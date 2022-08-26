Марков рассказал, кто заставляет Украину праздновать День независимости - 26.08.2022 Украина.ру
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Марков рассказал, кто заставляет Украину праздновать День независимости
Марков рассказал, кто заставляет Украину праздновать День независимости - 26.08.2022 Украина.ру
Марков рассказал, кто заставляет Украину праздновать День независимости
Украина не празднует День независимости, и не горюет. Украина в шоке от того, что за 31 год в государстве сформировали фашистский режим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков
2022-08-26T06:15
2022-08-26T06:15
новости
сергей марков
украина
владимир зеленский
день независимости
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Спецслужбы Великобритании и США заставляют киевские власти праздновать День независимости Украины, считает Марков.Вслух об этом на Украине не говорят, добавил Марков, из-за эффективного тоталитарного режима – фашизма XXI века. Настоящую независисмость, заключил политолог, Украина потеряла в 2014 году.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220825/1038073328.html
Украина.ру
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новости, сергей марков, украина, владимир зеленский, день независимости
Новости, Сергей Марков, Украина, Владимир Зеленский, День независимости

Марков рассказал, кто заставляет Украину праздновать День независимости

06:15 26.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДень независимости Украины
День независимости Украины - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Украина не празднует День независимости, и не горюет. Украина в шоке от того, что за 31 год в государстве сформировали фашистский режим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Марков
Спецслужбы Великобритании и США заставляют киевские власти праздновать День независимости Украины, считает Марков.
"Диктаторский режим, которым являются спецслужбы США и Британии, заставляют госструктуры Украины праздновать это. Тем временем, Украина просто в шоке, до чего она дошла. Все помнят, как хорошо она жила 31 год назад, и как она сейчас живет ужасно, по сравнению с этим", - сказал Марков.
Вслух об этом на Украине не говорят, добавил Марков, из-за эффективного тоталитарного режима – фашизма XXI века. Настоящую независисмость, заключил политолог, Украина потеряла в 2014 году.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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