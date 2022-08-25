Как Германию: Экс-премьер Украины рассказал, как киевский режим обрабатывает население - 25.08.2022 Украина.ру
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Как Германию: Экс-премьер Украины рассказал, как киевский режим обрабатывает население
Как Германию: Экс-премьер Украины рассказал, как киевский режим обрабатывает население - 25.08.2022 Украина.ру
Как Германию: Экс-премьер Украины рассказал, как киевский режим обрабатывает население
Население Украины в течение многих лет обрабатывалось с помощью специальных технологий, и для того, чтобы преодолеть последствия, пропаганды киевского режима, будут нужны годы. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
2022-08-25T19:30
2022-08-25T19:30
новости
николай азаров
спецоперация
пропаганда
киевский режим
германия
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Он провёл параллели с нацистской Германией, когда немцев, "культурную нацию, оболванили настолько, что они абсолютно нормально воспринимали расправу над евреями, над инакомыслящими, сжигали книги".Он указал также на объективные условия, заставляющие украинцев верить киевской пропаганде. Ввод российских войск на Украину, совершённый во время спецоперации, трактуется, как оккупация, и это согласуется с проводившейся 8 лет пропагандой режима, рассказал Азаров.Для преодоления последствий киевской пропаганды политик предлагает организовать украинское освободительное движение.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, николай азаров, спецоперация, пропаганда, киевский режим, германия
Новости, Николай Азаров, Спецоперация, пропаганда, киевский режим, Германия

Как Германию: Экс-премьер Украины рассказал, как киевский режим обрабатывает население

19:30 25.08.2022
 
© скриншот видео "Still Incorrigible"Юные фашисты в лагере Гитлерюгенд. 1930-е Гитлер Адольф
Юные фашисты в лагере Гитлерюгенд. 1930-е Гитлер Адольф
© скриншот видео "Still Incorrigible"
Читать в
Население Украины в течение многих лет обрабатывалось с помощью специальных технологий, и для того, чтобы преодолеть последствия, пропаганды киевского режима, будут нужны годы. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
Он провёл параллели с нацистской Германией, когда немцев, "культурную нацию, оболванили настолько, что они абсолютно нормально воспринимали расправу над евреями, над инакомыслящими, сжигали книги".
Батальон Азов националисты нацисты фашистский крест символика неонацисты
10 апреля, 16:28
Безпалько о том, как русские либералы встречаются с украинским нацизмомВ украинском сегменте интернета широко распространена людоедская нацистская идеология и призывы уничтожить всех русских. О том, как проукраинские активисты вынуждены с этим жить, рассказал в интервью Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Он указал также на объективные условия, заставляющие украинцев верить киевской пропаганде. Ввод российских войск на Украину, совершённый во время спецоперации, трактуется, как оккупация, и это согласуется с проводившейся 8 лет пропагандой режима, рассказал Азаров.
Для преодоления последствий киевской пропаганды политик предлагает организовать украинское освободительное движение.

Украинцы должны освобождать Украину. Ну, сами они не смогут, в условиях фашистского режима. Естественно, это вместе с союзниками

П/к на тему: Пятая годовщина победы Майдана
Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиНиколай АзаровСпецоперацияпропагандакиевский режимГермания
 
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