Украина потеряла в 2014 году.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220825/1038073328.html
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей марков, украина, владимир зеленский, день независимости
Новости, Сергей Марков, Украина, Владимир Зеленский, День независимости
Марков рассказал, кто заставляет Украину праздновать День независимости
Украина не празднует День независимости, и не горюет. Украина в шоке от того, что за 31 год в государстве сформировали фашистский режим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков