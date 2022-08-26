https://ukraina.ru/20220826/1038091925.html

Марков рассказал, кто заставляет Украину праздновать День независимости

Марков рассказал, кто заставляет Украину праздновать День независимости - 26.08.2022 Украина.ру

Марков рассказал, кто заставляет Украину праздновать День независимости

Украина не празднует День независимости, и не горюет. Украина в шоке от того, что за 31 год в государстве сформировали фашистский режим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков

2022-08-26T06:15

2022-08-26T06:15

2022-08-26T06:15

новости

сергей марков

украина

владимир зеленский

день независимости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102867/89/1028678961_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_6a5635655546db8aff5fe3a98aaf12fb.jpg

Спецслужбы Великобритании и США заставляют киевские власти праздновать День независимости Украины, считает Марков.Вслух об этом на Украине не говорят, добавил Марков, из-за эффективного тоталитарного режима – фашизма XXI века. Настоящую независисмость, заключил политолог, Украина потеряла в 2014 году.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220825/1038073328.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей марков, украина, владимир зеленский, день независимости