https://ukraina.ru/20220825/1038120741.html

Как Германию: Экс-премьер Украины рассказал, как киевский режим обрабатывает население

Как Германию: Экс-премьер Украины рассказал, как киевский режим обрабатывает население - 25.08.2022 Украина.ру

Как Германию: Экс-премьер Украины рассказал, как киевский режим обрабатывает население

Население Украины в течение многих лет обрабатывалось с помощью специальных технологий, и для того, чтобы преодолеть последствия, пропаганды киевского режима, будут нужны годы. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру

2022-08-25T19:30

2022-08-25T19:30

2022-08-25T19:30

новости

николай азаров

спецоперация

пропаганда

киевский режим

германия

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Он провёл параллели с нацистской Германией, когда немцев, "культурную нацию, оболванили настолько, что они абсолютно нормально воспринимали расправу над евреями, над инакомыслящими, сжигали книги".Он указал также на объективные условия, заставляющие украинцев верить киевской пропаганде. Ввод российских войск на Украину, совершённый во время спецоперации, трактуется, как оккупация, и это согласуется с проводившейся 8 лет пропагандой режима, рассказал Азаров.Для преодоления последствий киевской пропаганды политик предлагает организовать украинское освободительное движение.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220410/1033732076.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, николай азаров, спецоперация, пропаганда, киевский режим, германия